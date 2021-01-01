交易电子邮件软件 - 最热门应用

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交易电子邮件软件根据收件人的预定义操作自动发送电子邮件。这些工具对于企业与客户互动、提供及时和个性化的沟通至关重要。例如，新社交媒体帐户的欢迎电子邮件、电子商务交易的订单确认或时事通讯的订阅确认。交易电子邮件软件通过在正确的时间提供相关内容，在客户保留、销售、营销和公共关系工作中发挥着至关重要的作用。 交易电子邮件软件的主要功能包括： * 自动电子邮件响应工具：允许自动发送由特定操作或事件触发的电子邮件。 * 基于操作的触发器：允许自动发送电子邮件以响应用户交互或系统事件。 * 定制和个性化：提供针对每个收件人定制动态内容的个性化电子邮件的能力。 * 与商业软件集成：与CRM系统、电子邮件营销平台和电子商务平台等各种商业工具同步，以利用客户数据并最大限度地提高效率。 * 管理和分析：提供管理工具来监控和跟踪电子邮件发送、打开率、点击率和其他相关指标，以评估电子邮件活动的有效性。 交易电子邮件软件简化了通信流程，增强了客户体验，并提高了各行业企业的运营效率。
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的一项云计算服务，通过 Oracle Corporation 管理的数据中心的全球网络提供服务器、存储、网络、应用程序和服务。该公司允许通过互联网按需提供这些服务。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都会准时将您的交易电子邮件发送给客户。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一体化工具集扩展您的支持、营销和销售 - 您所需的一切现在都集中在一处。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Mailgun
mailgun.com
功能强大的事务性电子邮件 API，使您能够发送、接收和跟踪电子邮件，专为开发人员而构建。今天了解更多！
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易电子邮件服务：有保证的即时交付 您的交易电子邮件包含重要信息。 ZeptoMail 是一项可靠且安全的服务，可以立即发送这些非常重要的电子邮件。凭借高速交付和出色的收件箱放置，ZeptoMail 意味着您不再让客户等待。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
Helpmonks
helpmonks.com
探索为您的客户服务团队构建的一体化客户互动平台，并提供增强客户体验的工具。了解更多！
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
Transpond
transpond.io
尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
Jango Mail
jangomail.com
詹戈邮件。企业级电子邮件部署。您的电子邮件由您做主。现场支持。实时报告。 888-465-2646。
MailerSend
mailersend.com
哦
Big Mailer
bigmailer.io
经济实惠的电子邮件营销平台 - 批量 + 滴注 + 交易 - 免费最多 1,000 个联系人 BigMailer 支持所有主要电子邮件活动类型 - 批量、自动化、滴注、自动回复、RSS 到电子邮件和交易 - 并允许大容量发件人整合他们的所有电子邮件单一平台上的活动。内置品牌管理可以为代理机构、大型团队、多产品企业和具有多个项目的制造商优化工作流程。邀请具有适当权限级别的无限用户或客户，并随时更改访问权限。代理和企业计划提供白标选项。自动处理退回邮件、取消订阅和投诉。自助服务选项可随时导出或删除列表，无需联系支持人员。电子邮件模板管理的灵活选项 - 使用我们的拖放编辑器构建漂亮的移动优化模板，或...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一个营销平台，建立在最具成本效益的交付引擎之上。加入数以万计的公司，它们已经发送了电子邮件！
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
CritSend
critsend.com
CritSend 是解决您的送达率问题的解决方案。 CritSend 成立于 2007 年，开发了第一个服务来应对交易电子邮件的送达率挑战。 CritSend 的目标：促进客户收件箱中电子邮件的传送。 意识到交付能力方面的挑战，CritSend 决定为您提供完整的服务来应对这些挑战。
Primailer
primailer.com
希望通过电子邮件营销来拓展业务。 那么 PRIMAILER 就是为您服务的，您可以在其中发送电子邮件和以结果为导向的群发邮件活动。通过简单的步骤创建群发电子邮件并通过最佳群发电子邮件服务提供商产生更多销售额。 * 交付能力：通过电子邮件发送信息，包括姓名、订单号、购买日期、折扣优惠券等。 * 可扩展性：无论您是初创公司还是大型企业，都可以通过PRIMAILER平台批量处理您的重要电子邮件。 * 专业知识：PRIMAILER 的客户成功和支持团队帮助您提供有关 Primailer 的信息和指导。 * PriMailer：通过始终在正确的时间发送完美的消息来吸引不断增长的受众。 Primail...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP 是一项可靠且功能丰富的 SMTP（简单邮件传输协议）服务，旨在简化企业和个人的电子邮件传送。借助 TurboSMTP，用户可以高效、安全地发送电子邮件，确保其邮件顺利到达收件人的收件箱，不会出现延迟或复杂情况。 以下是 TurboSMTP 的主要功能和优势的全面细分： 高送达率： * TurboSMTP 配备了先进的基础设施和传送算法，可最大限度地提高电子邮件传送率。这确保了通过该平台发送的电子邮件有最大机会到达收件人的收件箱，而不是被标记为垃圾邮件或最终进入垃圾文件夹。 * 强大的基础设施：TurboSMTP 在强大且可扩展的基础设施上运行，可以轻松处理大量电子邮件流量...
ClickSend
clicksend.com
使用 ClickSend 通过短信、语音、电子邮件、富媒体、直邮等方式与您的客户和员工进行沟通。从单一到通过 Web 应用程序、API 或集成进行扩展。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到...
