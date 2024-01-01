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工资运行没有痛苦。无需银行即可批量付款。付款更快，无需支付任何费用。支付更安全，无压力。 Telleroo 为企业主、内部财务团队、会计师和簿记员降低了大额付款的风险。您可以轻松准备工资运行，然后在需要处理时为受限制的电子货币帐户注资。它比让商业银行访问第三方更安全，并且比处理银行授权、批量支付服务和文件上传要少得多的麻烦。当付款准备就绪时，只需为帐户注资，付款就会立即或在您预定的日期发送。 Telleroo 与 Xero 具有双向同步功能，并与其他支付和薪资解决方案（例如Employment Hero、Staffology、ExpenseIn 和 SafeHR）连接。您还可以从 Sage、QBO 或其他任何地方上传付款文件，以便在几秒钟内发送付款。授予您的团队成员创建、审核和批准付款的权限，从而消除 CEO 瓶颈。如果银行详细信息更新、添加新员工/供应商，或者收件人姓名与银行账户持有人完全匹配、部分匹配或不匹配，Telleroo 会提醒您，为您提供额外的保护。您甚至可以扫描发票中的银行详细信息，以降低向新供应商付款的风险！使用 Telleroo 以英镑向英国供应商和员工付款，或以美元、欧元、澳元、加元等兑换并发送付款！如果您是 Xero 用户，您可以协调国际付款，而无需调整汇率。
目录:
Finance
支付处理软件

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