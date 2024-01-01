订阅计费软件 - 最热门应用

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订阅计费软件负责监督提供基于订阅的产品和服务的公司的定期计费。它可以自动生成不同订阅计划和计费间隔的发票。该软件还可以处理标准和促销优惠、套餐和折扣，以确保准确的计费。虽然会计师使用订阅计费来管理收入，但销售部门也可以利用该软件来识别最畅销的产品和服务，并调整其产品以更好地满足市场需求。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Pabbly
pabbly.com
强大的软件工具来运营您的业务。在一个软件包中即可访问表单创建、电子邮件营销、计费、自动化等业务关键应用程序。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
Braintree
braintreepayments.com
通过处理 PayPal、Venmo、信用卡和借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 的在线支付解决方案吸引更多买家并提高转化率。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是领先的订阅计费软件，为 2000 多家 SaaS 企业提供端到端定期计费、订阅管理和自动发票。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 通过帮助小型企业在线、亲自、通过移动设备等接受信用卡和电子支票付款来支持付款处理。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
DealHub.io
dealhub.io
由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。
PaySimple
paysimple.com
登录您的 PaySimple 帐户。没有帐户？注册即可开始在线接受付款、自动计费和开具发票，并创建安全的客户数据库。
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Invoiced
invoiced.com
更快获得付款、减少浪费时间并提供更好的支付体验。使用发票应收帐款云自动计费和收款。
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一个用于运行可扩展订阅业务的一体化平台。它包括 B2B 公司的订阅管理、订阅计费、付款、财务和订阅仪表板。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Recurly
recurly.com
Recurly 为全球数千家企业提供企业级订阅计费管理。
EQUP
equp.com
方便、实惠、有效 真正发挥作用的高级 CRM 软件！ 通过 EQUP 超越智能 CRM，通过自动化营销、销售和计费操作来增强您的业务能力 在一款一体化软件中。
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的计量和计费平台推出基于使用情况的定价模型。基于使用情况的计费基础设施旨在处理任何规模的规模。
Rainex
rainex.io
Rainex 是一个具有简单灵活功能的平台，用于创建订阅、开具发票和自动化所有日常计费流程。
Abowire
abowire.com
不要使用会计软件来管理您的订阅。使用 Abowire 以正确的方式做到这一点！ Abowire 是在欧洲销售订阅的德国 Abo 平台。增加经常性收入并将技术运营成本降低 4 倍 管理订阅者入职、付款和发票、多种计费和定价等。通过销售 B2B 和 B2C 客户的订阅，利用我们的多租户解决方案增强您的组织。我们的专家随时准备帮助您发展业务。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务体验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立于 2006 年）是一家为软件、SaaS 和数字商品公司设计的优质电子商务解决方案提供商。我们通过高效的内部工具实现在线销售管理和优化流程的完全自动化。我们的用户优化平台为我们的合作伙伴提供： ⦿ 真正的全球解决方案，支持 110 种货币和 70 多种支付方式，帮助您在全球范围内扩展业务； ⦿ 高性能且安全的在线处理系统，具有动态定价和计费方案，可最大限度地减少支付问题； ⦿ 完美的定期付款和订阅管理系统，可简化您的管理工作并巩固您的收入来源； ⦿ 客户开发和忠诚度功能以及顶级转换和优化工具，以创造愉快的客户体验并培育未来的收购； ⦿ 以及集成的客户支持，可专业...
PayWhirl
paywhirl.com
地球上最灵活的订阅支付软件。 PayWhirl 提供强大的小部件和工具，帮助您像专业销售订阅、预购、付款计划等一样处理定期计费。
Vindicia
vindicia.com
Vindicia 是 Amdocs 旗下公司，是订阅管理和经常性收入领域的全球领先者。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Transaction Cloud
transaction.cloud
一体化全方位服务 SAAS 平台 全球支付、销售税、订阅、发票、附属管理全部集中在一处。 扩展您的 SaaS、软件或数字产品业务，而我们则负责您的付款处理、自动销售税征收和提交、联属营销管理、订阅管理和欺诈预防。
Moesif
moesif.com
通过强大的可观察性和货币化平台跟踪和增加 API 使用情况。
BluLogix
blulogix.com
BluIQ 是唯一基于云的订阅管理平台，专为具有复杂计费要求、希望利用当今订阅革命的组织而构建。 BluIQ 旨在帮助具有复杂计费需求的公司更快地部署订阅和即服务计费平台，并根据其业务需求进行定制，为复杂的计费场景提供更简单、更快、成本更低的完全定制解决方案。 BluIQ 可自动执行复杂的定期计费、订阅管理和收入分析，使公司能够在订阅、使用或基于消费的业务模式的任意组合中快速扩展规模、释放新的收入机会并快速将新的创新货币化。 BluIQ 帮助客户加快创收速度、实现产品组合多样化、创建简化、可扩展的计费和收入流程，并利用数据实时做出关键业务决策。 BluIQ 是配置的，而不是定制的，允许客户通过...
