Testsigma 是一个功能强大的开源测试自动化平台，开箱即用，只需几分钟即可为 Web 应用程序、移动应用程序和 API 创建测试。 Testsigma 的完整平台统一了传统分散测试堆栈的所有功能。 - 无需设置，直接在云端注册，或使用 docker 镜像进行本地部署 - 用简单的英语创建测试脚本或记录用户操作，自动转换为可编辑步骤 - 在各种浏览器和云上直接运行无基础设施测试设备 -检查执行后立即生成的逐步结果和详细报告 -AI 自动修复不稳定的元素和测试步骤，因此您无需维护它们 -与 Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他几种工具的一键集成- 使用支持各种自动化操作和数据生成器的插件无限制地扩展

网站： testsigma.com

免责声明：WebCatalog 与“Testsigma”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。