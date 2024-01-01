团队沟通软件 - 最热门应用

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团队沟通软件是一类动态工具，旨在增强团队内部的协作和简化沟通，无论团队位于同一办公室还是分布在全球各地。这些软件解决方案为团队成员提供了一个集中平台，用于交换消息、共享文件、开展项目协作以及随时了解重要更新。凭借实时消息传递、视频会议、文件共享和项目管理集成等功能，团队通信软件可促进高效、透明的协作。无论对于小型初创公司、大型企业还是远程团队，这些工具在促进无缝沟通、提高生产力以及确保团队成员保持联系并朝着共同目标保持一致方面都发挥着至关重要的作用。
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Google Chat
workspace.google.com
Google Chat 是 Google 为团队开发的一款通信软件，提供直接消息和团队聊天室，类似于竞争对手 Slack 和 Microsoft Teams，以及允许 G Drive 内容共享（Google Docs、Google Sheets、Google Slides）的群组消息功能）。它是替代 Google Hangouts 的两款应用程序之一，另一个是 Google Meet。 Google 计划于 2019 年 10 月开始停用 Google Hangouts。当前版本仅适用于 G Suite 客户，所有软件包中的功能相同，但基本软件包中缺少 Vault 数据保留功能。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一种开源、可自托管的在线聊天服务，具有文件共享、搜索和集成功能。它被设计为组织和公司的内部聊天工具，主要将自己定位为 Slack 和 Microsoft Teams 的开源替代品。
Twist
twist.com
Twist 使团队沟通不再混乱。 Slack 的替代方案，可以让团队合作井井有条、切题且易于查找（永远）。来自 Todoist 的制造者 Doist。
Quill
quill.chat
Quill 是与团队或团体交流消息的最佳方式。 Quill 专为提高工作效率和专注度而打造，可减少通知、将对话收集到线程中，并且不会妨碍您 — 这样您就可以继续做自己最擅长的事情
Flock
flock.com
Flock 是最好的团队沟通应用程序和在线协作平台，具有团队消息传递、项目管理和其他可提高生产力和执行速度的出色功能。
Chanty
chanty.com
加入 Chanty – 您的一体化团队协作工具，具有无限的消息历史记录、强大的功能和应用程序，可让您的团队高效工作
Pumble
pumble.com
免费团队聊天应用程序。取代电子邮件并更有效地与同事协作。无限用户和消息历史记录，永久免费。
Ryver
ryver.com
通过在一个应用程序中与整个团队协作，完成更多工作并节省资金。群聊+任务管理器+语音视频通话。今天开始免费！
Flowdock
flowdock.com
CA Flowdock 将您的所有对话、工作项目和工具集中到一处。跨团队、地点和时区确定工作优先级、解决问题、搜索和组织。
Brosix
brosix.com
适用于公司和组织的聊天应用程序，可改善团队沟通和生产力。在单个包中提供最佳的协作功能。