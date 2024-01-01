文字转语音软件 - 最热门应用

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文本转语音 (TTS) 软件处于尖端技术的前沿，可将文本格式无缝转换为逼真的语音输出。 TTS 也称为语音合成，是一种重要的辅助工具，可以熟练地解释各种文本文档和网页。其应用程序跨越各个行业，企业利用其功能来增强用户体验、提高参与度并提高数据的可访问性。得益于人工智能的进步，现代 TTS 系统现在拥有听起来非常自然的声音，常常挑战合成语音和真实语音之间的区别。 最新版本的 TTS 软件配备了一系列专为满足不同需求和偏好而定制的功能。用户可以从各种语音中进行选择，调整速度和音调，利用多语言支持，甚至自定义语音以满足特定要求。这种灵活性使用户能够调整阅读体验、克服语言障碍并增强理解力。此外，通过应用程序编程接口（API）可以将合成语音无缝集成到网站或应用程序中。 将 TTS 技术提供商与语音识别或语音转文本软件区分开来至关重要，因为后者将语音数据转换为文本，而不是相反。此外，自然语言理解 (NLU) 软件在塑造 TTS 系统的输出方面发挥着至关重要的作用，确保合成语音听起来尽可能自然，并具有适当的停顿、语调和表达方式。 要考虑纳入“文本转语音”类别，产品必须满足以下标准： * 将书面文本转换为听起来自然的语音 * 通过 API 等连接器与应用程序和网站无缝集成 * 提供对合成声音各个方面的控制，包括音量、音调和情感细微差别。
提交新应用
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
ElevenLabs
elevenlabs.io
有史以来最真实、最通用的人工智能语音软件。 Eleven 为寻求讲故事终极工具的创作者和出版商带来了最引人注目、最丰富、最逼真的声音。
Speechify
speechify.com
更聪明地阅读，而不是更努力地阅读。通过使用我们领先的文本转语音阅读器来聆听文档、文章、PDF、电子邮件（您阅读的任何内容）。
D-ID
d-id.com
面向未来的生成人工智能。 只需按一下按钮即可制作带有说话头像的定制视频，为企业和创作者提供超能力。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 制作引人入胜的视频速度提高 10 倍 认识 HeyGen - 适合您团队的最佳 AI 视频生成平台。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用简单的文本快速创建人工智能生成的视频。 通过 Metahuman 支持多语言 TTS。 与逼真的人工智能头像交谈。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
FakeYou
fakeyou.com
AI音乐、文字转语音、语音转语音。 使用 FakeYou 的深度假技术生成您最喜欢的角色的音频或视频，说出您想说的任何内容。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文本转语音轻松创建画外音。 不再浪费时间录制声音、编辑错误以及同步图像与声音。 只需输入或上传您的脚本，从我们的 500 多种声音中选择一种，即可在几分钟内获得听起来专业的音频或视频。 免费试用 Narakeet 逼真的文本转语音，无需注册。
Rask.ai
rask.ai
告别昂贵的翻译人员。我们的目标是通过人工智能提供与人类一样好的配音和翻译体验
Fliki
fliki.ai
在 2 分钟内使用逼真的声音根据脚本或博客文章创建视频！
PlayHT
play.ht
人工智能驱动的文本语音生成器。 使用我们的在线 AI 语音生成器和最佳合成语音生成逼真的文本到语音 (TTS) 音频。 立即将文本转换为听起来自然的语音，并下载为 MP3 和 WAV 音频文件。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 语音生成器免费克隆您的声音！使用 Resemble 的实时语音转语音软件创建听起来真实的 AI 声音。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel 为视频和本地化提供最佳的文本转语音解决方案。我们的声音自然、清晰、准确，而且我们的平台易于使用。
dupdub
dupdub.com
DupDub 是最好的在线 AI 语音生成器，可生成逼真的文本转语音。 立即使用我们的语音转换器/转换器将 400 多种文本转换为类似人类的语音！
Revoicer
revoicer.com
Human Souding AI 在线文本转语音。被评选为最佳在线人工智能语音生成器。 最真实的在线人工智能文本转语音，适用于销售视频、教育视频、播客视频
Voicemaker
voicemaker.in
在线文本转语音将文本转换为非常人性化的自然人工智能声音。 您可以下载 MP3、WAV 音频格式的声音。 我们在全球拥有 1000 多种人工智能语音，涵盖 130 种语言。
LOVO
lovo.ai
您为 Metaverse 发声。捕捉网络上最真实的人工智能声音。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
Elai.io
elai.io
