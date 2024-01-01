Tealstreet 是一个交易终端，旨在跨各种加密货币衍生品交易所提供强大且一致的交易体验。 Tealstreet 利用 TradingView 提供的图表，允许用户直接在图表上执行和管理交易，甚至在移动网络上也是如此。它提供了用于交易分析和日志记录的高级功能，包括图表上的执行箭头、股票图表以及 CSV 格式的可下载交易数据。 Tealstreet 专注于快速订单执行，具有快速订单、快速调整按钮和 20 多个热键等功能，可帮助交易者更快地做出反应。 安全性是重中之重，具有双因素身份验证、加密密码系统和 IP 白名单等功能来保护用户帐户。交易终端可在网络上使用，也可在 Windows、macOS 和 Linux 等桌面平台上使用。 Android 和 iOS 的移动应用程序也在计划中。 Tealstreet 宣传自己，与加密货币交易所的本机 UI 相比，它提供了卓越的交易体验，用户对平台的功能和性能分享了积极的反馈。

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