测试管理工具 - 最热门应用

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测试管理工具帮助开发团队组织、跟踪和维护他们的软件测试。与软件测试工具或测试自动化软件不同，这些工具并不是为了执行测试而设计的。相反，测试管理解决方案允许开发人员将测试用例和结果存储在类似存储库的结构中，这些结构可以转换为可操作的报告。 这些工具与软件测试工具、测试自动化软件和其他开发工具集成。测试管理软件提供测试解决方案所使用的测试用例和条件。通过使用测试管理工具，企业可以有效地监控软件开发过程中需要审核的所有测试，确保整个公司的测试条件标准化。
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
Qase
qase.io
用于手动和自动测试的单一工作区。开发和质量保证团队的测试管理系统有助于提高软件测试工作。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一从头开始构建的无代码测试解决方案，不涉及任何脚本，可以有效地扩展测试自动化，并且不必在发布速度和产品质量之间进行选择。
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
K2View
k2view.com
在K2view，我们相信每个企业都应该能够利用其数据变得像行业中最好的公司一样具有颠覆性和敏捷性。 我们的数据产品平台提供对业务重要的任何事物的可信、整体和实时视图 - 无论是客户、供应商、员工、订单、贷款还是患者。 这一平台支持许多用例，包括 Customer 360、测试数据管理、数据隐私、云迁移、遗留应用程序现代化等，与任何其他替代方案相比，它可以在不到一半的时间内以一半的成本交付业务成果。 K2view 数据产品平台可在数周内完成部署、线性扩展并动态适应变化。它支持云、本地或混合环境中的现代数据架构——数据网格、数据结构和数据中心。 数据最密集、最具前瞻性的公司都依赖 K2vi...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 最初是一个用于自动化测试的新一代测试管理系统。这是一个强大的解决方案，可以在一个地方同步您的自动化和手动测试并与团队有效协作。它使测试活动对所有队友 Dev、PM、BA 完全可见且透明。它专注于许多左移测试方法，并与自动化测试和 CI\CD 进行深度集成。直观的用户界面可以轻松创建测试用例、组织测试计划、管理测试运行和协调敏捷的连续测试流程。本机开箱即用的测试自动化集成使得将测试导入测试管理系统变得非常快速。内置的实时文档和协作功能只需一键点击即可为每个人提供透明的可见性。通过查看高级分析报告，轻松跟踪测试状态和覆盖范围并制定正确的方向。 Testomat.io 支持经...
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere 是一个以简单性和效率为中心的测试管理系统。它专为寻求精益质量保证方法的团队而设计，提供直观且易于使用的基本工具。主要功能包括： • QA Sphere 提供简单、简洁的界面，允许团队通过最少的设置和培训来设置、管理和执行测试。 • 集中功能：该平台优先考虑对测试管理最有影响力的功能，避免过度构建的系统的复杂性和混乱。 • 快速执行：通过性能优化的系统，QA Sphere 缩短了从测试计划到执行的时间，确保对质量检查的快速响应。 QA Sphere 将自己定位为重视 QA 流程的清晰度和直接性、简化维护软件可靠性的工作的软件团队的实际选择。
TestCollab
testcollab.com
Test Collab 是一款现代测试管理软件，可帮助世界各地的团队保证质量。借助 TestCollab，您可以规划测试流程并与团队成员实时协作。测试完成后，您将收到有关测试用例状态的更新。我们提供一个月的免费试用期，供您试用我们的解决方案。
Testworthy
testworthy.us
我们的愿景是帮助组织利用我们的质量保证软件创造最大的预期影响。使命是确保开发高质量的软件产品，同时不影响速度、协作或敏捷性。 Testworthy 是一款全面、强大的自动化软件测试工具，使组织能够计划和执行对其产品的全面测试，从而为客户提供无缝、无忧的体验。
Testiny
testiny.io
测试。您强大的测试管理解决方案。测试管理工具在一个地方管理所有手动和自动测试用例以及测试运行。易于使用的界面、丰富的报告以及与 Jira、GitLab、GitHub 等的无缝集成。企业就绪，具有审核日志、单点登录和细粒度的用户权限。可作为云或服务器（本地）使用。提供免费试用，无需信用卡。功能： * 测试用例管理 * 测试计划 * 测试自动化 * 问题跟踪器集成 * SSO * 报告和指标 * 自定义字段 * 可用于本地 * 及更多！
Stack Moxie
stackmoxie.com
充满勇气的无代码自动监控。 Stack Moxie 在您的技术堆栈中发挥作用，让营销和销售人员确信系统运行完美，并在出现问题时主动提醒。 - Stack Moxie 通过创建测试数据或跟踪数据来监控系统，以确保其按预期运行。就像无代码技术堆栈的可观察性一样。 - 当出现问题时，Stack Moxie 会通过电子邮件或 Slack 向您发出警报。 - 然后，我们记录结果以证明合规性补救措施，然后允许您通过电子邮件、可共享链接或 PagerDuty 共享详细的日志记录信息以更快地修复故障。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest 是一个基于云的工具，可帮助您简化实施项目和系统维护。凭借其测试、需求、错误跟踪和报告功能，它是您成功实现质量保证所需的唯一工具。 Reqtest 在全球拥有超过 12,000 名用户。它是排名第一的基于云的工具，用于管理复杂系统（例如 ERP 或 CRM）的整个生命周期。该工具使您能够： - 凭借具有 100% 可追溯性的端到端测试管理功能，充满信心地发布新软件 - 随着时间的推移，轻松维护和提高系统质量 - 标准化和扩展您的数字项目
