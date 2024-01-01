统一工作空间软件 - 最热门应用 最热门 最近添加

统一工作空间软件将各种应用程序整合到一个平台中，使用户无需离开统一工作空间即可访问多个工具。员工经常在工作日因在应用程序之间切换或搜索信息而浪费宝贵的时间。统一工作空间通过集成公司技术堆栈中的所有应用程序来解决这个问题，减少在不同软件工具之间导航所浪费的时间。这些解决方案通常结合了流行的协作、通信和云内容协作软件，某些产品还与其他常见应用程序集成。 统一工作空间的功能可能存在很大差异。企业解决方案通常优先考虑安全性，提供本机或集成单点登录 (SSO)、管理员安全仪表板以及增强的本机功能等功能。其他统一工作区选项强调易用性和连接性，提供多个应用程序的密码保护程序和跨应用程序活动源等功能。