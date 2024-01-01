统一API软件 - 最热门应用 最热门 最近添加

统一 API，也称为通用或规范化 API，提供单个“元”接口来与同一类别内的各种软件应用程序进行交互。这些工具充当抽象层，通过将 API 和数据模型整合和标准化为一个统一的 API 来管理与多个应用程序的通信。 SaaS 提供商利用这些工具来简化与同一类别的多个应用程序（例如会计、银行、云存储、CRM、电子邮件、HR、工资或调度系统）的面向客户集成的创建。这种方法可以显着减少开发大量类似集成所需的时间和资源。例如，旨在将来自各种 HR 系统的员工数据集成到其应用程序中的 SaaS 产品团队可以避免为每个 HR 系统构建单独的集成。相反，他们可以创建与统一 HR API 的单一集成，将其应用程序连接到所有所需的 HR 系统。使用统一的 API 可确保简化的 API 设计和一致的开发人员体验。