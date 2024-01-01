Testsigma

Testsigma

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：testsigma.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Testsigma”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Testsigma 是一个功能强大的开源测试自动化平台，开箱即用，只需几分钟即可为 Web 应用程序、移动应用程序和 API 创建测试。 Testsigma 的完整平台统一了传统分散测试堆栈的所有功能。 - 无需设置，直接在云端注册，或使用 docker 镜像进行本地部署 - 用简单的英语创建测试脚本或记录用户操作，自动转换为可编辑步骤 - 在各种浏览器和云上直接运行无基础设施测试设备 -检查执行后立即生成的逐步结果和详细报告 -AI 自动修复不稳定的元素和测试步骤，因此您无需维护它们 -与 Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他几种工具的一键集成- 使用支持各种自动化操作和数据生成器的插件无限制地扩展
目录:
Software Development
软件测试工具

网站： testsigma.com

免责声明：WebCatalog 与“Testsigma”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

您可能还会喜欢

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Qase

Qase

qase.io

JSON Editor Online

JSON Editor Online

jsoneditoronline.org

TaskBlast

TaskBlast

taskblast.com

Chanty

Chanty

chanty.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

shuttle

shuttle

shuttle.rs

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center

appcenter.ms

Mortar AI

Mortar AI

mortarai.com

Everhour

Everhour

everhour.com

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策