替代项 - Tegro
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美国金融服务公司，提供在线汇款、数字支付服务并为客户提供营运资金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Skrill
skrill.com
进行快速、安全的付款和国际汇款。从投注和交易到购物和游戏，Skrill 让您的资金管理变得简单。
Razorpay
razorpay.com
印度在线支付网关，拥有一流的 API、集成程序、强大的安全性和强大的仪表板
Neteller
neteller.com
注册免费的 NETELLER 帐户，以更快、更安全的方式在线汇款和收款。立即探索我们屡获殊荣的电子钱包。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 开始发展您的业务： ✓ 15 分钟内接受付款 ✓ 诚实的定价 ✓ 所有领先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
轻松接受和发送付款。 Xendit 是印度尼西亚、菲律宾和东南亚领先的支付网关。通过一次集成，您的企业即可在印度尼西亚和菲律宾接受付款。信用卡和借记卡、电子钱包、银行转账等。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
PaySimple
paysimple.com
登录您的 PaySimple 帐户。没有帐户？注册即可开始在线接受付款、自动计费和开具发票，并创建安全的客户数据库。
Cashfree
cashfree.com
数字印度的支付。为成长型企业收款和付款的最快、最简单的方式
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一体化全商务支付解决方案。 Poynt 是一个互联商务平台，包括硬件、软件和应用程序，为商家提供实现业务转型的技术。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 帮助您的企业向更多客户提供更多付款方式和货币。一流的信用卡和替代支付网关。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家仅在美国提供在线支付系统和移动支付网络的电子商务公司。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
LEDGERS
ledgers.cloud
与业务保持联系 发票、考勤、商品及服务税合规性、会计和税务申报工具可帮助您随时随地管理业务。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一组收款工具，可直接在您的企业已使用的系统内运行。
Monnify
monnify.com
Monnify 是一种支付网关，可供企业定期或一次性接受客户付款。 Monnify 为企业提供了一种更简单、更快、更便宜的方式，通过其网络和移动应用程序使用方便的支付方式在尼日利亚获得最高的成功率。通过轻松集成我们的网络 SDK，您可以在网络平台上通过银行卡和账户转账向客户收取付款。 Monnify 的移动 SDK 允许您在应用内接收客户的卡和账户转账付款。我们记录齐全的 API 为您提供构建自定义项目和产品所需的一切。使用 Monnify，您的客户可以使用 USSD、网上银行或其移动银行应用程序启动简单的银行间转账，在您的网站或应用程序上向您付款。 Monnify 允许您通过借记卡在线接收付...
Trustly Personal
trustly.com
无忧银行付款。更简单、更安全的支付方式。 直接从您的银行帐户进行或接收在线付款。只需从商家的网站/应用程序快速登录您的银行即可。无需下载应用程序，无需手动输入，无需创建帐户。
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技组织，创建了世界领先的全球支付网络，允许企业通过单一 API 集成本地支付方式。
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe 是现代且可靠的支付平台，可让您的客户以他们想要的方式、时间和地点进行支付。接受现金、借记卡、信用卡、ACH 和移动优先支付方式（包括 Apple Pay 和 Google Pay）——所有这些都通过单一平台进行。 PayNearMe 构建创新技术，重点关注用户体验、客户满意度和可靠性，以便您每次都能收取每笔付款。
Adyen
adyen.com
单一解决方案中的端到端支付、数据和财务管理。了解金融技术平台，帮助您更快地实现您的抱负。
Truevo
truevo.com
Truevo 是一家获得许可的收单机构和金融科技公司，为欧洲各地的企业提供服务。我们专注于提供端到端支付解决方案，以实现更高的接受率、更快的交易速度和最佳的安全性。我们了解每项业务都是独一无二的，我们的多样化产品，包括收单、在线支付、卡支付 (OCT)、链接支付、订阅账单、应用内支付和刷卡机，可满足您的所有支付处理需求。我们使企业能够接受超过 150 种货币的信用卡、借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 付款，并以您选择的货币接收结算。作为 PCI-DSS 1 级支付提供商，我们保持最高水平的安全性和合规性，确保您在每笔交易中安心无忧。我们让资金流动，以便您的业务能够发展。
Tranzzo
tranzzo.com
我们竭尽全力确保可靠的在线支付，以便企业可以专注于更重要的事情。我们开发解决方案和技术，让用户随时随地在线支付。
Teya
teya.com
我们构建工具来实现无忧支付、更好的业务管理、新客户和回头客，所有这些都以公平的条件进行。我们的一体化产品旨在简化日常生活并释放增长潜力，让他们摆脱那些让他们失去做生意乐趣的事情。我们正在构建一系列互联解决方案，包括支付受理、企业帐户服务、发卡、ePOS 系统、忠诚度和奖励、网站建设和 CRM、在线可见性工具、预订管理和免税服务。
Maxpay
maxpay.com
Maxpay 是一个国际支付平台，只需点击几下即可帮助您的市场、在线店面和订阅服务货币化
Finix
finix.com
根据您的业务规模而构建的付款方式。 使用我们的端到端解决方案打造无缝支付体验，推动客户参与。与可靠、直观的 API 和方便的开箱即用功能集成。使用提高生产力的工具管理支付操作，包括费用、合规性等。
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit 是您所有在线支付的一站式商店。它处理不同的支付选项，提供即时连接，并具有强大的智能功能以实现顺畅的交易。无论您使用哪种设备，您都会发现它既简单又直观 - 不仅是台式机，还包括平板电脑。您可以监控每笔交易以确保透明度。
Jumbula
jumbula.com
Jumbula 是一家在线注册、支付和班级/营地管理系统的创新提供商，旨在简化从课后活动到运动营等项目的管理任务。 Jumbula 旨在简化和提高教育和娱乐项目的运营效率，提供一整套工具，满足企业主、项目运营商和讲师的独特需求。产品特点： 1) 在线注册： - 简化注册流程 - 可定制的注册表 - 实时课程和营地可用性 2) 付款处理： - 安全的在线支付网关 - 灵活的付款计划和折扣 - 自动计费和开具发票 3) 课程和营地管理： - 日程创建和管理 - 出勤跟踪工具 - 员工管理和沟通功能 4) 家长和学生参与： - 用户友好的家长门户 - 即时通知和更新 - 详细的进度跟踪和报告 5) ...
PayDo
paydo.com
PayDo 是一家受英国 EMI 监管和加拿大许可的 MSB。我们通过一个企业账户、一个仪表板、一份协议和一个 API 提供多币种 IBAN、全球处理、商户解决方案、批量支付和公司卡发行。使用 PayDo 企业帐户访问全球支付功能。使用 SEPA、SEPA Instant、SWIFT 以及英国、丹麦和德国的本地支付方案在全球范围内发送和接收付款。从 150 多个国家/地区和 35 种货币中进行选择，管理国际支付、简化薪资并优化您的全球现金流 — 所有这些都通过一个平台实现。由于能够在一个账户中持有多个 IBAN，您将能够立即进入国外和国内市场、加快付款速度并最大限度地降低费用。此外，您还可以像...