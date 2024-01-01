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TestQuality 是由开发和 QA 专家构建的现代测试管理工具，促进了左移、BDD、TDD/ATDD 和持续测试等测试方法。它快速、用户友好、强大，并且与 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等无缝集成。 TestQuality 提供： - 基于 Web 的测试管理平台，用于高效软件测试 - 与问题和需求跟踪器、CI/CD 系统以及测试自动化平台（包括 GitHub、Jira、Jenkins 和 Selenium）无缝集成 - 简化测试用例的创建和管理测试运行 - 整个测试过程的简化协调 - 仪表板和活动报告，可轻松管理和跟踪测试、里程碑和项目 - 定制的待办事项列表、过滤器和电子邮件通知，可提供实时洞察并提高生产力
目录:
Software Development
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