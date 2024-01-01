视觉协作平台 - 最热门应用 最热门 最近添加

可视化协作平台是基于云的多功能环境，旨在促进实时团队沟通和协作。这些平台提供了广阔的、可扩展的画布和一系列协作功能，包括同步编辑、白板、图表、屏幕共享、便签、评论、标记光标、文本聊天以及视频和音频会议。 远程团队和同一地点的团队都使用这些工具，尽管某些平台比另一种设置更适合一种设置。某些视觉协作平台可能需要专有硬件或针对具有大型触摸屏设备的小型会议室进行了优化，而其他平台则可以在任何设备上访问。它们的灵活性使这些平台与行业无关，使各个团队能够将它们用于不同的项目或目的，例如项目规划、原型设计、故事板和会议管理。 虽然一些视觉协作平台具有内置通信功能，但其他平台则与现有的商业即时消息和视频会议软件集成。这些平台通常支持广泛的集成，允许用户附加文件并在应用程序中构建工作流程。此外，许多公司还提供 API 来与企业技术堆栈中的其他工具连接。