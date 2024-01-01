任务管理软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
任务管理软件包含有助于高效规划、组织和跟踪任务和项目的数字工具。这些应用程序提供了一个集中平台，用于创建、分配和监控任务，促进个人和团队的协作并提高生产力。任务管理软件通过提供管理项目和任务执行各个方面的全面解决方案，简化工作流程、改善沟通并帮助有效地按时完成任务。
提交新应用
Google Tasks
tasks.google.com
随时随地管理、捕获和编辑您的任务，待办事项可在您的所有设备上同步。与 Gmail 和 Google 日历的集成可帮助您更快地完成任务。
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do（以前称为 Microsoft To-Do）是一款基于云的任务管理应用程序。它允许用户通过智能手机、平板电脑和计算机管理他们的任务。该技术是由 Microsoft 收购的 Wunderlist 背后的团队开发的，独立的应用程序可以融入 Outlook 产品系列的现有任务功能中。
Todoist
todoist.com
加入 2500 万人和团队，使用 Todoist 组织、规划和协作处理任务和项目。 The Verge 的“最佳待办事项清单”。
iCloud Reminders
icloud.com
您可以创建和管理待办事项，并使用 iCloud.com 上的“提醒”将它们组织到列表中。您还可以与其他 iCloud 用户共享提醒列表。
TickTick
ticktick.com
TickTick 是一款简单有效的待办事项列表和任务管理器应用程序，可帮助您制定日程、管理时间、保持专注、提醒截止日期以及组织家庭、工作和其他地方的生活。 TickTick 帮助您充分利用一天的时间并完成工作 (GTD)。无论是您想要捕捉的想法、要实现的个人目标、要完成的工作、要跟踪的习惯、与同事合作的项目，还是与家人分享的购物清单（在清单制作者的帮助下）。通过我们的生产力规划器实现您的目标。
TasksBoard
tasksboard.com
Google Tasks 的桌面应用程序。
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do 是一款超级简单的任务管理应用程序，可帮助您高效工作并与任何人协作。 它可以让您组织您的任务、购物清单、会议、活动、旅行、想法、笔记、地点以及对您来说重要的任何其他内容。 您可以创建列表并与团队成员、家人和朋友共享任务。 待办事项可同步您所有设备之间的所有内容，以便您无论身在何处（甚至离线）都可以访问您的列表。
Dataslayer
dataslayer.ai
数字营销报告变得简单。在几秒钟内将所有 Digital MK 数据导入 Google Sheets、Data Studio、商业智能平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。
LeaderTask
leadertask.com
在 LeaderTask 中，您可以创建任务，将其划分为子任务并对其进行微调以满足您的需求。今天将任务委派给您的团队。