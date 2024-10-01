替代项 - talent.io
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一个提供自由职业服务的在线市场。该公司为自由职业者提供了一个为全球客户提供服务的平台。
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一个美国自由职业平台，企业和个人在该平台上进行联系以开展业务。 2015 年，Elance 与 oDesk 合并后更名为 Upwork，公司现全名为 Upwork Global Inc。Upwork 目前总部位于加利福尼亚州圣克拉拉和旧金山，但为世界各地的客户提供服务。 Upwork 拥有超过 1200 万注册自由职业者和 500 万注册客户。每年发布 300 万个价值超过 10 亿美元的职位，使 Upwork 成为全球最大的自由职业者市场。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是设计师获得灵感、反馈、社区和工作的地方，也是您发现世界各地设计师并与他们联系的最佳资源。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一个现任和前任员工匿名评论公司的网站。 Glassdoor 还允许用户匿名提交和查看工资，以及在其平台上搜索和申请工作。 2018年，该公司被日本公司Recruit Holdings以12亿美元收购。该公司总部位于加利福尼亚州米尔谷，在芝加哥、伦敦和圣保罗等世界各地城市设有办事处。
Naukiri
naukri.com
与 20,000 多家雇主建立联系。申请印度第一就业网站上顶级公司、行业和地点的数百万个就业机会。在线申请。今天发布简历。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的价格寻找和雇用顶级自由职业者、网络开发人员和设计师。世界上最大的50m市场。在几秒钟内收到报价。立即在线发布您的工作。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美国雇主评为第一名*，它简化了申请人跟踪，让您轻松管理、筛选和评价候选人。仪表板允许您查看个人资料、简历、求职信等。您甚至可以集成自己的申请人跟踪系统，以便您的团队可以使用他们知道的系统来无缝发布职位。 *基于 Trustpilot 对拥有超过 1,000 条评论的招聘网站的评级。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和职业机会的来源。搜索工作，阅读 Monster 工作专家的职业建议，并查找雇用和招聘建议。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免费发布职位寻找专业自由职业者，分分钟找到自由职业！ PeoplePerHour 是一个将世界各地的小企业、初创公司、企业家、公司、企业、中小企业和自由职业者连接在一个值得信赖的环境中购买和销售服务的市场。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招聘和求职服务。申请越南的 10 个工作。每天都会添加新的职位空缺。只需几秒钟即可完成设置并在几分钟内开始与雇主聊天！
Malt
malt.com
Malt 是欧洲自由职业者的创新市场。 麦芽是基于国家的。我们完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷兰） - BE：fr.malt.be Belgique（法语） - 德国：www.malt.de Deutschland（德语） - DE：en.malt.de 德国（英语） - ES：www.malt.es España (español) - 法国：www.malt.fr 法国 (français) - FR：en.malt.fr 法国（英语） - NL：www.malt.nl Nederland（荷兰）
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳大利亚领先的本地服务在线市场，将需要完成工作的个人和企业与想要工作的人联系起来。 Airtasker 的使命是让人们充分发挥其技能的价值，旨在通过创造真正灵活的工作和赚取收入的机会，对未来的工作产生积极影响。自 2012 年推出以来，Airtasker 已创造了超过 20 亿美元的工作机会，并为全球超过 130 万独立付费客户提供服务。
Bark.com
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Bark.com 审查当地企业并帮助您找到最好的专业人员来快速完成您的工作。
Snagajob
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Snagajob 是排名第一的免费、简单的求职应用程序，可用于查找兼职工作和全职工作、使工作申请更容易、获得出色的职业建议等等。非常适合学生、青少年或任何需要灵活工作时间的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因为我们只提供小时工，所以它让您的求职变得更容易。
Toptal
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Toptal 是一个旨在将企业与其专业网络中的顶级无代码和低代码开发人员联系起来的平台。 Conneciton 只需 48 小时即可完成，从而可以在几周内验证并发布最小可行产品 (MVP)。 开发人员经过专业审查，使其成为关键任务项目的可靠选择。在参与之前，企业可以进行无风险试用，只有在满意后才付款。 Toptal 拥有各种角色的专业人员，能够开发定制应用程序、创建自动化工作流程、集成第三方 API 以及优化数据库性能。 他们还提供跨多个平台的专业知识，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backendless...
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