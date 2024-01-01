替代项 - Taloflow
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. 是一家免费在线市场供应商，充当软件行业内买家和技术供应商之间的中介。该公司通过用户评论和研究帮助消费者选择满足其需求的软件。
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge 是一项 Web 服务，为软件消费者提供一个集中的在线位置来控制和管理开源软件项目和研究业务软件。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
Software Advice
softwareadvice.com
搜索软件可能会让人不知所措。让我们帮忙吧。我们可以帮助您在短短 15 分钟内免费找到适合您业务的软件。
GetApp
getapp.com
发现 2022 年最佳商业应用程序并查看超过 100 万条经过验证的评级和评论。获取数据驱动的建议并阅读深入的描述，为您的团队找到合适的工具。
SparkToro
sparktoro.com
我们的使命是让您的受众轻松发现网站、博客、播客、社交帐户和出版物。
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Information Services 是领先的机构信息资源提供商，包括发现、期刊和电子包服务、研究数据库、电子书、数字档案、医疗保健资源、企业资源、读者咨询等。 EBSCO 满足学术机构、学校和公共图书馆以及医院和医疗机构、企业和政府机构的研究需求。
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers 是全球唯一的 B2B 商业软件和服务客户参考平台，通过供应商验证的客户参考内容（例如客户感言、成功案例、案例研究和客户视频）帮助潜在 B2B 买家研究和发现商业软件和服务。每天，该平台都会帮助影响数以千计的 B2B 买家在购买周期最后阶段的购买决策，从财富 500 强公司到中小型企业。
TrustFinance
trustfinance.com
最值得信赖的金融服务评论平台。 用户评论、信息、服务和公司见解都集中在一处。
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace 是一个专为小型律师事务所打造的软件、工具和服务比较平台。 Lumose Marketplace 的目标是为律师提供为其公司购买供应商的最佳选择，无论是从客户门户软件还是律师助理招聘服务。 Lumose Marketplace 的列表旨在仅传达访问者需要的最重要信息，以尽快确定产品/服务是否合适。
SoftwareReviews
softwarereviews.com
SoftwareReviews 的使命是提升买家和提供商的 B2B 软件体验。我们为组织提供最佳数据、见解和建议，以改善软件购买和销售体验。 我们以行动为导向的研究和咨询服务将我们以客户体验为中心的评论与数十年的技术覆盖相结合，为 B2B 软件市场提供独特的见解。对于买家来说，我们经过验证的软件选择方法、客户洞察和技术顾问有助于最大限度地提高技术决策的成功率。对于提供商来说，我们通过专家分析师、操作方法研究、以客户为中心的营销内容以及对买家环境的全面分析，帮助建立更有效的营销、产品和销售流程。 SoftwareReviews 是 Info-Tech Research Group 的一个...
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub 是一个独立的软件市场。 SaaSHub 的目标是客观、简单，是您研究新服务以帮助您发展业务时的第一站。 SaaSHub 将帮助您找到替代品以及对您已使用的产品的评论。
Awardo
awardo.co
Awardo 是一家欧洲公司，提供经过验证的业务技术的 B2B 市场。基于评论的平台旨在使搜索过程变得更加容易，并在一个地方提供可靠的软件解决方案和服务提供商。 公司位于中欧、东欧、东南欧交汇处的罗马尼亚首都布加勒斯特，立志成为该地区顶级的商业技术评测平台。
Tekpon
tekpon.com
Tekpon 是一个软件聚合器和潜在客户开发网站。 首先，Tekpon 的目的是帮助个人和组织对软件产品做出明智的决策，帮助他们降低成本，并创建适当的必需软件堆栈。 其次，它旨在帮助软件公司以专业和信息丰富的方式推广和接触买家。 最后，Tekpon 希望通过一种新的创新方式来保留和帮助用户和提供商，从而创新软件潜在客户开发领域。 这意味着，服务提供商可以为用户提供定制优惠，直接与他们互动并在平台上为他们提供帮助，最后但并非最不重要的一点是，分享有关功能、定价和即将推出的功能的详细信息。 此外，我们的长期目标是成为世界上最大的软件百科全书。
StackRadar
stackradar.co
一个无代码和低代码技术工具的社区和管理，帮助各种个人和企业理解、构建、集成和扩展他们的技术堆栈。
Reviano
reviano.com
审查、比较和评估小型企业软件。使用 Reviano 的产品评论集进行并排比较，找到适合您业务的软件。
PRmarketing.tools
prmarketing.tools
PRmarketing.tools 是公关和营销工具（软件和服务）的目录。它可以让您通过提供汇总的用户满意度指数以及促进选择的各种功能来选择最佳的公关和营销工具。 PRmarketing.tools 还为 MarTech 行业提供与工具相关的促销代码、新闻、分析和数据。 PRmarketing.tools 的目录包含以下工具： * 市场研究和营销策略规划。 * 打造您的品牌。 * 通过不同渠道推广您的品牌。 * 与您的受众互动并自动化营销活动。 * 将您的受众转化为潜在客户和客户。 * 留住您的客户。 除了汇总的用户满意度指数外，我们还为每个列出的软件和服务提供我们的评论，并让用户分享他们...
