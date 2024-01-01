全渠道营销软件 - 最热门应用

直通渠道营销软件使品牌能够与其渠道营销人员、合作伙伴（例如零售商、代理商、分销商和经销商）和代理商无缝连接，以执行可扩展的营销计划。该软件有助于为本地营销人员或渠道合作伙伴设置可定制的内容体验，以及代表品牌执行数字营销活动。它也称为分布式营销软件，为渠道合作伙伴提供持续的营销支持，帮助公司管理品牌和跟踪渠道绩效。 与主要促进公司与其合作伙伴之间的沟通和内容交换的合作伙伴管理软件不同，直通渠道营销软件专门专注于营销流程的自动化。它提供了创建活动和营销内容的工具，从而降低了公司的成本。 营销人员利用该软件优化本地营销资金，并通过其分布式网络扩展广告和本地营销信息。与营销自动化软件不同，营销自动化软件还可以简化营销工作流程并衡量营销活动结果，而渠道营销软件专门由渠道合作伙伴使用来扩大品牌并增加收入。它使品牌能够更好地控制分布式网络中营销材料的使用，同时为合作伙伴提供定制营销内容的灵活性。 通过渠道营销软件通常与 CRM 软件集成，使合作伙伴能够上传潜在客户和其他记录以用于营销目的。 要纳入全渠道营销类别，产品必须： * 允许渠道合作伙伴通过自动化平台访问营销材料、资产和工具。 * 提供潜在客户管理功能，包括潜在客户培育、潜在客户评分和潜在客户跟踪。 * 协助渠道合作伙伴实施有效、可扩展且符合品牌要求的营销活动。 * 提供报告功能来跟踪全渠道营销计划的成功情况，包括电子邮件、活动、数字广告和其他指标。