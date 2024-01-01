替代项 - Teach 'n Go
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是为全球公司提供在线视频会议的行业领导者，现已成为 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款专为中小型企业打造的一体化通信软件。该会议解决方案可单独购买，每天受到数百万人的信赖，可实现实时虚拟通信和协作。获得快速、简单且可靠的专业在线会议解决方案，使客户能够面对面会面，通过会议中聊天或电话会议与同事联系，并屏幕共享他们的演示文稿，所有这些都只需单击一个按钮即可。在屡获殊荣的协作解决方案的推动下，没有什么可以与您的团队或业务的动力相媲美，GoTo Connect 的会议解决方案将生产力与灵活性结合起来，让员工随时随地在任何设备上高效工作。
Springboard
springboard.com
Springboard 的导师主导的在线项目保证能让您被录用。通过构建实际项目来学习数据科学、UI/UX 和编码。
Trainual
trainual.com
Trainual 是一个知识转移和培训平台，成长中的团队可以在其中为他们的工作方式制定剧本。借助 Trainual，您企业中所有角色和职责的每个流程、政策和程序都可以轻松记录、组织、分配和搜索。其结果是更快的入职和培训、更无缝的授权、一致的流程、增强的责任感，以及每个人都了解您需要知道的信息。
PowerDMS
powerdms.com
适用于高信任度组织的排名第一的政策和合规管理平台。在现实世界中，您的政策、培训和认证并不是孤立运作的。您的合规软件也不应该。了解为什么 4,000 多名客户信任我们的集成平台。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
Whale
usewhale.io
让您的团队保持一致的最快方法。 记录并集中您的程序和流程，培训您的团队并管理您公司所有知识的一个中心事实来源。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最强大的学习平台，旨在为管理员提供直观的体验，为学习者提供吸引力，为企业提供变革性的平台。主要区别包括： - 能够向多个受众（包括员工、客户和合作伙伴）提供超个性化的学习体验。所有这些体验都可以通过单一平台进行独特的品牌化和集中管理。 - 业界最先进的AI能力。客户可以自动执行注册、翻译和内容分类等手动任务。借助专为学习而构建的生成式人工智能，客户只需点击几下即可创建有效的课程材料。 - 当您扩展到新的、更大的学习受众、地理位置、语言等时，您可以与您的组织一起扩展。 - 移动应用程序并与所有主要软件集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使面对面会议并不总是可行。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（学习管理软件）使您能够提供引人入胜的学习体验，从而影响重要的事情——绩效、保留率和成长。 通过 LearnUpon，为您的团队提供工具来提供引人入胜的学习体验，从而影响重要事项（绩效、保留率和成长）。
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智能的帮助下销售您的专业知识的订阅。 根据您独特的知识库，定制人工智能助手，增强您提供建议的能力。
Cloud Assess
cloudassess.com
通过我们的实时培训和评估平台为您的员工提供支持，该平台为技能驱动的高绩效组织和高等教育机构提供服务。我们的混合学习平台专为一线员工设计，可实现技术和软技能的移动移动培训。无论是在线、课堂、教练主导还是以评估为重点，我们灵活的解决方案都能简化学习，实现安全、合规和成长。与通用学习管理系统不同，Cloud Assess 支持提供实际评估，确保满足当前和未来需求的真正技能发展。通过我们的技能矩阵确定差距和暴露，并通过我们的创作工具在设计中拥有完全的灵活性。专业客户可通过自动化、单点登录和第三方集成享受终极效率。我们内容丰富的学习图书馆免费向所有人开放，其中包含针对各个部门和角色的数千门免费课程。通过...
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
利用人工智能的力量构建业务流程。无论您是想招募新员工、扩大规模或销售产品，还是只是想提高组织的绩效，PlaybookBuilder（现在带有 ChatGPT）都可以提供帮助。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
Hickory
hickorytraining.com
Hickory 是唯一专注于保留人才、将销售和客户服务人员转变为品牌专家的培训工具。该应用程序可以预测销售代表何时会忘记他们所学的内容，并根据他们的优势和劣势安排复习练习，以防止这种情况发生。
Apprentiscope
apprentiscope.com
我们 ApprentiScope 的使命是通过使现代注册学徒计划可扩展并可供所有人使用来解决全球人才短缺问题。我们的产品拥有一系列功能，使我们的客户能够管理从招聘到合规的一切事务，使雇主、赞助商和政府能够大规模运营注册学徒制。 ApprentiScope 平台在注册学徒系统中的每个利益相关者之间建立了协调和协同作用，消除了顽固的技术障碍，并增强了整个过程中的协作和可扩展性。
Growthspace
growthspace.com
通过 Growthspace 专家主导的开发计划来推动业务 KPI。该平台旨在启动、管理和衡量整个学习体验（包括个人或团队项目）的影响力，为整个企业提供效率和影响力。利用世界上最强大的人才发展数据集和由 2,000 多名全球专家组成的网络，涵盖 80 多种技能集和 50 多种语言 - Growthspace 帮助包括西门子、微软、安永、德勤和美国政府在内的数百家客户提高业务绩效提高 5% 以上，员工流失率降低 10%，可晋升基础提高 30% - 确保 L&D 成为关键任务。该平台具有独特的高效性：我们的人工智能匹配可确保为每个人或团体匹配合适的专家，而我们独特的冲刺模型可保证超过 95% 的完...
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一个也是唯一一个面向学习和开发团队的运营平台。我们的平台使 L&D 团队能够简化培训请求管理、改进项目和能力规划、快速设计内容并与中小企业更有效地协作。所有行业的客户都在利用 Cognota 消除对多种工具来管理学习操作的需求，从而提高生产力。希望在 L&D 行业蓬勃发展？加入充满活力的 LearnOps® 社区，该社区是 L&D 专业人士获取见解、参与发人深省的讨论、获取精选资源并保持行业趋势领先地位的中心。释放集体智慧和经验的力量 #LearnOpsCommunity 免费加入 LearnOps.com
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： ...
Zavvy
zavvy.io
Zavvy 是一个人工智能增强型一体化平台，用于管理您的人才。绩效、开发和培训 - 全部集中在一个工具中。
DeepHow
deephow.com
DeepHow 是第一个用于技能行业知识获取和培训的人工智能解决方案。它本质上是一个视频平台和捕捉应用程序，允许组织在智能设备上捕捉他们的流程，通过云上传到平台，然后利用人工智能对视频进行分段、转录和翻译成适合他们的步骤和相关语言。多语言劳动力。员工可以随时访问视频，从而使他们能够通过公司的专有流程更快地入职并更有效地提高技能。基于文本的 SOP 等传统学习方法无法有效更新，如今的普通员工宁愿转向视频来学习新技能。他们可以直接在屏幕上观看专家的表演，并自己模仿专业知识。创建视频内容并不一定很困难，也不需要专业视频制作团队和昂贵设备的支持。借助 DeepHow 的 AI 支持视频培训平台，让您的...