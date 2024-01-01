视频电子邮件软件 - 最热门应用

视频电子邮件软件使用户能够将个性化视频附加到电子邮件中，从而增强沟通效果。营销人员利用视频电子邮件通过引人入胜的视频内容来丰富他们的电子邮件营销活动，而销售代表则使用它来个性化向客户和潜在客户发送的电子邮件。一些视频电子邮件工具是专门为销售或营销团队设计的，提供适合他们需求的功能。对于营销来说，这些功能可能包括活动安排、跟踪以及上传电子邮件列表的功能。对于销售团队，他们可能会提供自动电子邮件跟进和 CRM 软件集成。 虽然某些视频托管和屏幕/视频捕获软件包含视频电子邮件作为附加功能，但许多视频电子邮件解决方案都是独立工具。这些解决方案通常具有电子邮件跟踪功能，例如跟踪收件人操作，并与流行的电子邮件软件集成，允许用户继续使用他们喜欢的电子邮件服务。
提交新应用
Loom
loom.com
录制和共享屏幕、摄像头或两者的视频消息。比输入电子邮件或现场会议更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免费使用。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Zight
zight.com
适用于 Mac 和 PC 的 CloudApp 屏幕录制软件。录制视频、网络摄像头、GIF、捕获屏幕并立即将其共享到云端。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一个照片和视频托管平台，为幻灯片、照片库、视频播放器、私人视频托管解决方案等提供各种设计
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Sendspark
sendspark.com
通过视频与客户建立联系。推动更多参与。建立人际关系。提高电子邮件转化率。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
BombBomb
bombbomb.com
快速轻松地获得更好的结果将视频添加到任何电子邮件中。
Gan AI
gan.ai
企业使用 Myna 创建个性化视频，并通过自定义登陆页面或 Webhook 在任何接触点与用户分享。
Tolstoy
gotolstoy.com
开始与您的客户进行面对面的对话。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
Quickpage
quickpage.io
Quickpage 是一款销售视频跟进工具，可将参与度提高 200%。视频电子邮件和短信是销售的未来。
Covideo
covideo.com
在几分钟内记录、发送和跟踪视频电子邮件和文本。使用 Covideo 消除噪音 - 专为更智能的外展而构建的简单解决方案。
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress 是一个基于云的企业视频平台。大规模视频创建、个性化、托管和分析，以促进营销和销售。
vidREACH
vidreach.io
vidREACH 允许您利用尖端技术和视频平台来改善您业务的许多方面。
Magnfi
magnfi.com
Magnfi 是一款“一站式”视频营销工具，可以以简单、快速且经济高效的方式捕获和创建视频推荐。
Screenweave
screenweave.com
Screenweave 是一个开创性的数字通信平台，旨在提高任何工作环境中团队交互的效率和效果。无论您的团队是完全远程、在办公室还是采用混合模式，Screenweave 都可以促进无缝沟通、培训和协作。我们的解决方案位于明尼阿波利斯，已迅速成为各种规模企业的必备解决方案，帮助人力资源专业人员和企业主简化流程并培养持续改进和参与的文化。主要特性和功能： 通用录制和共享：轻松创建和分发网络摄像头和屏幕录制内容，使传达信息、提供反馈和分享见解变得简单，无论团队的物理位置如何。面向所有人的个性化指导：根据个人或团体的独特需求提供有针对性的沟通和培训，增强任何团队配置的学习体验和运营效率。支持所有协作风...
RepliQ
repliq.co
RepliQ 是一款视频生成工具，可让您仅通过一个模板即可使用潜在客户的社交媒体资料或视频背景中的任何网站自动创建数千个个性化视频，以提高转化率并为您节省无数小时的视频勘探制作时间。
Motionlab
motionlab.io
Motionlab 平台是面向机构和品牌的终极技术，使您能够创建个性化视频通信。 Motionlab 让您的电子邮件、彩信和应用程序消息更加强大。通过个性化视频分发的各种可能性，您将始终发挥与客户互动的最大潜力。 Motionlab 平台的个性化视频可以轻松集成。添加到您最喜爱的电子邮件平台、SMS/MMS 解决方案或自定义应用程序中。使用 Motionlab Player，将视频的托管和流式传输交给我们。 Motionlab Player 易于集成。由于与最常用的网络解决方案的各种集成，您可以将其集成到您的登陆页面中。我们的播放器将始终为特定观看者播放正确的视频。通过 CTA 按钮让您的客户...
