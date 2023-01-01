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替代项 - Tagger Media

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。

MediaHQ

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mediahq.com

MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。

Upfluence

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upfluence.com

通过创作者营销推动销售。 影响者营销、联盟计划、创作者管理、用户生成内容、品牌大使：建立有价值的合作伙伴关系来发展您的业务。

Respona

Respona

respona.com

Respona 是一款集个性化与生产力于一体的数字公关、影响者营销和链接构建软件。

Postifluence

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getpostifluence.in

Postifluence 是一款具有强大功能的软件，有助于将有机流量推向任何利基市场。它还有助于在 SERP 中排名靠前。该软件可以构建反向链接，轻松为您的网站带来新流量。 Postifluence 最好的一点是，它可以设计出令人惊叹的 SEO 策略，将您的网站拖到 SERP 中的第一名。

OutreachZ

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OutreachZ 是领先的链接构建服务平台，可让您轻松构建权威反向链接，受到全球领先 SEO 的信赖

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