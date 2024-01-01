合成媒体软件 - 最热门应用

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合成媒体是指全部或部分由人工智能（AI）算法生成的视频、图像、文本和语音内容。这项技术使用户能够制作多种形式的媒体。通过提供语音、外观或提示等输入，个人可以利用软件生成相应的媒体输出。尽管仍处于早期阶段，合成媒体在娱乐、营销、培训和其他各个领域都具有巨大的潜力。
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美国跨国科技公司，开发同名软件，这是一种使用人工智能和自然语言处理的英语数字写作工具。通过机器学习和深度学习算法，Grammarly 的产品提供语法检查、拼写检查和抄袭检测服务，以及有关写作清晰度、简洁性、词汇、表达风格和语气的建议。该软件于 2009 年 7 月在乌克兰基辅首次发布。 Grammarly 总部位于旧金山，并在基辅、纽约市和温哥华设有办事处。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的释义工具受到全球数百万人的信赖，可以使用最先进的人工智能重写句子、段落或文章。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
ElevenLabs
elevenlabs.io
有史以来最真实、最通用的人工智能语音软件。 Eleven 为寻求讲故事终极工具的创作者和出版商带来了最引人注目、最丰富、最逼真的声音。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言语表达。通过清晰、引人注目和真实的写作准确表达您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免费的在线人工智能图像创建器。用它来创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Runway
runwayml.com
快速编辑视频所需的一切。 神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Speechify
speechify.com
更聪明地阅读，而不是更努力地阅读。通过使用我们领先的文本转语音阅读器来聆听文档、文章、PDF、电子邮件（您阅读的任何内容）。
Jenni AI
jenni.ai
增强您的下一篇研究论文。 使用 JenniAI 研究并撰写下一篇论文。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Copy.ai
copy.ai
我们创造了世界上最先进的人工智能文案，使您能够在几秒钟内创建营销文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驱动的 AI 讲故事者。在人工智能的驱动下，构建独特的故事、惊心动魄的故事、诱人的浪漫，或者只是闲逛。什么都可以！
Fotor
fotor.com
适合所有人的免费在线照片编辑器。只需点击几下，即可使用 Fotor 的照片编辑器免费编辑照片。它涵盖了所有在线照片编辑工具，因此您可以裁剪图像、调整图像大小、向照片添加文本、甚至制作照片拼贴以及轻松创建图形设计。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
D-ID
d-id.com
面向未来的生成人工智能。 只需按一下按钮即可制作带有说话头像的定制视频，为企业和创作者提供超能力。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可打造专业视觉效果
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
奇迹工作室。 一款 AI 工具，可自动将 CG 角色制作成动画、灯光并将其合成为真人场景。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 制作引人入胜的视频速度提高 10 倍 认识 HeyGen - 适合您团队的最佳 AI 视频生成平台。
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内以极低的成本创建高质量的内容！
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 将长视频变成高质量的病毒式剪辑，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以扩大社交媒体覆盖范围。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Paperpal
paperpal.com
体验学术写作的未来。 通过实时的、针对特定主题的语言建议来帮助您写得更好、更快，从而提高您成功的机会！
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用简单的文本快速创建人工智能生成的视频。 通过 Metahuman 支持多语言 TTS。 与逼真的人工智能头像交谈。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
AKOOL
content.akool.com
面向商业的个性化 AGI 内容平台 我们是小型企业和电子商务的一站式商店，可利用 AIGC 获取个性化的专业品质产品描述（文本、图像、语音和视频）。
Smodin
smodin.io
Smodin 的使命是让每种语言都可以使用日常应用程序。我们主要致力于帮助学生、作家、教育工作者和虚拟工作者完成日常工作。
Undetectable AI
undetectable.ai
我们将您标记的人工智能生成的内容转换为与您的品牌声音相一致的优质写作，并使其与人类撰写的作品没有区别。我们的人工智能解决方案可确保获得难以区分的结果，为您提供能引起受众共鸣的完美文本。相信我们今天就能提升您的内容游戏！
HyperWrite
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您的私人写作助理。 无论您在何处写作，HyperWrite 都会提供建议和句子完成来提高您的写作水平。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 被超过 100 家媒体覆盖，是针对 ChatGPT、GPT-4、Bard 的最先进的 AI 检测器。秒级检查多达 50000 个字符的 AI 抄袭行为。
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一款 AI 工具即可编写您的所有内容。 营销、销售和网站文案只需几秒钟即可完成。由尖端人工智能提供支持。集成于 1000 多个平台。
Constant Contact
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Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
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Sudowrite 是您一直想要的不带评判性、随时可以再读一份草稿、即使在凌晨 3 点也不会耗尽想法的人工智能写作伙伴。️
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