网络电话提供商 - 最热门应用 最热门 最近添加

Internet 协议语音 (VoIP) 软件利用 IP 网络无缝传输电话呼叫，无需额外的电话网络。它是 PBX（专用交换分机）的现代版本，PBX 是指组织内的专用电话网络。 VoIP 提供商提供各种类型的 PBX，例如托管 PBX、虚拟 PBX 和云 PBX，其差异主要在于所需的用户维护级别。 VoIP 解决方案的硬件要求可能有所不同。一些提供商强制要求使用其特定的电话系统，而其他提供商则与任何专有 VoIP 电话兼容。此外，一些 VoIP 提供商提供了一种称为软电话的解决方案，该解决方案允许用户使用个人手机拨打电话，作为传统 PBX 的补充或替代。 VoIP 功能也集成到其他类型的通信软件中。例如，视频会议软件中的语音组件是通过 VoIP 启用的。然而，VoIP 提供商提供独立于视频消息服务或其他通信平台的基于互联网的呼叫连接。 VoIP 是 UCaaS（统一通信即服务）软件和联络中心基础设施软件的一项关键功能。许多 UCaaS 解决方案在其产品中都包含软件电话和 PBX 选项。