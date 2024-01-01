视频通信软件 - 最热门应用 最热门 最近添加

视频通信软件可以通过视频进行异步通信。用户可以录制他们的屏幕和摄像头，然后通过链接与其他人分享这些录制内容。 该软件提高了沟通效率和有效性，并且在各种团队和工作职能中具有通用性。它适用于内部和外部通信，特别是当越来越多的团队在数字通信占主导地位的分布式环境中运作时。除了作为独立产品之外，视频通信软件还补充了电子邮件、同步会议和维基页面等传统方法。用户可以在共享屏幕时录制自己的讲话，为他们的交流提供个人风格和视觉帮助。观众可以在方便的时候观看视频并发表评论。该工具可以减少协调日历、参加实时会议和撰写冗长电子邮件的需要，从而帮助员工节省时间。 虽然视频通信软件通常是一个独立的平台，但它可以与其他通信工具（例如视频会议软件、内部通信平台和电子邮件）很好地集成。创建的视频可以通过这些工具共享、嵌入网站或包含在登陆页面中。