虚拟试衣软件 - 最热门应用

虚拟试衣软件使服装企业能够为客户提供详细的尺码信息，从而增强他们在线购买服装的知情能力。零售商可以为其产品开发自定义尺码表，或者使客户能够创建个性化的尺码配置文件，推荐最合身的商品。该软件可以集成到电子商务平台或店内信息亭中，以提升客户体验。 由于虚拟试衣软件主要是面向客户的工具，因此需要与面向客户的软件（例如电子商务平台和个性化工具）以及后端系统（例如电子商务分析软件）集成。
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Esenca
esenca.ai
Esenca 是一种人工智能身体测量解决方案，它使用最先进的技术为您的客户提供即时尺码建议，并为您提供有关他们需求的见解。 Esenca 可以无缝集成到任何网站中，并且可以从任何网络浏览器访问，使用户无论身在何处，都能够在 30 秒内获得 100 多项身体测量结果和尺码建议。除了身体测量解决方案之外，Esenca 还提供手部和脚部测量功能，以及虚拟试穿体验，使用户能够根据尺码详细信息了解特定服装穿上后的效果。欲了解更多信息，请访问我们的网站：https://www.esenca.ai/ 如果您有任何疑问，请通过网站或通过 [email protected] 与我们联系
Aistetic
aistetic.com
利用 Aistetic 的人工智能尺寸建议来增加销量并减少退货。 Aistetic 的 3D 身体尺寸和测量技术：通过准确的测量和尺寸建议来减少退货，从而使衣服更合身，让顾客更满意。提高销量、转化率和忠诚度——重复购买只需扫描 1 次。无需注册即可创建个人资料。通过规模分析仪表板轻松设置，并且开箱即用，符合 GDPR 标准 - 不到 60 秒即可上线。
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK 是世界领先的专利移动人体扫描技术的创造者，该技术通过为购物者提供个性化的合身和尺码建议以及虚拟试穿来推动零售创新，帮助品牌减少退货，同时提高转化率和 AOV。我们的身体数据分析为品牌提供了可操作的见解，以根据实际准确的体型和测量数据重新定位购物者，这些数据也用于优化设计、产品开发、库存规划和分销，创建更可持续的商业模式。 3DLOOK 已获得 Gartner® 2021 年零售技术成熟度曲线™认可，荣获 2019 年 LVMH 创新奖和 IEEE 零售数字化转型大挑战，并被评为 2020 年新世界先锋之一。解决方案 YourFit 3DLOOK 的 YourFit 是第一个也是唯...