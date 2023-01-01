WebCatalog
Taledo

Taledo

app.taledo.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Taledo”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Taledo 将所有招聘流程步骤整合到一套智能套件中。无论您是想取代传统的猎头公司、传递大量工具还是一键推广您的招聘广告，Taledo 都能为您提供合适的解决方案。访问专属 Taledo 人才库并请求面试，在 Taledo Recruit 上的积极响应率高达 70%。使用免费的 Taledo Manage 将申请接收到您的系统中，并根据您的需求调整您的招聘流程。

网站： taledo.com

免责声明：WebCatalog 与“Taledo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Hello Talent

Hello Talent

app.hellotalent.com

onlyfy

onlyfy

onlyfy.io

Polux

Polux

app.poluxhr.com

Recooty

Recooty

dash.recooty.com

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

Kaizen Recruit

Kaizen Recruit

app.kaizenrecruit.com

Hatch

Hatch

app.usehatchapp.com

MYM

MYM

creators.mym.fans

Decathlon Kenya

Decathlon Kenya

decathlon.co.ke

ABC News

ABC News

abcnews.go.com

Ascentis

Ascentis

ascentis.com

Squadcast

Squadcast

app.squadcast.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策