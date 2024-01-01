替代项 - Telavox
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Zoho Cliq
zoho.com
简化团队沟通以推动工作向前发展。 Zoho Cliq 通过有组织的对话、易于查找的信息以及连接到您喜爱的工具来简化您的团队沟通。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Zoho Meeting
zoho.com
满足您的在线会议和网络研讨会需求的网络会议软件。 Zoho Meeting 是一个安全的在线会议平台和网络研讨会解决方案。随着世界拥抱远程工作，在线应用程序（尤其是网络会议软件）的安全和隐私正在成为人们关注的话题。 Zoho Meeting 遵循协议，通过加密并遵守国际公认的安全和隐私标准来保护您的在线信息。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位于亚利桑那州斯科茨代尔的互联网语音协议 (VoIP) 公司。 Nextiva专注于基于云的通信领域 Nextiva表示其电话和其他技术服务目前被15万家企业使用。
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Ring4
ring4.com
经济实惠且简单的在线商务电话系统。 30 秒内设置您的商务电话号码，并在云端进行通话、短信和视频会议。告别昂贵的额外 SIM 卡、数据套餐和固定电话。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
8x8 Work
8x8.com
通过 8x8 Work，无论您身在何处，都可以与客户和同事保持联系。从打电话自然过渡到聊天再到屏幕共享。
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Fuze
fuze.com
Fuze为企业提供统一的云通信软件，包括呼叫中心、电话系统和视频会议解决方案。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone 是一家基于云的商务电话服务提供商，通过强大的 uCaaS 工具帮助企业提高绩效。 net2phone 受到全球客户和合作伙伴的信赖，通过提供最高质量的电话解决方案、各种先进功能、本地技术支持以及超越商务电话连接的创新，颠覆了电信市场。请求 net2phone 产品演示，了解我们领先的商业通信工具如何为您的组织提供支持。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一个面向视频直播、情感AI、语音和短信的CPaaS平台，为Web和移动开发者提供全渠道通信解决方案的API和SDK。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一个企业协作平台，无论您身在何处，只要您需要，即可安全、快速地进行通信。主要优势 - 您所需的一切都集中在一个地方 – 用于语音、视频、消息传递、在线状态、会议、移动性和团队协作的单一应用程序 - 多设备，单一体验 – 在所有设备上保持一致的通信体验 - 提高业务生产力 – 借助统一的解决方案服务，花更少的时间尝试联系，更多的时间进行富有成效的沟通 - 利用团队的力量 - 跟上项目进度，与同事保持联系，并促进跨业务孤岛的知识和想法共享 - 简单部署：部署二维码简化流程 特点 - 统一通信和团队协作 - 适用于 PC、Mac、Web 和移动设备 - 移动优先设计 ...
Zellim
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通过一个简单的应用程序管理团队！ 自定义工作流程、跟踪团队进度并在世界任何地方轻松协作。
Commio
commio.com
Commio 提供了一种更好的方式来支持云中的语音和短信。使用我们的集成 Commio io 门户或灵活的 API 快速启动并运行。我们可以轻松地将您自己的 40 个高质量运营商引入 Twilio、Nexmo、Plivo、SignalWire 或任何 SIP 连接。使用我们的 API，只需几分钟即可在现有技术堆栈中添加和控制您的入站和出站语音和短信功能，节省您的商品成本，连接到现有的 SIP 提供商，提高呼叫传输和质量等等。我们的云通信平台还可以轻松购买和移植电话号码、为出站语音呼叫创建路由配置文件和中继、启用短信等。与我们的五星级支持团队一起添加特定于呼叫的分析和 SIP 阶梯，以缓解和绕过...
Telzio
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从初创公司到大型企业，世界各地的公司都依赖 Telzio 提供关键任务电话服务。易于部署、管理和扩展。
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为企业、互联网电话服务提供商和呼叫中心运营商开发 VoIP PBX 和统一通信平台和解决方案。
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cinnox.com
统一连接，多元智能。 通过将数据、人员、人工智能和体验整合到一个地方，CINNOX 使组织能够设计、打造和释放“X”体验的力量，为团队和客户创造制胜时刻。