Targum Video

Targum Video

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：targum.video

使用 WebCatalog Desktop 上“Targum Video”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Targum Video 是一种基于人工智能的超快速视频翻译服务。它允许用户在几秒钟内轻松地将视频翻译成多种语言。 使用该服务涉及上传视频文件或提供视频链接。之后，该服务会自动检测语言，转录和翻译视频，并为用户提供主机。 该服务还在其主页上展示了热门视频，并提供了一个在不同社交媒体平台上分享视频的平台。此外，用户可以注册测试版访问权限以访问更多功能。 Targum Video 是一种可靠、高效的工具，可快速、准确地翻译视频。

网站： targum.video

免责声明：WebCatalog 与“Targum Video”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Sonix

Sonix

sonix.ai

VidTags

VidTags

vidtags.com

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

ShortGen Video

ShortGen Video

shortgen.video

Translate.Video

Translate.Video

translate.video

WowTo

WowTo

wowto.ai

Vidby

Vidby

vidby.com

DubWiz

DubWiz

dubwiz.com

Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Wefaceswap

Wefaceswap

wefaceswap.com

Viralviews

Viralviews

viralviews.co

ByteCap

ByteCap

bytecap.io

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策