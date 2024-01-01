替代项 - Team O'clock

Konch.ai

konch.ai

Konch 是一款使用先进的 AI 模型将音频或视频文件准确转换为文本的工具。我们提供 50 种语言的 AI 转录、时间编码编辑、YouTube 视频转录和生成式 AI 等功能。 KonchMate 对于转录在线会议特别有用。它可以用 50 种语言记录、转录和存储您的会议记录。您不需要在会议期间做笔记。您可以从工作区轻松访问和共享会议音频/视频和文字记录。我们最受欢迎的产品之一是“Precision”。我们经过认证的人工转录员可将您转录的准确性提高高达 100%，让您放松身心，而我们经验丰富的团队会负责您的转录。 Konch 是满足您所有转录需求的完美解决方案。