仅从文本创建 AI 视频。 无需使用摄像机、工作室和绿屏，只需几分钟即可与演示者一起制作定制的 AI 视频。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在几分钟内创建 AI 视频。使用 VidVoice 配音实时视频会议。使用我们的 API 个性化和缩放 AI 视频。免费试用。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
Speakatoo
speakatoo.com
使用 Speakatoo（最好的文本转语音 AI 工具）将任何文本转换为所有印度语言的语音。获取 700 多个男性和女性文本转语音自然声音。
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI 支持文本转语音生成。 使用 AI 语音生成器和最佳合成语音生成逼真的文本到语音 (TTS) 音频。立即将文本转换为听起来自然的语音，并下载为 MP3 和 WAV 音频文件。
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai 是最好的文本到语音转换器之一，拥有 1000 多种人工智能语音。在线生成逼真的文本到语音语音。点击查看更多功能。
Colossyan
colossyan.com
与人工智能演员一起制作视频 - 别再把时间花在工作室上。 将专业视频编辑交给 Colossyan Creator，无需任何培训或高级技能。只需输入文本，几分钟内即可制作出 70 多种语言的视频。
Coqui
coqui.ai
一种新的配音方式。 更好的方法。 Coqui Studio：通过生成式人工智能实现逼真、富有情感的文本转语音。
Dubverse
dubverse.ai
配音视频最简单（且神奇）的方法。 只需单击按钮即可将您的内容变成多语言并覆盖更多人。
Oxolo
oxolo.com
使用 Oxolo 的 AI 在几分钟内将 URL 转换为引人入胜的视频。无需编辑技能。导出精彩的产品视频等。免费试用！
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
Blogcast
blogcast.host
创建无需录制的播客。使用文本转语音技术，从博客文章和播客、视频等内容中生成清晰、自然的语音。无需麦克风！
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先进的 AI 检测去除器，可以将 AI 文本转换为人类内容。它可以使用自然的人类书写风格使人工智能文本人性化，使其听起来足够真实以绕过人工智能检测。
Leelo
leelo-ai.com
Leelo 文章阅读器和文本转语音工具。 使用 LEELO 轻松将书面内容转换为听起来自然的语音。非常适合演示、营销视频和有声读物。
iMyFone
filme.imyfone.com
我们是 iMyfone，是一群充满活力、对我们所做的事情充满热情的人。我们的使命是开发创新、易于使用且经济实惠的软件，为您带来新鲜体验。 明星产品： 1. iMyFone D-Back：恢复 iPhone、iPad、iPod touch 上的 18 种以上文件类型，包括 WhatsApp、Viber、微信、Kik、Line、照片、视频、消息、联系人和笔记。 2. iMyFone AnyTo：即时更改GPS位置到任何地方，并且可以与基于位置的应用程序（例如AR游戏、社交平台等）配合使用。 3. iMyFone LockWiper：立即删除 iPhone/iPad/iPod touch 上的各种锁...
Ai Sofiya
aisofiya.com
Ai Sofiya 是一款超级人工智能工具，可以在线创建广告文案和进行文本到语音转换。 另外，通过使用跨 +135 种语言和方言的超过 840 种真实语音，在几秒钟内为任何文本创建真实的语音。
Typecast
typecast.ai
在线人工智能语音生成器，可以将您的文本变成栩栩如生的语音。超过 300 种超现实的声音。按照您想要的方式创建您的内容！
SpeechEasy
speecheasyapp.com
高品质声音，轻松聆听。利用人工智能和机器学习的力量，我们创建了一个简单易用的解决方案，将文本转换为音频。 SpeechEasy™ 可让您生成录音室级的合成声音，使聆听变得易于理解，并且适合在旅途中、在家中或办公室使用。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
BeyondWords
beyondwords.io
无摩擦的文本转语音发布。 借助 BeyondWords，您和您的团队可以将文本转换为引人入胜的音频。使用我们的一体化音频 CMS 和 AI 语音增强您的发布工作流程，或者创建自定义语音。
SteosVoice
cybervoice.io
每个人的人工智能声带。 1、创造独特的内容； 2. 配音视频、捐款、独立游戏、模组； 3. 创建播客； 4. 祝贺您的顾客； 5.靠你的声音赚钱。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Free text to speech
text-to-speech.online
免费文本转语音是一款功能强大且免费的在线文本转语音合成工具，可将文本转换为自然流畅的人声，并具有多种自定义功能。 它提供了100+个扬声器供用户选择，支持多语言和方言，甚至可以中英文混合。它在音频参数配置方面也很灵活，允许用户调整语速、音高、发音、停顿等。 该工具广泛应用于新闻阅读、旅游导航、智能硬件和通知广播等领域，甚至可以将文本内容转换成MP3文件下载保存。 此外，它还提供涵盖 129 种语言和变体的各种神经网络语音，使其能够轻松覆盖全球受众。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流浏览器以及微信均支持。 移动用户可以尝试使用Chrome、Firefox以及新版Edge...
