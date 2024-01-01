网络电话提供商 - 最热门应用

Internet 协议语音 (VoIP) 软件利用 IP 网络无缝传输电话呼叫，无需额外的电话网络。它是 PBX（专用交换分机）的现代版本，PBX 是指组织内的专用电话网络。 VoIP 提供商提供各种类型的 PBX，例如托管 PBX、虚拟 PBX 和云 PBX，其差异主要在于所需的用户维护级别。 VoIP 解决方案的硬件要求可能有所不同。一些提供商强制要求使用其特定的电话系统，而其他提供商则与任何专有 VoIP 电话兼容。此外，一些 VoIP 提供商提供了一种称为软电话的解决方案，该解决方案允许用户使用个人手机拨打电话，作为传统 PBX 的补充或替代。 VoIP 功能也集成到其他类型的通信软件中。例如，视频会议软件中的语音组件是通过 VoIP 启用的。然而，VoIP 提供商提供独立于视频消息服务或其他通信平台的基于互联网的呼叫连接。 VoIP 是 UCaaS（统一通信即服务）软件和联络中心基础设施软件的一项关键功能。许多 UCaaS 解决方案在其产品中都包含软件电话和 PBX 选项。
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Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美国云通信平台即服务 (CPaaS) 公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Twilio 允许软件开发人员以编程方式拨打和接听电话、发送和接收短信以及使用其 Web 服务 API 执行其他通信功能。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位于亚利桑那州斯科茨代尔的互联网语音协议 (VoIP) 公司。 Nextiva专注于基于云的通信领域 Nextiva表示其电话和其他技术服务目前被15万家企业使用。
CallHippo
callhippo.com
适用于商业和企业的虚拟电话系统可在 3 分钟内提供 50 多个国家/地区的本地和免费电话号码。
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Ring4
ring4.com
经济实惠且简单的在线商务电话系统。 30 秒内设置您的商务电话号码，并在云端进行通话、短信和视频会议。告别昂贵的额外 SIM 卡、数据套餐和固定电话。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Grasshopper
grasshopper.com
虚拟电话系统可以帮助您的企业在处理大量来电时保持井井有条。听起来很专业并保持联系。
8x8 Work
8x8.com
通过 8x8 Work，无论您身在何处，都可以与客户和同事保持联系。从打电话自然过渡到聊天再到屏幕共享。
KrispCall
krispcall.com
虚拟云电话系统，为企业提供可靠的电话服务。从单个应用程序向国际和本地号码发送/接收短信、VoIP 呼叫。
Ooma Office
ooma.com
Ooma 是一家最先进的商业和家庭电话服务提供商，以及智能安全系统。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
Telnyx
telnyx.com
与客户建立联系不应该很复杂。我们的通信 API 让一切变得简单。
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - 协作电话系统
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Sonetel
sonetel.com
在您选择的任何城市和国家/地区拥有自己的本地电话号码。随时随地接听电话。每月 1.79 美元起。
Textr Team
textrapp.com
每月只需 7 美元，即可将所有通话、短信和语音邮件集中在一个应用程序中。获取批量短信、自动助理和 TOS Ai 功能！
iPlum
iplum.com
iPlum 是面向商务专业人士的移动优先解决方案。它可以在您现有的智能手机上运行，无需更换运营商。您将获得一条具有通话、短信和电话系统功能的单独线路。它使用简单，并有企业安全控制支持。该平台为医疗保健专业人员提供 HIPAA 合规性，为金融和法律部门员工提供移动通信合规性。企业可以为其移动线路获得自动助理、分机、通话录音、转录、自动文本回复等高级功能。优势： • 具有语音网络模式的双呼叫可靠性 iPlum 可以使用您的语音网络以运营商级可靠性路由呼叫，而无需依赖 VoIP 互联网数据，并且仍然将您的 iPlum 号码显示为来电显示，或者您可以使用 Wi-Fi 切换到默认数据网络Fi/3G...
