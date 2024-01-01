Targum Video
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Targum Video 是一种基于人工智能的超快速视频翻译服务。它允许用户在几秒钟内轻松地将视频翻译成多种语言。 使用该服务涉及上传视频文件或提供视频链接。之后，该服务会自动检测语言，转录和翻译视频，并为用户提供主机。 该服务还在其主页上展示了热门视频，并提供了一个在不同社交媒体平台上分享视频的平台。此外，用户可以注册测试版访问权限以访问更多功能。 Targum Video 是一种可靠、高效的工具，可快速、准确地翻译视频。
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