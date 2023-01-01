替代项 - Teamgo
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供用于网站和访客跟踪的最佳实时聊天客户支持软件。跟踪、捕捉并与您的客户互动。 2 位用户免费。现在试试！
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
User.com
user.com
User.com 是一款先进的营销和销售自动化软件。我们帮助公司简化内部流程并更快地发展业务。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用于快速生成潜在客户的 B2B 软件。识别您的匿名网站访问者、联系方式并增加您的销售渠道。”
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
SalesIntel
salesintel.io
寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基于网络的 B2B 销售线索生成软件，可将网站访问者转化为销售线索。由谷歌分析提供支持。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前称为 Leadleader）是一个进入市场平台，为销售和营销团队提供寻找潜在客户和达成交易所需的数据、应用程序和见解。
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel 是一款用于 B2B 潜在客户开发的软件。我们的软件可以帮助您识别访问过您网站的公司。我们提供有关每家公司及其对您网站的访问的详细信息。通过使用 LeadRebel，您可以产生热情的 B2B 潜在客户并将其转化为客户。
Fastbase
fastbase.com
Fastbase 是一家网络和数据库分析公司，提供越来越多的工具来支持 B2B 营销和销售。 Fastbase 成立于 2014 年，并于 2016 年 6 月推出了 Fastbase WebLeads，它是 Google Analytics 的一个附加组件，可识别访问您网站的公司。 Fastbase WebLeads 是 Google Analytics 的网络访问者跟踪工具，使您能够发现对您的业务表现出兴趣的公司和组织、他们正在搜索的信息以及他们查看过的页面。将基准测试数据与监控 Fastbase SaaS 应用程序的内置网络线索相结合，可以真正了解数字受众。通过使用 Google 分析帐...
IPFingerprint
ipfingerprint.com
IPFingerprint 是网络智能软件，使您能够将现有的未知网络访问者转化为业务。 IPFingerprint 将识别正在查看您网站的企业，并向您显示他们正在查看的页面、服务或产品。它还会告诉您这些访问者如何找到您的网站，如果通过 Google Ads：他们使用哪些短语到达那里。更多业务会引导您进入渠道，而无需增加您的营销预算！ IPFingerprint 告诉您的内容摘要... 企业身份和联系方式 访问者来源（Google、活动链接、Facebook、Google Ads 等...） 网页浏览量和访问持续时间 企业和个人电子邮件地址
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我们的愿景是成为品牌和购物者值得信赖的数字商务平台；以创造令人愉悦的体验、节省人们的时间和金钱而闻名。我们的产品 SafeOpt 利用超过 1.75 亿购物者网络，使品牌能够发送 3-5 倍以上的电子邮件，并有效地挽回流失的购物者。 SafeOpt 受到 1,000 多个电子商务品牌的信赖，它与现有的营销策略无缝集成，推动收入大幅增长并优化网络流量。
ProveSource
provesrc.com
ProveSource 是一个免费的社交证明营销平台，可在您的网站上流式传输最近的客户行为，以提高信任、转化和销售。
Opensend
opensend.com
获取匿名访客的电子邮件。快速增长的在线企业使用 Opensend 来增加电子邮件联系人、自动执行电子邮件重定向并提高电子邮件转化率。
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
我们的软件会发现您的商务访客，即使他们没有询问，因此您可以第一个到达那里。
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com 是一种简单有效的方法，可以查找哪些公司正在访问您的网站但没有与您联系。该公司独特的方法将未知的 B2B 网站访问者转变为业务线索（否则就会丢失）。接收有关高潜力潜在客户的实时报告。
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic is the most accurate Website Identification Product for Businesses. Our product provides Businesses with the most accurate identification data even if their visitors work from home. We will tell you the company and provide suggested contacts to prospect. On-top of that we now provide an AP...
