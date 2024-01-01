全渠道营销软件 - 最热门应用

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直通渠道营销软件使品牌能够与其渠道营销人员、合作伙伴（例如零售商、代理商、分销商和经销商）和代理商无缝连接，以执行可扩展的营销计划。该软件有助于为本地营销人员或渠道合作伙伴设置可定制的内容体验，以及代表品牌执行数字营销活动。它也称为分布式营销软件，为渠道合作伙伴提供持续的营销支持，帮助公司管理品牌和跟踪渠道绩效。 与主要促进公司与其合作伙伴之间的沟通和内容交换的合作伙伴管理软件不同，直通渠道营销软件专门专注于营销流程的自动化。它提供了创建活动和营销内容的工具，从而降低了公司的成本。 营销人员利用该软件优化本地营销资金，并通过其分布式网络扩展广告和本地营销信息。与营销自动化软件不同，营销自动化软件还可以简化营销工作流程并衡量营销活动结果，而渠道营销软件专门由渠道合作伙伴使用来扩大品牌并增加收入。它使品牌能够更好地控制分布式网络中营销材料的使用，同时为合作伙伴提供定制营销内容的灵活性。 通过渠道营销软件通常与 CRM 软件集成，使合作伙伴能够上传潜在客户和其他记录以用于营销目的。 要纳入全渠道营销类别，产品必须： * 允许渠道合作伙伴通过自动化平台访问营销材料、资产和工具。 * 提供潜在客户管理功能，包括潜在客户培育、潜在客户评分和潜在客户跟踪。 * 协助渠道合作伙伴实施有效、可扩展且符合品牌要求的营销活动。 * 提供报告功能来跟踪全渠道营销计划的成功情况，包括电子邮件、活动、数字广告和其他指标。
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Vibe.co
vibe.co
Vibe 允许任何营销人员、任何品牌、任何规模的人在 5 分钟内在电视上做广告。在 500 多个电视频道和流媒体应用程序上轻松投放电视广告活动。
SproutLoud
sproutloud.com
通过渠道营销自动化 一个平台可满足您所有分布式营销需求
Marvia
getmarvia.com
Marvia 是一个基于 SaaS 的本地营销自动化平台。该软件简化了分布式营销的各个方面，使组织能够集中控制其营销材料，同时在本地进行定制和发布。使用 Marvia 轻松组织、定制和分发您的营销内容并最大化结果。 Marvia 提供全面的一站式解决方案，使组织能够在整个网络中无缝地组织、定制和分发品牌材料。 Marvia 配备了一系列强大的功能，包括数字资产管理 (DAM) 系统、动态模板、营销商店和最近推出的 Template Studio，简化了重复性任务，并为品牌节省了大量时间和成本。 Marvia 是 90 多个国家众多知名品牌的首选，例如 Domino's Pizza、KidS...
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
Impartner
impartner.com
Impartner 提供业界最强大的基于 SaaS 的合作伙伴关系管理和营销自动化平台 (MAP) 解决方案。
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix 在单一平台上提供 PRM 软件、销售支持软件、营销自动化软件和渠道支持。
Vartopia
vartopia.com
Vartopia 认为，与供应商的合作关系有两个方面。虽然大多数 PRM 关注的是渠道技术堆栈中面向合作伙伴的一面。 Vartopia 不仅构建了行业领先的合作伙伴门户，还构建了其应用程序以在您的 CRM 中无缝工作。 Vartopia 的解决方案有助于管理交易注册、潜在客户共享、合作伙伴付款、两级分销、渠道分析、合作伙伴支持和认证！ Vartopia 受到当今领先技术供应商的信赖，并被全球超过 500,000 个合作伙伴使用，是唯一能够提供合作伙伴市场体验的解决方案，具有独特且个性化的合作伙伴视角。
xAmplify
xamplify.com
xAmplify 是一个专为简单性而设计的渠道营销自动化平台，可帮助您吸引合作伙伴、产生合作伙伴主导的销售线索并使您的合作伙伴能够达成交易。它适用于渠道成熟度的任何阶段。 凭借数十年的经验，xAmplify 的设计充分考虑了您的合作伙伴的需求。他们一直在原地踏步，牢记自己的问题和挑战。他们构建了一个平台来自动执行您的合作伙伴必须执行的营销任务，例如发起活动和品牌内容。
Channext
channext.com
借助 Channext 的合作伙伴成功平台将更多合作伙伴转化为收入。通过一个平台扩展您的合作伙伴支持、营销和销售活动。了解 Channext 如何帮助您： * 细分和管理您的合作伙伴，以实现大规模的成功管理。 * 增加合作伙伴营销参与和需求生成。 * 管理合作伙伴销售渠道并与您的 CRM 集成。 * 衡量每一次参与，以 360 度全方位洞察您的合作伙伴关系。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Relevize
relevize.com
最大化您的渠道销售收入。 渠道销售对于持续增长至关重要。为您的合作伙伴自动化需求生成流程，以有效地生成潜在客户、渠道和收入。