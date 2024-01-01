替代项 - Emburse Tallie
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity 是一家美国公司，提供基于云的薪资和人力资本管理软件。自 1997 年成立以来，其总部一直位于伊利诺伊州。
Paycom
paycom.com
Paycom 为大型和小型企业提供在线薪资服务和人力资源软件解决方案，以管理从招聘到退休的整个就业生命周期。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
Rippling
rippling.com
Rippling 将薪资、福利、人力资源、IT 等整合在一起，因此您可以在一个地方管理所有员工的运营（从入职到离职）。
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. 是一家为中小型企业提供人力资源、薪资和福利外包服务的美国提供商。该公司总部位于纽约州罗彻斯特，拥有 100 多个办事处，为美国和欧洲约 670,000 名薪资客户提供服务。 2019年，Paychex在《财富》500强最大企业排行榜上排名第700位（按收入计算），该公司2020财年的收入预计将超过41亿美元。
Mercury
mercury.com
用于建立您的公司的完整财务堆栈。利用 FDIC 承保的银行账户、借记卡和三键支付流程进行扩展。
Zoho Expense
zoho.com
费用报告，简单的方法。 Zoho Expense 是在线费用报告软件，专为全球企业量身定制，可自动创建费用报告、简化审批并快速报销。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
Qonto
qonto.com
面向中小企业和自由职业者的新银行。 Qonto 提供功能齐全的企业帐户和简化的会计流程。
Pleo
pleo.io
业务费用解决方案可帮助您的员工完成更多工作。加入数千家信任 Pleo 的公司，让工作支付变得更加轻松
Ramp
ramp.com
成长更多。减少浪费。从头开始构建的企业公司卡可以为您的公司节省资金：发行无限量的卡并通过我们的高级储蓄报告和所有商品 1.5% 的现金返还消除超支。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
Bonsai
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Dext
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Dext 通过更好的数据和洞察力，使会计师和您所建议的企业变得更加高效、盈利和强大。
BQE Core
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Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
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Rydoo 是一个一体化的旅行和费用平台。预订商务旅行并实时提交或批准费用报销。立即获取免费演示！
TravelPerk
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TravelPerk 是一家向企业销售服务的旅行管理公司。它通过自动化支出限额和差旅政策，为企业提供差旅和费用管理服务。该公司总部位于伦敦、巴塞罗那、柏林，已通过六轮融资筹集了 1.34 亿美元。
Navan
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TripActions 受到近 4,000 家全球企业的信赖，可帮助管理企业差旅和费用，以保护出差员工、控制成本并节省资金
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Coupa Software 是一个全球业务支出管理 (BSM) 技术平台。该公司总部位于加利福尼亚州圣马特奥，在欧洲、拉丁美洲和亚太地区设有办事处。该公司帮助大公司了解并控制其组织内花费的资金和资源。他们负责开拓商业支出管理类别，该领域的主要竞争对手包括 Tradeshift、Ariba、Tipalti 和 Ivalua, Inc.。 该公司由 Dave Stephens 和 Noah Eisner 于 2006 年创立。 Stephens 和 Eisner 此前曾在 Oracle（企业采购应用程序）工作。 Rob Bernshteyn 在 SuccessFactors, Inc. 担任全...
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Emburse Abacus
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