TechnologyCounter
technologycounter.com
科技专柜是一个在线软件推荐平台。 他们帮助企业、专业人士和组织找到最佳的软件解决方案。 技术柜台连接商业技术的买家和卖家，为买家提供最好的软件，为供应商提供理想的受众。这有助于他们改善业务并简化运营。
SoftLead
softlead.ro
Softlead 是罗马尼亚软件生态系统中最重要的 B2B 参与者，帮助公司根据其数字 DNA 选择正确的软件解决方案。 Softlead 作为 B2B 企业软件市场推出，成功帮助超过 15,000 家公司选择并实施适合其业务的软件解决方案。 每家公司都是独一无二的，Softlead 将 Softlead 从一个有用的市场转变为一个智能、简单且直观的工具，可以识别您的数字 DNA，帮助您做出最佳的数字化转型决策。
Growth Tools
growthtools.com
增长工具是一项每月一次的辅导服务，使您几乎不可能在吸引更多客户方面失败。我们将经过验证的成长手册与一对一辅导和同伴支持相结合，这样您就不会不知所措、陷入困境或不知道下一步该做什么。 一个包含数百种不同工具的数据库，成功的增长黑客使用这些工具来执行不同的任务，从分析、管理社交媒体帖子到公关推广活动。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的购买情报平台是技术专业人员获取有关企业技术的实用、可靠信息的平台，因此他们可以确定他们购买的正是他们需要的。 PeerSpot 由全球最大的企业技术买家社区提供支持，提供深度评论、在线论坛、直接问答支持等，让专业人士有信心做出正确的决定，并享受现实满足期望的幸福感。
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research 是唯一一家基于案例的技术研究提供商。 Nucleus Research 提供洞察、基准和事实，使 Nucleus Research 的客户能够每天做出正确的技术决策。 Nucleus Research 的研究方法建立在对实际部署的深入评估的基础上，使 Nucleus Research 的分析师能够提供基于实际结果的技术建议。
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
专家交流为全球技术专业人士的成长和成功提供动力。利用包含超过 400 万个技术解决方案的 Experts Exchange 数据库更快地解决问题，通过研究文章和视频学习技术技能，并利用 Experts Exchange 广泛的全球网络打造您的职业生涯。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球领先的法律、监管和商业信息与分析提供商，帮助客户提高生产力、改善决策和结果，并推进全球法治。 LexisNexis 帮助律师赢得案件、更有效地管理他们的工作、更好地服务客户并发展他们的业务。 LexisNexis 帮助企业更好地了解市场、监控品牌和竞争以及降低业务风险。 LexisNexiss 与大学合作教育学生，LexisNexis 通过提供法律和加强法律基础设施来支持政府和法院的国家建设。 LexisNexis 与全球领先的协会和客户合作，收集针对战争罪犯的证据并提供打击人口贩运的工具。 LexisNexis Leg...
We Suggest Software
wesuggestsoftware.com
wesuggestsoftware.com 是一个自有的软件目录，提供有关从会计到瑜伽 (A-Z) 等所有业务领域的软件的评论和建议。该网站允许访问者就他们所需的任何软件撰写评论、建议和询问。 该平台对于向客户生产、销售和分发软件的公司也很有用。他们可以使用我们网站上最好的功能免费注册和营销他们的软件。该网站还允许软件公司和软件行业的专业人士发布有关其软件的新闻和帖子。 该网站上发布的任何内容每天都可以轻松覆盖超过 50,000 名用户，该网站与 10-30 多个社交媒体利基群体和社区相连。
Serchen
serchen.com
Serchen 是在线服务买家和卖家匹配领域公认的领导者。他们致力于为我们的消费者提供无与伦比的体验，将 IaaS、PaaS 和 SaaS 类别中最佳云服务的买家和卖家联系起来。
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