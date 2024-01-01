替代项 - TaxHub
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
作为全球专家解决方案的领导者，我们帮助专业人士在健康、税务、会计、金融和法律领域最重要的时候发挥深远的影响。
Bench Accounting
bench.co
Bench 是美国最大的小型企业专业簿记服务公司。今天开始免费试用，我们将为您记账一个月。
Pilot
pilot.com
专注于您的业务，了解我们的专业簿记员在软件超能力的帮助下，正在照顾您的账簿。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
Zeni
zeni.ai
人工智能驱动的初创公司财务团队。 借助 Zeni 的智能簿记、会计和 CFO 服务，解锁实时财务洞察和全方位服务的财务团队。
Crowe
crowe.com
Crowe 是一家公共会计、咨询和技术公司，将深厚的行业和专业知识与创新技术联系起来，通过倾听客户的业务、行业趋势以及他们面临的挑战，诚信、客观地为客户创造价值。
Fincent
fincent.com
体验无缝的财务管理。简化 ✓ 簿记 ✓ 报税 ✓ 发票和付款 ✓ 费用跟踪等。预订演示！
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark 提供在线会计，其中包含自动会计和专用客户团队，以简化税务准备、发票、付款、费用跟踪等
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket 是一家提供在线报税服务的公司。
Collective
collective.com
Collective 是第一个专为单一企业设计的在线后台平台。 Collective 的技术和值得信赖的顾问团队让我们的会员可以自由地专注于重要的事情，处理从企业注册到会计、簿记、税务服务以及进入蓬勃发展的社区的一切事务，所有这些都在一个平台上进行。我们的会员加入后第一年平均节省 10,000 美元。通过 Collective，我们希望您能够像全职工作一样顺利地经营自己的企业。我们由一群连续创业者和单一企业经营，他们相信让个体经营者能够享受与大公司相同的税收优惠。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美国最大的小型企业虚拟会计师事务所。我们的使命是为各行业的小型企业提供财务专业知识。我们的服务由专业注册会计师和技术相结合，使企业能够最大限度地减少任务，同时最大限度地节省税款。这使得业主可以将时间和精力集中在发展业务上，而我们则负责其余的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！
Rehmann
rehmann.com
Rehmann 是一家由注册会计师、顾问、财富顾问和企业调查员组成的综合性金融服务公司。