Tealstreet

Tealstreet

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：tealstreet.io

使用 WebCatalog Desktop 上“Tealstreet”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Tealstreet 是一个交易终端，旨在跨各种加密货币衍生品交易所提供强大且一致的交易体验。 Tealstreet 利用 TradingView 提供的图表，允许用户直接在图表上执行和管理交易，甚至在移动网络上也是如此。它提供了用于交易分析和日志记录的高级功能，包括图表上的执行箭头、股票图表以及 CSV 格式的可下载交易数据。 Tealstreet 专注于快速订单执行，具有快速订单、快速调整按钮和 20 多个热键等功能，可帮助交易者更快地做出反应。 安全性是重中之重，具有双因素身份验证、加密密码系统和 IP 白名单等功能来保护用户帐户。交易终端可在网络上使用，也可在 Windows、macOS 和 Linux 等桌面平台上使用。 Android 和 iOS 的移动应用程序也在计划中。 Tealstreet 宣传自己，与加密货币交易所的本机 UI 相比，它提供了卓越的交易体验，用户对平台的功能和性能分享了积极的反馈。

网站： tealstreet.io

免责声明：WebCatalog 与“Tealstreet”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Nami Exchange

Nami Exchange

nami.exchange

Anboto

Anboto

anboto.xyz

Orion Terminal

Orion Terminal

trade.orionprotocol.io

Quadency

Quadency

quadency.com

CryptoTradeJournal

CryptoTradeJournal

cryptotradejournal.net

WunderTrading

WunderTrading

wundertrading.com

altFINS

altFINS

altfins.com

Dipsway

Dipsway

dipsway.com

Tradesanta

Tradesanta

tradesanta.com

HyperTrader

HyperTrader

gethypertrader.com

PrimeXBT

PrimeXBT

primexbt.com

TradersPost

TradersPost

traderspost.io

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策