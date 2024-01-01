统一通信即服务平台 - 最热门应用 最热门 最近添加

UCaaS（统一通信即服务）充当组织内通信和协作的中心枢纽。这些平台提供 VoIP、即时消息、视频会议和其他协作工具等功能，所有这些功能都在一个基于云的系统中。 UCaaS 平台可以连接整个企业，通过在一种产品中提供多种功能来实现快速、简化的沟通和决策。虽然 UCaaS 中的“统一”意味着汇集，而不是通用，但目标是将所有企业通信方法整合到一个框架下。 UCaaS 产品包含独立解决方案中的功能，例如 VoIP 软件、视频会议软件、内部通信软件和其他团队协作工具。企业无需单独购买这些解决方案，而是可以使用 UCaaS 平台以更灵活的方式访问所有这些功能。这些平台的集成特性允许用户通过单一介质监控和接收警报。 尽管 UCaaS 平台提供广泛的功能，但许多平台可以根据组织的具体需求与外部内容管理系统或联络中心软件集成。然而，UCaaS 平台很少提供独立的电子邮件功能，通常依赖企业现有的电子邮件系统进行消息传递和协调。