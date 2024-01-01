任务管理软件 - 最热门应用

TickTick

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TickTick 是一款简单有效的待办事项列表和任务管理器应用程序，可帮助您制定日程、管理时间、保持专注、提醒截止日期以及组织家庭、工作和其他地方的生活。 TickTick 帮助您充分利用一天的时间并完成工作 (GTD)。无论是您想要捕捉的想法、要实现的个人目标、要完成的工作、要跟踪的习惯、与同事合作的项目，还是与家人分享的购物清单（在清单制作者的帮助下）。通过我们的生产力规划器实现您的目标。