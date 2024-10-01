替代项 - Tally
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo 是一个国际非营利组织。他们托管并维护 KoboToolbox，这是一个创新且可访问的开源平台，用于收集人道主义、发展、健康和其他社会影响倡议组织使用的调查数据。其使命是为组织提供优质数据工具，使他们能够产生推动全球积极变革的见解。我们为非营利组织提供免费访问我们平台的权限，使世界各地的当地组织能够使用 KoboToolbox 发挥作用。 KoboToolbox 是一个用于数据收集、管理和可视化的开源平台。作为非营利部门使用最广泛的主要数据收集工具，它是全球超过 14,000 个社会影响力组织的首选工具。 几乎在世界上每个国家，涉及人道主义行动、全球发展、环境保护、建设和平和人权的...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbu...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 通过帮助组织从客户那里获取从创建到执行的见解，从根本上改变了数字产品和体验的构建和交付方式。建立在世界一流的按需采购引擎之上，客户可以从我们遍布全球的专有和合作伙伴采购的受众网络中获得快速、高质量的选择性反馈。 UserTesting 提供业界最全面的体验研究解决方案。
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms 是一款功能强大的企业在线表单构建器。在线构建和共享表单，并轻松与您的团队协作。
pdfFiller
pdffiller.com
编辑 PDF、创建表单、收集数据、协作、签署和传真文档等等。您可以在任何地方、任何设备上完成这一切，而成本只需一小部分。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。我们的营销分析和业务通信解决方案为超过 200,000 家企业提供服务，并与领先的营销和销售软件集成，提供实时洞察，帮助我们的客户充满信心地进行营销。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复...
Doodle
doodle.com
作为在线日程安排领域的全球领导者，Doodle 是安排与客户、同事和团队会议的最强大方式。使用我们用户友好的日历工具套件找到进行一对一会议、团队会议等的最佳时间。了解为什么 Doodle 每月受到 3000 万用户的信赖，可以将人们聚集在一起，无论他们使用哪种日历解决方案。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一个一体化业务运营平台，包含项目、任务、财务和客户管理的所有基本工具。 Flowlu 为您提供对公司中正在发生的一切的深刻概述。您可以跟踪业务的每个部分，从团队花费的时间和工作量到总体成本和客户发票。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Textline
textline.com
为现代支持和销售团队提供快速、友好、便捷的商务短信渠道，让业务变得个性化。在最安全的商业短信平台上通过双向通信建立更牢固的客户关系。我们帮助包括 1-800-GOT-JUNK?、Tuft & Needle 和 Stuart Weitzman 在内的数千家公司打造创新的客户和员工体验。在 www.textline.com 上注册免费试用，无需信用卡。问题？请致电 +1 415-849-4349 给我们发短信。
Carrd
carrd.co
一个免费平台，用于为几乎任何内容构建简单、完全响应式的单页网站。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 ...
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