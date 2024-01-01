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Tellma ERP 是面向企业的下一代 ERP 解决方案。专为灵活性、成本效益和处理企业级数据工作负载的性能而设计。 Tellma ERP是多年研发的产物，它是一个突破性的解决方案，解决了业界最棘手的问题：如何设计一个能够处理二级企业以及所有企业的海量数据工作量的ERP系统他们的自定义业务规则、要求和流程不会过度夸大实施成本。 借助 Tellma ERP，用户可以利用 Microsoft 和 Google 提供的现代 Web 标准、数据库技术和软件架构的最新趋势。 Tellma ERP 利用单页应用程序 (SPA)、渐进式 Web 应用程序和 Service Worker 缓存等模式来实现即时启动时间和流畅的导航。 Tellma ERP 在 Google Lighthouse 网站基准测试工具上获得满分，优于 Odoo、ERPNext 和 Microsoft Dynamics 等其他 ERP 软件。 Tellma ERP 提供分阶段实施和灵活的部署选项，包括由一流云提供商 Microsoft Azure 提供的 SaaS 托管模型。 Tellma ERP 还可以在云端或本地 LAN 服务器上自行托管。无论组织的战略如何，Tellma 都可以定制合适的选择。
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