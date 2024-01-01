替代项 - Templately
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位于荷兰的基于互联网的计算机文件传输服务。该公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 于 2009 年在阿姆斯特丹创立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其应用程序，名称为“Collect by WeTransfer”。 2020 年 5 月，印度以安全原因为由禁止了 WeTransfer 应用程序。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
10Web
10web.io
人工智能驱动的 WordPress 平台。 勾选标记使用 AI 在几分钟内生成您的网站。 勾选标记获取由 Google Cloud 提供支持的最快托管。 勾选标记将您网站的 PageSpeed 分数提升至 90 以上。
Smash
fromsmash.com
Smash 是进行快速、安全的文件传输的最简单方法。无限制地共享大文件。
Relume
relume.io
我们构建 Relume Library 是为了帮助自由职业者、代理机构和其他在 Webflow 上构建网站的团队节省时间而不牺牲质量。只需从 650 多个预构建组件中进行搜索，一键复制它们并粘贴到任何 Webflow 项目中。告别从头开始构建 Webflow 网站，迎接更多时间和金钱！库中的所有组件都是使用 @finsweet 的客户端优先 Webflow 样式系统构建的。在保持 Webflow 构建井井有条和可扩展方面，它是游戏规则的改变者。
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
MemberSpace
memberspace.com
从您自己的网站销售会员资格和数字产品。 分享您的知识并赚取收入。 添加仅限会员访问您网站的任何部分并接受付款。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Wix、Notion 等。
FastPixel.io
fastpixel.io
更快的 WordPress 变得简单 所有关于如何加速您的网站的最新技术都整齐地打包在一个 1 分钟设置插件中。
Lordicon
lordicon.com
Lordicon 是一个设计精美的动画图标集，具有强大的库和无尽的集成选项。每个图标均以 Lottie、GIF、SVG、EPS 和 PNG 文件形式提供。此外，用户还可以下载没有 Lordicon 表达式控件的粗略 .json 格式以及 Adobe After Effects 源文件。最重要的是，我们直接从 Lordicon 库提供了一个时尚的 HTML 嵌入选项。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Letterdrop
letterdrop.com
内容创建和分发的自动化工作流程。 优先考虑正确的想法、规划日历并管理审批 • 利用人工智能辅助的 CMS 重新调整网络研讨会的用途、生成社交内容并加快写作速度 • 针对 2023 年新的 SEO 格局进行优化 • 发布到 Webflow，让员工在 LinkedIn 上共享，并一键分发到十几个渠道
Pastel
usepastel.com
Pastel 是网页设计师、开发人员和机构收集有关他们正在构建的网站的反馈的最简单、最快的方法。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是构建和运行时事通讯的最简单方法。 Buttondown 是一个小巧而优雅的工具，用于制作时事通讯。极简的界面让您轻松写出精彩的电子邮件；自动化就像您希望拥有的编辑助理一样，通过检查拼写错误、损坏的链接或格式错误的图像；便携式订阅小部件使您无论在何处托管网站都可以轻松增加受众。然后 Buttondown 就不再妨碍你了。 Buttondown 的重点是速度和易用性，而不是复杂的功能集或强大的自动化。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一个针对实时网站的免费网站反馈工具，就像针对静态网站的 InVision 一样。您可以在实时网站或临时链接上获得客户的反馈和团队的输入。它使您能够编辑实时网站、与团队成员共享 Web 项目、在上下文评论中标记它们并接收相关反馈。
Juicer
juicer.io
在美丽的社交墙上分享您最好的帖子。 Juicer 有助于将您品牌的所有主题标签和社交媒体帖子聚合到您网站上的一个漂亮的社交媒体源中，让您轻松管理和策划您的内容。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks 是一个无代码可视化页面构建器，可以使用集成设计库、13K 图标 + 100 个样式卡创建响应式、快速加载的网页
WebzFactory
webzfactory.com
为企业界、影响者、个人、公司、企业家等创建令人难以置信的网站整理您最好的作品，启发您以及您的企业和品牌
SubPage
subpage.app
SubPage 为您的企业网站提供全面的解决方案，使团队能够创建和维护变更日志、政策、职业页面、博客等网站页面，而无需开发人员支持。它是对您的网站构建器或 CMS 平台的完美补充。每个页面都具有独特的功能，例如政策页面的版本历史记录和 PDF 下载、内置博客图像编辑器、搜索功能等等。 SubPage 还允许您轻松添加小部件，以通过业务相关操作的重要功能（例如 cookie 同意弹出窗口）增强您的网站。
ImbaChat
imbachat.com
它是一个免费的网站聊天插件。这种聊天提供了网站用户之间的联系，非常适合网络社区或任何其他需要用户通信的网站。与 October CMS、Wordpress、Opencart 和 Livestreet CMS 集成。聊天有两种选项：SaaS 和自托管版本。每个版本都有灵活的资费计划。还有一些有用的功能： - 发送文件 - 表情符号 - 视频和音频聊天 - 离线消息存储 - 英语、俄语和意大利语界面语言 我们开放交流。
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja 是一家领先的提供商，提供 100 多个无代码小部件，旨在提升您的网站和在线商店体验。我们最先进的小部件提供与任何 SaaS 平台的无缝集成功能，使我们成为寻求增强数字形象的企业的首选。 Common Ninja 植根于我们精心构建的强大而先进的平台，使我们能够以无与伦比的速度开发复杂、功能丰富的小部件。我们独特的优势在于我们能够适应创建满足特定需求的定制解决方案，无论它们有多么复杂。我们的平台在设计时考虑到了灵活性，可满足不同受众的需求——从蓬勃发展的企业和创意机构到充满活力的中小型企业。我们全面的产品使我们成为各个领域用户的首选。借助 Common Ninja，您将...
Directorist
directorist.com
Directorist 业务目录插件简化了创建行业标准的可扩展且以用户为中心的在线业务目录的过程。
Weavy
weavy.com
面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一个 3D 资产管理平台，可供开发人员和公司在整个组织内外实时存储、保护和共享 3D 内容。我们提供 3D 优先的内容管理系统 (CMS) 和交付网络 (CDN)、资产压缩和转换工具以及可扩展的 BaaS 基础设施，使开发人员和组织能够跨平台实时管理、处理和流式传输其 3D 内容设备。我们为超过 100,000 名用户提供服务，他们使用我们的平台创建实时 3D 体验（用于医疗保健、娱乐、零售、游戏、营销、培训等）并管理他们的交互式内容并发现、处理和共享 3D 资产团队及其他。
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。