Truly
truly.co
了解排名第一的电话系统，供销售团队跟踪、分析和指导客户对话。
VoIPstudio
voipstudio.com
无障碍的商务 VoIP 电话服务。 VoIPstudio 是一项屡获殊荣的 VoIP 电话服务，可为您的企业提供所需的一切，每月仅需 4.99 美元。没有合同，没有麻烦，没有大惊小怪。
Fuze
fuze.com
Fuze为企业提供统一的云通信软件，包括呼叫中心、电话系统和视频会议解决方案。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 在 100 多个国家/地区提供虚拟电话号码、免费云 PBX 和 CRM 系统。视频会议。呼叫跟踪。语音分析。现在试试！
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Talkroute
talkroute.com
专为在任何地方开展业务而设计的电话系统。 将您的手机和台式机转变为虚拟电话系统，可在任何地方（办公室、家庭和路上）开展业务。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
CommPeak
commpeak.com
发现 CommPeak 的力量：您的终极基于云的通信解决方案 在 CommPeak，我们的使命是彻底改变基于云的业务通信，使其比以往更轻松、更经济。我们致力于为像您这样的个人和企业提供优质的产品和服务，推动成功。以下是 CommPeak 脱颖而出，成为满足您通信需求的终极解决方案的原因： 促进销售的云联络中心解决方案 CommPeak 通过我们高度可定制的基于云的联络中心解决方案简化了业务通信。无论您专注于呼入、呼出还是混合呼叫中心，我们的创新工具都旨在满足您独特的业务需求。借助 CommPeak，您可以享受以下优势： 全球覆盖：通过我们的全球 A-Z SIP 终端服务扩大您的覆盖范围，该服务...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是满足您团队所有通信需求的终极解决方案。借助 Talkchief，您可以在一个强大且直观的平台上轻松管理团队的所有聊天、视频通话和文件共享。无论您是在项目上进行协作、召开虚拟会议，还是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能满足您的需求。告别同时使用多个通信应用程序，迎接精简、轻松的团队合作。借助 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的团队沟通无缝且高效的功能。从高清视频和音频通话到实时聊天、屏幕共享和文件存储，一切都触手可及。此外，凭借跨设备兼容性，您可以从任何地方访问您的对话和文件，无论您是在台式机、笔记本电脑还是移动设备上。因此，无论您身在何处，都可以保...
OnSIP
onsip.com
OnSIP 云托管 PBX 是一个完整的电话系统替代品。在家使用桌面和移动应用程序、视频会议以及获得专家支持来工作。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Toky
toky.co
按照您的方式工作的现代电话系统 易于设置。集成到任何地方。通过电话、应用程序或桌面给客户打电话和发消息。一切价格合理。
Cordless
cordless.io
解锁您的语音内容。 为客户支持团队提供现代电话服务。 弥合语音和文本之间的差距。
Bandwidth
bandwidth.com
专为企业打造的云就绪语音、消息传递和 911。 Bandwidth 是唯一拥有一级网络的 API 平台提供商，为您提供更好的质量、速率和控制。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一个面向视频直播、情感AI、语音和短信的CPaaS平台，为Web和移动开发者提供全渠道通信解决方案的API和SDK。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一个企业协作平台，无论您身在何处，只要您需要，即可安全、快速地进行通信。主要优势 - 您所需的一切都集中在一个地方 – 用于语音、视频、消息传递、在线状态、会议、移动性和团队协作的单一应用程序 - 多设备，单一体验 – 在所有设备上保持一致的通信体验 - 提高业务生产力 – 借助统一的解决方案服务，花更少的时间尝试联系，更多的时间进行富有成效的沟通 - 利用团队的力量 - 跟上项目进度，与同事保持联系，并促进跨业务孤岛的知识和想法共享 - 简单部署：部署二维码简化流程 特点 - 统一通信和团队协作 - 适用于 PC、Mac、Web 和移动设备 - 移动优先设计 ...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是一个新时代的统一云通信平台，高效、灵活，并为所有类型的企业提供了必要的现代功能。它与您最喜爱的 CRM 工具和 API 无缝集成，使您能够简化工作流程并自动执行任务。您还可以通过任何设备联系潜在客户，因为 TeleCMI 将多个渠道的潜在客户合并到一个智能平台中。最重要的是，我们提供无限的通话和短信，使其成为需要保持联系的企业的完美解决方案。对 TeleCMI 的功能感到好奇吗？尝试我们的无风险试用，无需任何承诺。
Devyce
devyce.com
全球商业移动网络。 为您的企业甚至整个企业电话系统获取虚拟号码。您还可以免费将您现有的公司号码移植给我们。
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone 是一家基于云的商务电话服务提供商，通过强大的 uCaaS 工具帮助企业提高绩效。 net2phone 受到全球客户和合作伙伴的信赖，通过提供最高质量的电话解决方案、各种先进功能、本地技术支持以及超越商务电话连接的创新，颠覆了电信市场。请求 net2phone 产品演示，了解我们领先的商业通信工具如何为您的组织提供支持。
Ringostat
ringostat.com
Ringostat 是一个呼叫跟踪、电话和端到端分析平台。 Ringostat 有助于优化营销、考虑投资回报率、与客户建立有效的沟通并促进销售。它是东欧同类服务中唯一成为 Google Analytics 官方技术合作伙伴的服务。该平台包括七个产品：呼叫跟踪，端到端分析，虚拟PBX，回调小部件，ringostat智能手机，ringostat Insider和Ringostat Messenger。这些产品各自代表了共同构成一个生态系统的三个分支之一：分析、通信和销售。 RingoStat虚拟PBX一天启动，不需要对设备进行额外的投资，并且适合销售部门的任何工作条件。 Ringostat 解决方...
