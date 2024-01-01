视频通信软件 - 最热门应用

视频通信软件可以通过视频进行异步通信。用户可以录制他们的屏幕和摄像头，然后通过链接与其他人分享这些录制内容。 该软件提高了沟通效率和有效性，并且在各种团队和工作职能中具有通用性。它适用于内部和外部通信，特别是当越来越多的团队在数字通信占主导地位的分布式环境中运作时。除了作为独立产品之外，视频通信软件还补充了电子邮件、同步会议和维基页面等传统方法。用户可以在共享屏幕时录制自己的讲话，为他们的交流提供个人风格和视觉帮助。观众可以在方便的时候观看视频并发表评论。该工具可以减少协调日历、参加实时会议和撰写冗长电子邮件的需要，从而帮助员工节省时间。 虽然视频通信软件通常是一个独立的平台，但它可以与其他通信工具（例如视频会议软件、内部通信平台和电子邮件）很好地集成。创建的视频可以通过这些工具共享、嵌入网站或包含在登陆页面中。
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Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
Loom
loom.com
录制和共享屏幕、摄像头或两者的视频消息。比输入电子邮件或现场会议更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免费使用。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Zight
zight.com
适用于 Mac 和 PC 的 CloudApp 屏幕录制软件。录制视频、网络摄像头、GIF、捕获屏幕并立即将其共享到云端。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一个照片和视频托管平台，为幻灯片、照片库、视频播放器、私人视频托管解决方案等提供各种设计
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Panopto
panopto.com
Panopto 是一家软件公司，提供讲座录制、截屏、视频流和视频内容管理软件，通常用于电子学习环境。该公司是卡内基梅隆大学 (CMU) 的衍生公司，由卡内基梅隆大学的两位教授 William Guttman（现任执行主席）和 William Scherlis 于 2007 年创立，此外还有现任首席执行官 (CEO) Eric Burns 和连续创业者 Brad Winney该公司以在线讲座技术提供商而闻名。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Sendspark
sendspark.com
通过视频与客户建立联系。推动更多参与。建立人际关系。提高电子邮件转化率。
Claap
claap.io
减少会议。多做事。 录制屏幕的快速视频，获取上下文反馈并做出决定。协调混合团队的现代方式。
BombBomb
bombbomb.com
快速轻松地获得更好的结果将视频添加到任何电子邮件中。
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
与朋友一起打造身临其境的视频体验。其他视频通话应用程序可以让你在你的脸或你正在看的东西之间进行选择。借助 OOO，您可以拍摄眼前的情况并在同一个屏幕上分享您的实时反应，这样您就可以身临其境。
Quickpage
quickpage.io
Quickpage 是一款销售视频跟进工具，可将参与度提高 200%。视频电子邮件和短信是销售的未来。
Covideo
covideo.com
在几分钟内记录、发送和跟踪视频电子邮件和文本。使用 Covideo 消除噪音 - 专为更智能的外展而构建的简单解决方案。
Trainn
trainn.co
现代团队的客户培训平台。 创建产品视频和交互式指南、知识库以及包含测验和认证的学院 - 所有这些都无需依赖设计和开发。
Vuleads
vuleads.com
使用 Vuleads 预订 3 倍以上的会议，Vuleads 是一个功能强大的视频勘探平台，可大规模生成个性化视频以进行销售。免费开始。
VideoCom
videocom.com
VideoCom 是一个一体化平台，用于创建和共享引人入胜的视频演示、演示、教程、操作方法和培训材料。它允许您使用画外音和注释进行屏幕录制，通过添加网络摄像头和各种多媒体来个性化幻灯片，添加交互式操作调用，并以链接或下载文件的形式轻松共享录制的视频。
Shootsta
shootsta.com
满足您所有视频创作需求的一个平台利用视频的力量改变您的沟通方式。使用 Shootsta 的应用程序和服务套件以经济高效的方式大规模创建优质内容。访问 Shootsta.com 大规模优质视频内容 使用 Shootsta Pro 轻松、快速且经济高效地在整个组织中创建专业视频，Shootsta Pro 是一款适合支持您不断增长的视频需求的视频订阅解决方案。为您提供后期制作服务 我们为世界各地的团队提供后期制作服务。我们为您提供技术、教育和专业服务来简化您的视频制作过程。我们独特的商业模式使您能够大规模创建优质的品牌视频内容，并在 24 小时内即可分享。它是内部视频制作和外包视频制作的完美结合。这...
