可视化配置软件 - 最热门应用
可视化配置软件通常称为可视化产品配置器，它向销售代表提供根据客户选择的功能定制的产品的可视化表示。这些可视化与预定义的配置模型相关联，确保在功能、技术、业务或预算限制内仅生成实用的配置。许多工具使销售代表和客户能够动态添加或删除功能，并通过视觉表示及时实时反映这些变化。
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Sketchfab
sketchfab.com
我们拥有超过 100 万创作者的社区，是全球最大的网络、移动、AR 和 VR 3D 内容发布、共享和发现平台。
Coohom
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3D 渲染和产品可视化软件，具有强大的 AR 和 VR 功能，专用于室内设计、家居装饰、厨房和浴室、酒店、照明、家居装修、改造和建筑！将零售、制造和电子商务转变为令人难以置信的购买体验，并显着提高您的企业的销售增长和营销转化率，卓越的 3D 渲染和产品可视化一站式服务，提供令人惊叹的 CGI 解决方案和沉浸式增强现实来优化大规模的工作效率和设计质量！全球每天有超过 800 万设计师和 35,000 家企业在使用 Coohom，我们是一个值得信赖的社区！
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Kickflip 通过出色的产品定制体验增强客户的创造力，提高他们的参与度并提高转化率。具有所有定制产品选项和变体的可视化产品定制器。 Kickflip 产品定制器允许您的客户以出色的产品构建器体验向定制产品添加颜色变体、文本、图像或任何组件选项。产品个性化的实时预览显示在多个视图中，以帮助可视化您可能提供的无限产品变体。使用 Kickflip 用户友好的定制器以最简单的方式进行复杂的定制。主要功能： 高质量预览：包括多个角度的实时产品预览 动态定价：当客户进行自定义选择时实时更新定价 实时着色：在产品的可自定义区域动态应用颜色 多组件产品：添加/删除部件产品并查看组合 产品捆绑包：创建视觉混...
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Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
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最灵活、最完整的视觉商务平台。 通过实时 2D、3D、AR 和虚拟试穿定制，将您的商店打造为非凡的客户体验。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基于云的端到端医疗计费、收入周期管理、电子健康记录软件、实践门户和实践营销 CRM 软件。
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Brikl 是全球领先的 MicroStore 和团队商店技术。 15 分钟内即可开设商店，并将节省的时间用于发展您的业务。 Brikl 的装饰和 3D 可视化工具允许设计人员将平面图像和手动编辑替换为占位符和设计自动化，从而简化了复杂性。供应商集成可确保透明度和易于管理，从而摆脱混乱，实现控制。 Brikl 的转化促进功能正在帮助供应商、定制、促销、运动服和工作服企业在全球范围内扩展、发展和创造更好的产品。
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无论是在桌面还是移动设备上，您都可以在自己的浏览器中通过 3D 可视化和个性化产品来创造令人惊叹的因素，从而提高您的销售额。旋转产品并放大产品以获得纹理、细节和质量的“感觉”的能力将显着提高客户参与度。 Expivi 作为插件在大多数平台上无缝链接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您还可以将 Expivi 与您的 ERP 软件链接。使用 WebAR 进行扩展：Expivi 为您的客户提供无缝、直观的增强现实体验。只需单击一下，您的客户就可以在他们的移动设备上查看定制产品。无需额外的插件或工作，因为它已经在 Expivi 的平台内！...
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