Mailmodo
mailmodo.com
没有获得足够的转化？使用这些适用于每个行业的顶级电子邮件流创意来吸引、培养潜在客户并将其转化为付费客户。
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus 帮助小型团队在源代码之外管理交易电子邮件，从而简化工作流程并始终保持品牌化电子邮件。
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电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
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任何人都可以使用 Rapidmail 创建和发送成功的新闻通讯。易于使用、可靠的交付且完全符合 GDPR，您无需专业的营销知识即可发送现代新闻通讯。 今天就加入超过 200,000 名已经信任 Rapidmail 的客户吧！作为认证发件人联盟的成员，我们的时事通讯传送率在同类产品中绝对名列前茅 - 这要归功于服务器白名单和自 2008 年以来的长期经验。
Freshmarketer
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Freshmarketer 帮助营销团队在整个生命周期的每个接触点提供更加个性化的客户体验。深入了解受众的行为和参与度，以创造独特的买家体验。 您可以使用人工智能聊天机器人自动与网站访问者进行对话，将联系人细分为列表，使用旅程创建有针对性的个性化电子邮件活动，并培养客户不断回头。 借助 Freshmarketer 中强大的营销活动分析功能，您可以深入了解打开次数、点击次数和响应次数，从而提高参与度并为销售团队生成优质销售线索。 此外，自助登陆页面构建器和本地 CRO 有助于加速潜在客户的生成和转化。如果您需要在营销和销售之间建立更好的合作伙伴关系，Freshsales Suite 可以提...
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Ongage 由一群热衷于电子邮件营销的创业专业团队于 2011 年创立。如今，它推动了大容量电子邮件业务的增长，使电子邮件营销人员、CRM、忠诚度和自动化经理能够轻松优化发送、细分、覆盖范围和参与度。 我们知道您做出决策的难易程度会影响成功。 这就是为什么我们让 Ongage 能够根据基于行动的仪表板和深入报告中的数据，轻松地向客户和订阅者发送个性化旅程。 如果您正在考虑建立端到端电子邮件营销平台，并计划大规模建立有意义的关系，请与我们联系。
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay 是一项事务性电子邮件服务，可保证您的事务性电子邮件到达并允许您实时访问详细分析。发送附件、发票、卡对账单和密码重置从未如此简单、安全和有效。
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly 是一款免费的电子邮件营销工具，旨在向您的联系人发送个性化电子邮件和新闻通讯。我们保证您的电子邮件营销取得成功。为此，我们为您的第一次电子邮件活动提供免费的白手套客户支持和咨询。在本次会议中，我们将逐步介绍导入您的联系人、创建个性化电子邮件营销活动、发送邮件，然后一起分析其成功情况。只有在您亲自体验了效果之后，我们才会讨论定价选项。 Mailsoftly 是一款价格实惠、用户友好且个性化的电子邮件发送软件，具有以下主要功能： 联系人细分 电子邮件列表 个性化电子邮件 批量操作 详细统计 事务性电子邮件 电子邮件设计 电子邮件模板 电子邮件自动化 电子邮件测试 电子邮件解析器...
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100毫秒，正常运行时间SLA为99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的安全性。完全...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一个事务性电子邮件平台，可满足重置密码电子邮件、OTP 电子邮件、欢迎电子邮件等用例的要求。 Mailazy 平台可帮助您无缝发送交易电子邮件并跟踪电子邮件的送达率。 Mailazy 使您的应用程序能够通过简单的 HTTP REST API 或简单的 SMTP 集成发送消息，并消除发送事务电子邮件的复杂性。无需担心您的交易电子邮件是否已到达客户的收件箱，而是专注于诸如构建出色的产品和发展业务之类的重要事情。让 Mailazy 有效地将电子邮件发送到客户的收件箱。立即获取访问权限！
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一种营销自动化和电子邮件营销解决方案，专为预算有限的快速发展的小型企业而设计。我们的目标是以每个人都能负担得起的价格提供一些最大竞争对手的企业级功能。在大多数情况下，不需要为这些高级功能收取数千美元的费用，但它们的实际工作成本并不高。我们的定价也是以类似的方式设定的。如果您是新手，请使用
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 电子邮件营销软件专为实现最佳性能和可扩展性而构建。体验强大的客户保留、生命周期和转化。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com 是一种优质的电子邮件传送和电子邮件中继解决方案，使您能够轻松发送和跟踪大量电子邮件。
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可扩展、可靠的电子邮件交付解决方案。全球服务器、强大的 API 和强大的报告使我们与众不同。尝试我们的免费计划！
AhaSend
ahasend.com
AhaSend 是一家独立的电子邮件服务提供商 (ESP)，专门从事交易电子邮件。 AhaSend 的服务旨在确保您的交易电子邮件可靠且高效地传送。 其他 ESP 将您放在括号中，或者按照联系人列表中的收件人数量向您收费，这意味着大多数时候，您最终会支付超出应有费用的费用：例如，您订阅了 100,000 封电子邮件计划，并且，但是这个月您需要发送 100,500 封电子邮件，现在您必须订阅下一个级别，该级别通常每月的电子邮件数量翻倍 - 这意味着您将为大致相同数量的电子邮件支付两倍的费用。 对于此特定示例中的 AhaSend，您每月为 100,000 封电子邮件支付 50 美元，为 100...
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin 是一个可扩展的云解决方案，允许您通过 HTTP POST 请求在 Web 应用程序中接收传入的电子邮件。 它安全、快速且易于设置，并为一些世界上最大的网站和应用程序的入站电子邮件提供支持。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。