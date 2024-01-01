Tenyks 是剑桥大学的一家衍生公司，致力于发明人类与人工智能互动的方式，以实现保护和愉悦。保护世界免遭人工智能的滥用，同时也确保人工智能的发展充满激情、兴奋和欢乐！ 我们正在构建一个 MLOps 监控和验证平台，帮助人工智能开发人员处理计算机视觉数据，更快地构建更可靠的软件。具体来说，我们的平台可以帮助机器学习开发人员了解他们的软件存在什么问题并进行修复。 在 Tenyks，我们设定的目标高得离谱，并齐心协力，走得比以前想象的更远。我们从小事做起，努力工作，快速交付，以开放的心态迎接不可避免的障碍，因为挑战激发了我们对学习的强烈渴望。泰尼克斯人不区分工作和娱乐。我们只是追求卓越的愿景，让其他人来决定我们是在工作还是在玩耍。

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