Sendler
sendler.ai
通过自动生成的个性化视频扩展您的业务 通过人工智能驱动的个性化视频迎接销售沟通的新时代，保证产生变革性的影响。
DeepHow
deephow.com
DeepHow 是第一个用于技能行业知识获取和培训的人工智能解决方案。它本质上是一个视频平台和捕捉应用程序，允许组织在智能设备上捕捉他们的流程，通过云上传到平台，然后利用人工智能对视频进行分段、转录和翻译成适合他们的步骤和相关语言。多语言劳动力。员工可以随时访问视频，从而使他们能够通过公司的专有流程更快地入职并更有效地提高技能。基于文本的 SOP 等传统学习方法无法有效更新，如今的普通员工宁愿转向视频来学习新技能。他们可以直接在屏幕上观看专家的表演，并自己模仿专家的专业知识。创建视频内容并不一定很困难，也不需要专业视频制作团队和昂贵设备的支持。借助 DeepHow 的 AI 支持视频培训平台，...
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare 是一个一体化视觉通信平台，可帮助您使用可即时共享的屏幕录制、屏幕截图和 GIF 捕获来传达信息。 Jumpshare 具有强大的共享功能和强大的处理引擎，可以在线预览 200 多种文件格式，是共享工作和想法的最快、最简单的方式。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal（以前称为 Screencast-O-Matic）为协作视频创建和共享提供直观、有效的工具和服务，每个人都易于使用，包括屏幕录像机、屏幕捕获、视频编辑器和视频托管服务。 ScreenPal 是每个人必备的视频创作和共享解决方案。我们的使命是提供易于使用、易于访问的工具，使创作者能够通过视频捕捉想法、分享知识、吸引观众并评估理解情况。 ScreenPal 受到财富 100 强公司和美国 100 强大学中 98 所的信赖，自 2006 年以来一直帮助全球社区捕获和共享超过 1 亿个视频。ScreenPal 的产品套件包括用于屏幕录制和录制的直观桌面和移动应用程序。视频编辑，以及我...
Weezly
weezly.com
Weezly 是一个突破性的平台，它重新定义了企业与潜在客户的沟通方式，将日程安排的效率与视频消息的个人风格以及屏幕录制的多功能性相结合。 Weezly 旨在简化外展流程，使企业能够以更有意义、更高效的方式与客户建立联系。观看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 预订页面：通过反映您的空闲时间的可定制预订页面简化安排会议的过程。此功能使客户可以轻松预约，无需来回发送电子邮件，从而简化了您的日程安排流程。时间段选择器：让受邀者选择最适合他们的会议时间，为他们提供支持。您提出可用时间，他们会选择最适合他们的时间，从而使日...
TwentyThree
twentythree.com
TwentyThree 是一个综合性视频营销平台，提供广泛的功能和工具来帮助组织创建、管理和分析其视频内容和网络研讨会。该平台旨在帮助团队更有效地利用视频来实现营销、沟通和协作目的。 TwentyThree 诞生并仍总部位于哥本哈根，是快速增长的视频营销平台类别中唯一的欧洲参与者。每天，越来越多的世界上最好的网络研讨会项目经理、视频制作人和视频营销人员升级到 TwentyThree 以获取真实的视频。 借助市场上最受欢迎的网络研讨会工具、在网站上托管和管理视频、收集潜在客户、分析视频性能等简单而强大的方法，我们使公司能够轻松实现真正的视频驱动。
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe 是一款视频销售支持工具，经过优化，可支持销售和营销团队通过个性化视频消息传递和完全可定制的登陆页面建立信任和融洽关系。
Weet
weet.co
互动培训视频变得简单 Weet 是制作交互式培训视频、工作说明视频、演示视频等的最快、最简单的方法...