Tax Credit Providers - 最热门应用
Tax credit providers are firms that help businesses optimize government incentives and tax breaks, like those for research and development (R&D), employee retention (ERC), and work opportunity (WOTC). Through tech-driven solutions, these services analyze companies' financial data, including expenses, W-2s, 1099s, and past tax filings, to determine eligibility for tax credits. Consequently, businesses can leverage these credits to reduce their income and payroll tax burdens.
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Gusto
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Gusto 的人才平台可帮助像您这样的企业加入、支付费用、为您辛勤工作的团队提供保险和支持。工资、福利等等。
Pilot
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专注于您的业务，了解我们的专业簿记员在软件超能力的帮助下，正在照顾您的账簿。
Neo.Tax
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针对早期初创企业的研发税收抵免。 neo.tax 是有史以来最简单、最准确的税务申报软件。 早期初创公司可以在 10 分钟内申请研发税收抵免，并只需支付所获得现金返还的 10%！
TaxCredible
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TaxCredible 是一个功能强大的 SaaS 平台，使注册会计师能够快速识别并为其客户提供州和联邦营业税优惠。与注册会计师合作 20 年后，我们认识到需要简化税收抵免流程。 TaxCredible 提高劳动密集型流程的效率，提高您服务客户的能力，同时创造额外收入。
GOAT.tax
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GOAT.tax 为初创企业和企业（包括制造商、软件、游戏和物联网公司）提供了通过在线平台申请研发税收抵免的机会。 GOAT.tax 通过提供易于使用的自助式体验以及与工资系统的集成，消除了复杂的税收抵免激励中的所有猜测。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助于确保每家公司获得最大的税收优惠。
TaxRobot
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TaxRobot 是自动计算研发信用并接收资金的最快、最简单、最实惠的方式。我们提供一流的证实报告、审计辩护，无需额外付费，而且最重要的是，除非我们确定有好处，否则我们不会收取费用。
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D 应用程序可自动执行申请研发税收抵免的流程。各种规模和类型的企业都有资格获得研发税收抵免。然而，绝大多数的信用额都是由非常大的制造公司获得的。为什么？因为传统上，研发税收研究既复杂又昂贵。在 Clarus R+D，我们的使命是让中小型企业（包括尚未盈利的初创企业）更容易获得研发税收抵免。并将其价值扩展到软件、工程、生物技术和医疗技术等行业。将资金重新投入到您的企业中，用于招聘、创新和发展。所有这些费用只是传统研发税收研究成本的一小部分。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 为高增长初创企业提供最佳的全栈财务功能。财务经理和强大的软件为初创企业提供无与伦比的会计、研发税收抵免和金融服务。每个初创公司都可以使用我们的软件，该软件提供财务报告和管理信息以协助决策。在过去 5 年里，客户的收入平均增长了 3 倍，估值超过 5 亿英镑，我们支持了 10 个退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。