Respeecher
respeecher.com
Respeecher 是一款语音克隆软件，可以创建与原始说话者无法区分的语音。 我们使用先进的人工智能和机器学习来掌握您目标声音的各个方面。我们将经典的数字信号处理算法与专有的深度生成建模技术相结合。结果？计算机生成的声音完全匹配。 Respeecher 适合任何能从语音复制技术中受益的人——从好莱坞电影工作室到游戏开发商。如果您想要对您的项目进行完全的创意控制并获得无可挑剔的质量 - Respeecher 适合您。
Speaktor
speaktor.com
Speaktor 是一个文本到语音转换器，可以将任何文本文件转换为语音，然后朗读给您听。这款由人工智能驱动的文本转语音应用程序可将任何书面文字转换为语音。 言语对于消费和分享思想和想法变得更加方便。在数字世界中，更多的是通过文本到语音转换器进行的这种转换。文本语音转换器的出现让从研究人员到在机场不知疲倦等待的旅行者等各类人员都变得更加容易。从文字到言语的交流有很多好处。 TTS 对于快速运营的企业来说非常有用。
Pipio
pipio.ai
现在只需键入、单击和拖动即可轻松创建专业的 AI 视频。 Pipio 提供 100 多个真实的虚拟发言人，可以完全定制以满足您的需求。这些人工智能化身可以说 40 多种语言和不同的口音，充当您的个人摄像师，负责营销、销售、在线学习、培训等。通过消除对昂贵的摄制组、人才或代理机构的需求，Pipio 让视频制作工作室触手可及。
Kukarella
kukarella.com
画外音具有完美的音频清晰度、节奏、语调和发音。在 Kukarella 上，您可以尝试最好的 AI 神经语音。包括所有商业权利。 Kukarella 提供 130 种语言和口音的 800 多种人工智能语音，适合我们任何付费计划的商业用途。除了配音之外，您还可以使用 Dialogues AI 工具创建对话，或使用 Simdubbing 工具将文本翻译和配音成数百种语言。 这还不是全部 - 您可以转录各种视频、音频和 YouTube 视频，从网页中抓取文本，以及识别图像上的文本。此外，Kukarella 与一些科技领域的知名企业合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
Speechson
speechson.com
AI语音生成器在线。使用逼真自然的声音快速轻松地将文本转换为语音。
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz是完全基于现代人工智能技术的视频翻译配音服务。它允许您轻松地将公司的产品视频配音并本地化为当地市场的日语产品视频，例如德语。或者在 YouTube 上将充满活力的菜肴食谱从阿拉伯语翻译成法语。您所需要的只是一个浏览器和互联网接入。 DubWiz 通过将多种服务集成为一项便捷服务而从竞争对手中脱颖而出。目前支持 142 种语言和地方方言（您可以从任何语言翻译到任何语言）和 785 种神经语音。
Genmo
genmo.ai
Genmo 是一个创建和分享互动式、沉浸式生成艺术的平台。在 Genmo 上创建视频、动画等，超越 2D 图像。我们帮助您以讲述故事所需的格式创建媒体。
Woord
getwoord.com
Woord 是一种文本转语音 (TTS) 服务，可使用逼真的人声将文本转换为高质量、自然的音频。它允许用户将网络上的任何文本内容转换为音频文件。 Woord 使用先进的人工智能和机器学习技术来合成自然的语音。其工作原理如下，只需 3 个简单步骤： * 发送文本：分享任何文章的 URL 或将文本内容直接上传到 Word。您还可以使用 Word API。 * 选择语音：从 21 种语言的 50 多种语音中进行选择。声音因性别、语言和口音而异。 * 下载/播放音频：Woord 创建一个听起来像真人说话的音频文件。您可以下载 MP3 或嵌入音频播放器。
Vbee AI
vbee.vn
Vbee Text-To-Speech（文本转语音技术）是一项成功应用人工智能并产生像人一样自然的声音、有情感、有“心灵”灵魂的技术服务……Vbee TTS 解决方案让社区自动、快速、经济地通过语音构建数字内容。文本到语音转换支持 50 多种语言和 200 多种语音（男、女），让您可以轻松选择适合您使用的语音。
Listen2It
getlisten2it.com
Listen2It 在几秒钟内自动生成文本内容的音频版本。用户可以从 75 种不同语言的 600 多种逼真的文本到语音中进行选择，为他们的品牌赋予独特的声音。此外，listen2It 还为用户提供了完全控制权，可自定义音调、速度、音调等高级控制，创建数百万种语音组合。它还提供了一个预构建的音频播放器，具有可定制的设计、颜色和按钮，以匹配品牌。只需将代码嵌入网站或激活内容管理系统中的插件即可轻松集成。超级功能列表还没有结束。用户还可以收集关键见解和分析，以了解他们的音频表现如何，这有助于他们优化音频内容并吸引更多观众。”
Listnr AI
listnr.ai
Listnr 是 Listnr Inc. 开发的一款在线文本转语音工具，可使用先进的人工智能语音将文本转换为逼真的语音。主要特点包括： * 142 种语言的 900 多种语音 * 自然、人性化的配音 * 使用音高、速度、停顿等定制语音 * 下载 MP3 和 WAV 文件 * 嵌入式音频播放器 * 播客托管 * 为开发者提供的API * 免费和付费计划 Listnr 使用最先进的人工智能从文本生成人类发音的画外音： * 上传文本文件或输入/粘贴文本 * 从 900 多种 AI 语音中选择一种 * 预览和自定义音高、速度等 * 将逼真的配音下载为 MP3 或 WAV * 嵌入音频播放器或主持播客...