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab 是一款面向手动 QA 工程师的尖端 Web 工具。轻松管理您的测试用例并将其与错误集成 追踪器集中在一处！
Testuff
testuff.com
Testuff 是一家基于 SaaS 的测试管理服务提供商，用于管理和执行手动和自动软件测试以及报告缺陷。
TestGrid
testgrid.io
测试基础设施和端到端测试 Cloud TestGrid 提供安全且可扩展的测试基础设施，在云端或本地托管真实的移动设备和浏览器。借助 TestGrid，用户还可以执行端到端测试自动化，包括人工智能驱动的无代码测试、移动应用程序、跨浏览器、可视化 UI 测试等。大规模测试任何应用程序/网站，确保每次都能提供完美的数字体验。
TestLodge
testlodge.com
一个用户友好、高效的在线测试用例管理工具，可以以简单、简化的方式管理您的测试工作。 TestLodge 易于使用，让 QA 团队能够轻松管理他们的测试用例和测试运行。通过选择许多领先的问题跟踪器集成，您可以自动提出和更新问题，以实现团队间更顺畅的协作。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先进的测试管理工具，适用于世界各地的 QA 团队。我们致力于让您的工作变得轻松，并在一个平台上提供您所需的一切。借助我们包罗万象的测试用例管理工具，加快测试和项目将变得轻而易举。 QA Touch 提供了一种自然直观的执行方法。我们知道适应新流程很烦人，因此我们精心设计了一款适合您的系统和工作方式的工具。分配和跟踪问题是一项内置功能，允许您在运行测试用例时发布问题，从而无需在软件之间传输。将测试用例从一个项目复制并移动到另一个项目，或者在项目内的模块之间复制和移动从未如此简单。该工具旨在帮助创造公平的竞争环境，并为公司提供一种真正与行业巨头竞争的手段，而无需掏腰包。借助...
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由开发和 QA 专家构建的现代测试管理工具，促进了左移、BDD、TDD/ATDD 和持续测试等测试方法。它快速、用户友好、强大，并且与 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等无缝集成。 TestQuality 提供： - 基于 Web 的测试管理平台，用于高效软件测试 - 与问题和需求跟踪器、CI/CD 系统以及测试自动化平台（包括 GitHub、Jira、Jenkins 和 Selenium）无缝集成 - 简化测试用例的创建和管理测试运行 - 整个测试过程的简化协调 - 仪表板和活动报告，可轻松管理和跟踪测试、里程碑和项目 - 定制的待办事项列...
Applitools
applitools.com
Applitools 是一个测试自动化平台，它使用人工智能帮助团队提供完美的数字体验，而无需传统测试实践的麻烦。借助 Applitools Eyes 和我们的下一代测试云 Ultrafast Grid，开发人员和 QA 工程师可以运行测试，以前所未有的速度和准确性快速验证前端功能、可访问性和视觉正确性。我们的视觉 AI 技术通过确保 Web 和移动应用程序在任何设备、浏览器、操作系统或本机应用程序上完全按照设计显示和运行，从而改变组织实现质量的方式。 Applitools 速度快，可以快速与任何 DevOps 环境集成，团队中的任何人都可以轻松使用，并且可以扩展到任何规模的组织，希望提高每个版...
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球软件测试公司，在手动测试、测试自动化和融合软件测试方面提供经过验证的解决方案。我们独特的测试方法将人类和机器结合起来，帮助数字创新者大规模交付优质产品。在任何地点。在任何设备上。任何语言。通过任何付款方式。我们的客户包括苹果、亚马逊、微软、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界领先的跨国公司。世界上最具创新性和发展最快的公司也与 Testlio 合作进行软件测试，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。从应对复杂的挑战到提供卓越的结果，我们的人工智能增强解决方案为您提供成功所...
Tuskr
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Tuskr 是一款基于云的现代测试管理软件，提供一系列功能来增强您的测试流程。使用富文本、表格和屏幕截图编写富有表现力的测试用例。使用全部或部分测试用例进行灵活的测试运行。与您的聊天和问题跟踪系统无缝集成。享受企业级功能，例如回收站、审计跟踪、双因素身份验证和单点登录以增强安全性。 Tuskr 生成详细的测试报告和富有洞察力的指标，提供更好的可见性并支持数据驱动的决策。我们提供适合小型团队和大型企业的慷慨的免费计划和灵活的定价选项。从我们的 30 天免费试用开始，包括示例数据，以便快速轻松地进行评估。我们专门的客户支持团队可确保提供令人耳目一新的客户体验，并致力于解决您的问题。体验 Tuskr...
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UNGUESS 是一个众包平台，可提供有效测试和真实见解 启动有效测试。吸引一群真正的技术人员。随时需要时获得强大的见解和答案。有了 UNGUESS，您拥有的不仅仅是一个众测平台：您的数字解决方案应有的一切都集中在一个地方。