MailVideo
mailvideo.com
销售专业人士最大的问题是传达他们的信息。买家日历上的时间段竞争从未如此激烈。买家希望在适合他们的时间了解卖家的报价，但通过电子邮件获得倾听和理解是很复杂的。 MailVideo 可帮助专业人士通过视频消息以更有效、更个性化的方式进行沟通。
Interactly.video
interactly.video
Interactly.video 是同类中第一个无编码交互式和个性化视频创建平台，通过利用各种可能形式的交互式视频（可以是网站、电子邮件、支持和入门等）为企业提供巨大的价值。营销人员可以用它来吸引和鉴定网站、电子邮件、社交媒体上的潜在客户。 SaaS 公司的售前团队可以使用它来进行潜在客户资格预审、标准化演示并比以前更快地完成交易。
SalesMail
salesmail.com
SalesMail 应用程序是通过电子邮件、文本和 CRM 发送个性化视频的最简单方法。老年护理、多户住宅、房地产和技术销售领域的专业人士信赖 SalesMail 来帮助他们在竞争中脱颖而出、建立信任并更快地获得结果。 SalesMail 在 App Store 中获得 4.9 的评分，并且易于使用，可让您释放个性化视频的力量。流行的用例包括巡演前和巡演后的推广、虚拟巡演、勘探、居民体验沟通、培育消息、自动回复等等。 SalesMail 的用户报告说，他们不仅获得了更多的点击率和回复，而且还与目标受众建立了更牢固的关系，加快了销售周期并更快地实现了预期的结果。
Personaliz.ai
personaliz.ai
Personaliz.ai 使销售团队能够在您的电子邮件、LinkedIn、Whatsapp 或 Instagram 营销活动上发送高度个性化的视频消息，从而将点击率提高高达 300%，通过人性化对话建立信任，并大规模地教育和鉴定潜在客户。
Vaam
vaam.io
销售视频消息以快速、个性化的方式达成更多交易并预订更多会议。通过在电子邮件中添加视频，在潜在客户的收件箱中脱颖而出。通过个性化视频跟进您的会议，让您的交易更快完成。与您现有的销售堆栈配合使用并集成。
Bonjoro
bonjoro.com
Bonjoro 允许您向新的潜在客户和客户发送个人视频，以脱颖而出、建立信任并增加销量。 Bonjoro 连接到您现有的 CRM 或电子邮件营销工具，让您可以大规模发送快速且引人入胜的视频，以：转化更多潜在客户、预订更多演示、欢迎新用户，并在整个客户旅程中建立客户喜爱度和忠诚度。快来加入超过 50,000 家其他企业的行列，通过视频赢得客户超级粉丝！
Shootsta
shootsta.com
满足您所有视频创作需求的一个平台利用视频的力量改变您的沟通方式。使用 Shootsta 的应用程序和服务套件以经济高效的方式大规模创建优质内容。访问 Shootsta.com 大规模优质视频内容 使用 Shootsta Pro 轻松、快速且经济高效地在整个组织中创建专业视频，Shootsta Pro 是一款适合支持您不断增长的视频需求的视频订阅解决方案。为您提供后期制作服务 我们为世界各地的团队提供后期制作服务。我们为您提供技术、教育和专业服务来简化您的视频制作过程。我们独特的商业模式使您能够大规模创建优质的品牌视频内容，并在 24 小时内即可分享。它是内部视频制作和外包视频制作的完美结合。这...
Weezly
weezly.com
Weezly 是一个突破性的平台，它重新定义了企业与潜在客户的沟通方式，将日程安排的效率与视频消息的个人风格以及屏幕录制的多功能性相结合。 Weezly 旨在简化外展流程，使企业能够以更有意义、更高效的方式与客户建立联系。观看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 预订页面：通过反映您的空闲时间的可定制预订页面简化安排会议的过程。此功能使客户可以轻松预约，无需来回发送电子邮件，从而简化了您的日程安排流程。时间段选择器：让受邀者选择最适合他们的会议时间，为他们提供支持。您提出可用时间，他们会选择最适合他们的时间，从而使日...
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe 是一款视频销售支持工具，经过优化，可支持销售和营销团队通过个性化视频消息传递和完全可定制的登陆页面建立信任和融洽关系。
Weet
weet.co
互动培训视频变得简单 Weet 是制作交互式培训视频、工作说明视频、演示视频等的最快、最简单的方法...