Happierleads
happierleads.com
Happierleads 是一款潜在客户开发工具，旨在为您提供每个访问您网站的人的信息。 Happierleads 为您提供有关您网站访问者的具体信息，包括他们的联系方式、他们工作的公司、他们访问您网站的次数、他们访问的页面以及他们在您网站上花费的时间。然后，您可以利用这些信息作为销售线索，利用您所掌握的内幕知识来联系并完成交易。让我举一个例子。假设您是一家 SAS 公司，并且希望添加一些高端客户。您可以使用 Happirleads 实时查看哪些公司正在访问您的网站。只需单击公司链接，您就会进入一个业务页面，该页面将显示他们的成立时间以及预计的年收入是多少。因此，一旦获得该信息，您就可以用它做...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式来自任何 IPv4 和 IPv6 地址的安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Retention.com
retention.com
Retention.com 与世界领先的营销自动化平台集成，通过行业领先的数据集成系统最大限度地增加受众、收回放弃的购物车收入并重新吸引流失的受众。借助旨在提高客户保留率并将放弃收入提高 10 倍的平台，最大限度地提高电子商务商店的未开发收入。
Snitcher
snitcher.com
Snitcher 使您能够找到并达成更多交易、改进重新定位并丰富分析。通过识别访问您网站的公司并连接到 CRM 和 Google Analytics。我们的平台提供高识别率（2-3 倍行业平均水平）。该界面易于使用，拥有强大的过滤功能，可以专注于重要的线索。新的潜在客户可以通过与进一步访问通知的集成发送给销售人员。营销人员可以分析平台中的表现或利用公司信息丰富 Google Analytics，以构建报告和广告受众。
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Leady.com
leady.com
直观的 B2B 潜在客户生成工具。适合所有 B2B 公司，从个体贸易商到跨国公司。 Leady 2.0为营销经理提供网站访问者和电子邮件收件人的深入行为数据，使他们能够360度监控客户生命周期。随后向销售经理提供有关潜在客户的详细联系信息。让我们帮助您收集匿名网站访问者的数据，增强现有客户和用户的数据，并将其组织成可操作的数据集。这样您就可以花更多时间专注于您喜欢的事情
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 销售智能软件可帮助企业更好地跟踪、保护、参与和销售。通常，企业专注于通过漏斗顶部的营销工作来吸引更多潜在客户。但 Foureyes 允许公司支持漏斗底部的转换活动以及最终负责销售的人员。借助 Foureyes，企业可以通过获得专利的用户级网站跟踪来了解每个呼叫、表单和聊天线索。自动潜在客户记录和分析可保护您的渠道并确定其优先级。动态通信软件通过发送给相关潜在客户的库存特定更新来吸引潜在客户。人工智能驱动的潜在客户洞察和警报可帮助销售团队通过更好、更以客户为中心的对话来改进销售流程。使用 Foureyes，客户的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 销售智能软件为 ...
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您自动化获取客户，让失败成为不可能。
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用于加速增长的 B2B 电子邮件潜在客户生成软件。我们强大的解决方案可以让营销人员通过电子邮件发送购买的或冷淡的 B2B 联系人列表，将他们变成热情的、选择加入的潜在客户。现有的营销自动化和电子邮件发送服务不允许您这样做。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相...
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将您的被动网站流量转化为主动潜在客户和切实的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，并没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，我们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型，并共同创造新的商业效率。我们通过以下方式做到这一点： - 吸引现场机器人来推动转化旅程 - 强大的个性化以改善用户体验 - 公司识别以识别潜在客户 - 用户旅程映射以绘制您的销售周期， - 分析以了解您的用户 - 人工智能自动回答用户问题您的网站内容 - 销...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用...
CANDDi
canddi.com
98% 访问您网站的潜在客户永远不会联系您。如果您能够识别这些人、伸出援手并完成交易怎么办？ CANDDi 是一种网站访问者跟踪工具，有助于揭示哪些公司和个人正在浏览您的网站。我们超越了市场上其他工具提供的“公司级跟踪”，这意味着您可以最大程度地了解您的销售和营销渠道。但不要相信我们的话；我们提供 30 天免费试用，以便您可以真正测试 CANDDi，看看它是否适合您的业务！将我们的跟踪代码添加到您的网站后，您将与我们出色的客户成功团队合作。他们将指导您完成 CANDDi，并帮助您选择能够缩短销售周期的功能，更深入地了解您的数字营销工作，并更有效地优先安排您的时间。 CANDDi 不仅仅告诉您哪...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 将 B2B 勘探数据、销售推广和基于客户的营销与人工智能和机器学习的力量结合在一起。多合一的不可阻挡的增长平台。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智能驱动的 ABM 平台，可帮助 B2B 营销人员大规模开展有针对性和个性化的基于帐户的参与活动。 Recotap 最适合寻求改善营销绩效的成长型初创公司和企业。借助基于 Recotap 帐户的广告解决方案，可以接触到更多决策者并保持参与，直到他们转化。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智能驱动的 B2B 营销自动化平台。它具有许多对营销和销售团队非常有益的功能，包括： - 识别有机和付费网络流量：这可以帮助团队了解哪些渠道为其网站带来最多的流量，并识别潜在客户已经表达了对其产品或服务的兴趣。 -丰富潜在潜在客户的联系信息：这可以帮助团队更有效地确定潜在客户并创建更个性化的营销活动。 - 配置理想客户档案 (ICP) 参数并创建目标客户列表：这可以帮助团队将精力集中在最有希望的潜在客户上并提高转化率。 - 创建列表并与 CRM 实时同步帐户/联系人：这可以帮助团队保持 CRM 数据最新，并确保他们始终处理最相关的潜在客户。 - 使用自定义法学硕士发送超个...
Warmly,
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Albacross
albacross.com
第一方意图数据可了解您的受众、发现看不见的潜在客户并丰富每条记录以提高营销和销售效率。
Foundry
foundryco.com
通过 Foundry 意图驱动的 ABM 编排转换您的顶级客户 - 从而形成更大、更好的管道。
6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。