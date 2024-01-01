Teachable Machine

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网站：teachablemachine.withgoogle.com

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Teachable Machine 是一款易于使用的基于网络的工具，无需专业知识或编码即可创建机器学习模型。通过收集示例并将其分组到您希望计算机学习的类中，它可用于识别图像、声音和姿势。 训练模型的速度很快，您可以立即对其进行测试，看看它是否可以正确地对新示例进行分类。可以导出模型以在网站、应用程序等中使用，并且您可以选择完全在设备上使用它，而无需任何网络摄像头或麦克风数据离开您的计算机。 Teachable Machine 与 TensorFlow、ML5.js、p5.js、Coral、Framer、node.js、Glitch 和 Arduino 兼容，您可以使用文件或实时捕获示例。 教程可以帮助用户入门，并且有很多使用 Teachable Machine 制作的项目，例如连接 Arduino 和 Teachable Machine 的 DIY 实验、辅助通信设备、使用网络摄像头的游戏控制器和一张纸，以及一台可以教它快速识别和分类物体的物理机器。 它甚至可以用来创建视频游戏控制器。它是创建具有广泛应用的机器学习模型的强大工具。

网站： teachablemachine.withgoogle.com

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