Tarta for Companies 是一款人工智能驱动的求职和申请工具，旨在简化求职流程。作为个人工作助理，Tarta 汇总了来自各种来源的职位列表，确保从职位委员会和职业网站获得全面、重复的信息，并每小时更新一次。此功能旨在节省用户时间并防止他们错过潜在的机会。 该工具为求职者提供了一个集中平台，让他们可以探索各种公司的就业机会，包括特斯拉、亚马逊和塔吉特等知名公司。值得注意的是，该系统强调了求职申请中时机的重要性，使用户能够及时了解情况并及时申请。 Tarta 通过自然语言命令进行交互，允许用户请求根据自己的喜好进行职位搜索。此外，该工具还通过通知用户相关职位空缺来促进沟通，甚至提供面试安排帮助。 Tarta for Companies 是更广泛的 Tarta 生态系统的一部分，同时满足个人求职者和企业的需求。它旨在自动化和增强求职过程，有效地为用户提供相关机会。该工具还提供 Chrome/Edge 插件以增加便利性，并提供知识库以提供额外支持。

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