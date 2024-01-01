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TestFit 是一个房地产可行性平台，可以让开发商、建筑师和承包商轻松进行场地规划，帮助他们最大程度地发挥场地潜力并更快地完成正确的交易。 TestFit 负责处理繁琐的任务，例如计算停车位、起草迭代以及根据参数输入生成快速概念迭代来计算成本收益。我们的人工智能配置器通过对设计、可施工性和成本的实时洞察，为每个站点优化最佳设计解决方案，以便您可以节省站点规划时间，降低收购交易风险并增加所有站点的潜力。 TestFit 每周评估超过 650 个交易和 80,000 个单位。
目录:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

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