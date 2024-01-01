转录软件 - 最热门应用

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转录软件自动将采访、对话、听写、视频片段等中的音频转换为文本。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 和机器学习等技术进行转录，其中一些工具采用人机循环 (HITL) 模型来提高准确性。语音识别软件提供 API 或 Web 服务以集成到网站或其他应用程序中，而语音识别软件则不同，转录软件提供了一个用户友好的独立平台，用于语音到文本 (STT) 的转换。 用户可以将音频文件上传到这些平台进行转录或直接将语音听写到软件中。一些工具还支持视频片段的实时转录。其他功能可能包括 API 集成、协作编辑以及转录性能和准确性的分析报告。
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Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款在线 DIY (#DIY) 动画视频制作工具，为每个人带来工作室品质的演示。动画视频，做得对！
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 使播客和媒体公司可以轻松地以录音室质量录制远程采访。最终结果？ 4k 视频和 WAV 音频内容。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Piktochart
piktochart.com
登录并使用 Piktochart 创建精美的信息图表、海报、报告、演示文稿、传单或社交媒体图形。无需设计经验
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Happy Scribe
happyscribe.com
转录和字幕一体化平台。 最先进的人工智能与最优秀的语言专家并肩工作。
Rev
rev.com
将音频和视频转换为文本。人类与最好的语音转文本人工智能并肩工作。
Tactiq
tactiq.io
主导对话，我们来处理笔记。借助 Taactiq 的 Google Meet、Zoom、MS Teams 和 Webex 实时转录功能，您将永远不会错过任何一个字。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
tl;dv
tldv.io
适用于 Zoom 和 Google Meet 的人工智能会议记录器 - tl;dv。 探索基于 GPT 的会议软件来视频录制、转录、突出显示和共享您的在线会议。免费试用 tldv！
Trint
trint.com
录制。创造。分享。将音频和视频转换为多达 31 种语言的可搜索、可编辑和可共享的内容。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Fathom
fathom.video
记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Sonix
sonix.ai
Sonix 是世界上最先进的自动化转录、翻译和字幕平台。快速、准确且经济实惠。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Exemplary AI
exemplary.ai
将视频和音频转换为引人入胜的内容。 通过简单的提示生成摘要、视频片段、文字记录、字幕、翻译等
Claap
claap.io
减少会议。多做事。 录制屏幕的快速视频，获取上下文反馈并做出决定。协调混合团队的现代方式。
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo 使内容创作者能够以最先进的准确率自动生成和翻译 18 种语言的视频字幕。 Zeemo 利用先进的语音识别和自然语言理解技术，自动识别视频中的人声并将其转换为字幕。这一创新解决方案提供自动视频字幕服务，增强可访问性并改善用户体验。申请：https://zeemo.ai/zmapp/
Transcript LOL
transcript.lol
转录您的播客、视频和会议。加速您的学习和生产力。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每个月都会处理全球 300 多年来 50 种语言的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Spe...
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Amberscript
amberscript.com
效率与准确性：满足您所有转录和字幕需求的一站式中心 我们的尖端人工智能与顶级语言专家相结合，共同提供根据您的业务需求量身定制的高度准确的解决方案。
Laxis
laxis.com
从每次客户对话中获取最大价值 Laaxis AI 会议助手通过以最小的努力自动捕获和提取每次客户交互中的关键见解，为收入团队提供支持。
Beey
beey.io
为您的音频或视频内容自动转录和字幕 在线工具，以实惠的价格实现快速、准确的语音识别。 几分钟内即可在高级编辑器中制作高质量的字幕和副标题。
Maestra
maestra.ai
字幕、画外音和文字记录。只需几分钟即可自动创建。 领先的人工智能技术和先进的编辑。翻译成 100 多种语言。
UltraScriber
ultrascriber.com
UltraScriber 是一款 Web 应用程序，可让您在几分钟内自动转录数小时的音频和视频。它还生成转录的摘要和自动分类。最后，它提供了一个专业的视图，您可以在其中可视化段落中的文字记录，并带有时间戳和每个段落中发言者的标识。
SubtitleO
subtitleo.com
SubtitleO 是一款基于网络的工具，旨在为您的视频添加字幕。它使用先进的技术，将视频中的音频转录为文本，创建准确的字幕。这不仅仅是添加文本； SubtitleO 还允许您设置这些字幕的样式，使它们完美匹配您视频的气氛或主题。它是让您的内容更容易被更广泛的受众访问和吸引的理想工具。
Taption
taption.com
功能丰富的平台，为您提供高质量的视频转录和字幕
Sonnant
sonnant.com
Sonnant 是一个直观的内容货币化和管理平台，被世界各地的广播公司、播客和广播电台使用。我们通过改变游戏规则的人工智能解决方案为客户创造价值。每一天，Sonnant 都会自动最大化数千小时音频和视频内容的广告收益。与此同时，低价值的手动员工任务被无缝工作流程自动化所取代。接下来是时间和成本的节省以及强大的数字体验。我们的集中式平台可在您的团队最需要的地方提供优势。自动化可以节省制作团队的时间和金钱，销售和营销团队可以通过提高覆盖范围和广告收益来提高客户满意度和额外的合作伙伴收入，同时通过个性化提高受众参与度。查看我们的博客，了解可操作的行业用例：https://sonnant.com/bl...
Jetscribe.ai
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Jetscribe.ai 是一项 AI 转录服务，可让您快速准确地将网络研讨会、播客、布道或音频笔记等音频或视频录音转换为书面文本。它还提供了将您的转录转换为丰富内容的选项，例如摘要、博客文章、节目笔记、亮点等。适合播客、营销人员、记者、教会事工、研究人员、学生以及任何需要转录服务的人。
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster 为远程采访提供高质量的本地录制功能，确保工作室级音频和高达 4K 的视频分辨率，彻底改变了播客行业。每个参与者的输入都是独立捕获的，从而保护录音免受互联网不稳定的影响并提供无与伦比的清晰度。我们直观的平台还包括自动后期处理、实时编辑和一键直播到主要社交平台等功能。 Boomcaster 专为播客新手和经验丰富的广播公司而设计，简化了播客制作的技术挑战，使创作者能够专注于提供引人注目的内容。加入信任 Boomcaster 的播客社区，以提升他们的音频和视频播客体验。
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vscoped.com
通过 AI 音频转录提高工作效率。 只需几分钟，我们强大的人工智能平台就能提供精确的转录，从您的音频数据中提取有价值的见解。增强您的会议、销售电话、视频内容等。
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轻松为您的内容添加字幕和转录 快速准确地将您的音频和视频内容转换为文本。我们提供有保证的周转时间，目标准确率为 99%，起价仅为每分钟 0.15 美元。
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upheal.io
治疗专业人士的人工智能助手。 Upheal 通过自动进度记录和智能内置分析帮助治疗师和教练节省时间和精力。