CM.com
cm.com
借助排名第一的对话式商务软件套件，即时与您的客户联系并超越他们不断增长的期望。
Voip Business
voipbusiness.com
VoIP Business 提供基于云的系统服务，并且可在全球范围内使用。它在 VoIP 互联网呼叫中提供呼叫转移功能，仅使用一个网络来传输数据和语音。使用一个网络而不是两个网络可以降低客户的通话费用。互联网呼叫具有多种其他功能，包括视频呼叫、呼叫转移和电话会议。
IntBell
intbell.com
IntBell是一个提供国际短信和语音服务的SAAS平台。主要为中小客户提供短信和语音服务。
Kasookoo
kasookoo.com
Kasookoo 是一种基于云的商务电话解决方案。 Kasookoo 不是多条电话线和座机，而是一款基于您的手机和/或桌面的应用程序，具有虚拟接待员、呼叫路由和转接、电话会议和廉价国际电话。这使得用户可以通过现有的手机管理整个团队的员工，并允许该团队无限地拨打英国、美国和加拿大的电话。
Tresta
tresta.com
Tresta 是一个虚拟电话系统和移动应用程序，可将任何智能手机转变为您的商务电话 - 这样您就可以从任何设备管理您的商务通信。凭借无限制的呼叫、短信和强大的呼叫管理功能，Tresta 可以帮助您的企业更智能、更高效地进行沟通 - 让您能够随时随地更好地为客户提供服务。无论您需要商务电话号码还是完整的商务电话系统，Tresta 都能让您比以往更轻松、更经济地建立功能齐全的移动办公室。 Tresta 提供每位用户每月只需 15 美元，即可提供您所需的所有功能，帮助您的企业实现最佳状态。而且没有合同、高级功能费、每分钟费用或隐藏费用。立即开始，免费试用 Tresta 30 天。
Voiply
voiply.com
Voiply 是一家领先的 VoIP 提供商，提供住宅电话、商务电话、在线传真和号码停放服务。我们的价格是业内最低的。
Gradwell
gradwell.com
自 1998 年以来，Gradwell 一直提供由我们的专家团队内部开发的尖端云技术。我们于 2021 年收购了 The Technology Group，使我们成为 EMEA 地区最大的 3CX 合作伙伴。我们是领先的云通信提供商，为各种规模的企业提供端到端解决方案。我们的服务，包括托管电话、SIP 和业务连接，诞生于云中，并根据我们自己的知识产权的发展不断发展。
Cytracom
cytracom.com
Cytracom 为全国范围内的企业提供企业级托管 VoIP 和统一通信。Cytracom 的 VoIP 解决方案通过基于世界上最先进的基于云的 VoIP 技术构建的平台提供成本节约、移动性、可扩展性和可靠性。
Clearfly
clearfly.net
Clearfly 使企业语音和消息应用程序变得移动化，并通过移动桌面电话提供覆盖范围和可视语音邮件功能。
AVOXI
avoxi.com
AVOXI 是一个全球通信平台，在一个平台内提供语音、消息传递和联络中心解决方案。 AVOXI 提供功能丰富的语音技术，具有无与伦比的覆盖范围、质量和可靠性，为国际企业提供了与客户轻松扩展所需的本地业务。 AVOXI 的敏捷云平台为 170 多个国家/地区的 7,000 名客户提供支持，每年推动超过 50 多万次互动，使客户能够与最重要的技术集成。获取企业信赖的全球语音软件，以保持通信正常运行。今天就通过 AVOXI 走向全球，拨打本地电话。了解更多信息，请访问 www.avoxi.com。
Cradle.io
cradle.io
智慧呼唤灵活的企业。 Cradle 是现代企业的终极工具，改变了企业与客户沟通的方式。 Cradle 帮助销售和支持团队在办公室、路上、一起或远程与客户保持联系。管理员可以立即添加用户和号码以实现可扩展性，并通过强大的报告工具获得深入的用户洞察。预订演示或无风险试用，了解 Cradle 的实际应用。
CircleLoop
circleloop.com
英国云电信提供商将您的整个电话系统整合到功能强大的桌面和移动应用程序中，每月仅需 5 美元起（7 天免费试用） Circle Loop 功能包括个性化语音邮件、通话录音、通话转接、联系人管理、电话会议。 Circle Loop 与您使用的 SaaS 工具集成，包括 Hubspot Zoho Pipedrive Zapier Capsule Drift FLG Free Agent Infusionsoft Intercom Nimble Insightly