Billforward
app.billforward.net
Billforward 是一个 Y-combinator 订阅和经常性收入计费平台，帮助企业注册客户、收取经常性付款并管理他们的订阅。 Billforward 支持一系列计费用例 - 从最简单的到最复杂的。 Billforward 坚信，客户的业务模式不必调整以适应计费平台。计费平台的作用是适应公司的业务模式。
ChargeOver
chargeover.com
ChargeOver 是订阅计费软件。它可以自动化发票、计费、付款接受和催款，同时灵活地适应您的工作流程。 ChargeOver 与 QuickBooks、Xero、Avalara、Zapier 等集成。 ChargeOver 的 .js、webhooks 和 REST API 简化了应用程序之间的连接。 ChargeOver 符合 PCI 标准，我们的客户服务团队随时准备提供帮助。
Subscript
subscript.com
是时候告别老式的计费和分析软件了！ Meet Subscript：B2B SaaS 公司自动化开票、收入确认和分析的现代、灵活方式。财务领导者喜欢 Subscript，因为它每月为他们的团队节省 20 多个小时，帮助他们获得更多收入，并且具有极高的投资回报率。使用 Subscript 时，您将完全相信： - 每张发票均按时正确发送 - 每张未付发票均得到跟进 - 您的 B2B SaaS 指标 100% 准确（包括 ARR、CARR、NRR 等！） Subscript 是您在 B2B SaaS 领域解决复杂的发票和分析问题的合作伙伴！
PayRequest
payrequest.io
PayRequest 是面向 SaaS 企业和中小型企业的无代码计费和订阅平台。 PayRequest 与 Stripe、Mollie、PayPal 等支付网关集成，提供支付链接、支付页面、订阅、捐赠页面等支付解决方案。通过短信、电子邮件、API、二维码或任何 Zapier 应用程序发送您的付款请求。
Aria Systems
ariasystems.com
在当今的按需世界中，市场需求可能瞬息万变。 Aria Systems 为企业提供了快速且敏捷的变革能力。 Aria 基于云的货币化平台消除了计费瓶颈，使公司能够快速推出和发展其产品。只有 Aria 能够大规模提供速度和敏捷性，提供可操作的客户见解，并为业务用户提供直接控制权，以更好地通过其产品获利。 Adobe、飞利浦和 Pitney Bowes 等创新公司依靠 Aria 来加快创收速度、最大化客户价值并发展业务。 Aria 是屡获殊荣且获得共识的分析师选择，在领先的研究公司中排名第一。
Upodi
upodi.com
Upodi 是领先的订阅计费和管理平台，可自动执行 SaaS 和订阅业务的定价、计费和开票操作。 Upodi 为其核心系统基础设施提供世界一流的定期计费引擎，支持欧洲和世界其他地区的无限可扩展性。
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可定制、灵活且可扩展的企业级定期订单和订阅计费引擎，适合任何企业。 Rebillia 提供了生成独特订阅模型所需的工具以及为客户提供无缝注册流程，包括： - 完全嵌入式结账 - 通过我们的计费构建器完全可定制的订阅模型 - 强大的通知系统 - 全球支付配置 - 多个销售渠道均由我们管理单一平台。
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是适合现代 SaaS 公司的完全自适应计费和收入平台。 TrueRev 是与世界领先的 SaaS 公司和金融领导者合作创建的，可帮助企业管理、跟踪和最大化订阅收入。 TrueRev 无缝集成到 QuickBooks 等财务系统中，可简化并自动化计费和收入管理（包括收入确认和递延收入），确保 100% 的数据准确性，同时自动生成运营业务所需的 SaaS 指标。 TrueRev 消除了电子表格、节省资源并减少错误。 TrueRev 是管理订阅计费和收入的最简单、最便宜的方法。
Zenskar
zenskar.com
Zenskar 是一个位于纽约的报价到现金平台，可以自动执行复杂的订阅和基于使用情况的计费、管理应收账款、提供分析、建立灵活的收入确认工作流程以及自动执行使用数据计量。 Zenskar 帮助创意销售团队在定价/合同方面保持创意，同时不会给财务团队带来困难！请访问我们的网站 www.zenskar.com
Freemius
freemius.com
Freemius 是销售优质和免费增值软件、插件、主题、模板和 SaaS 的新标准。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove 的订阅平台通过将一次性购买转变为经常性交易，帮助创新品牌和零售商与客户建立持续的、高利润的关系。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速增长的品牌依靠 Ordergroove 的订阅灵活平台、人工智能和无与伦比的消费者专业知识来建立和推动其经常性收入关系。 Ordergroove 与平台无关，可与所有领先的电子商务平台无缝集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Billsby
billsby.com
Billsby 是一个功能丰富的“Saas”定期支付平台。 Billsby 旨在确保客户能够快速上线，通常在 1-2 小时内。为了帮助促进这一过程，我们拥有一支友好且知识渊博的顾问团队，随时准备帮助您的业务开展。如果您是一名为客户创建解决方案的开发人员，Billsby 拥有一个友好且文档齐全的 API。 Billsby 团队随时为开发人员提供支持，以确保顺利迁移或新系统构建。为什么不打电话预约，讨论您的账单要求，我们可以让您知道我们如何能够快速提供帮助。
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maxio.com
在 Maxio，我们帮助 B2B SaaS 公司开启下一阶段的增长。我们的财务运营平台旨在应对 B2B SaaS 的独特财务挑战，包括计费、订阅管理、收入和费用确认以及 SaaS 指标和分析。我们认为，为了让 SaaS 公司开启下一阶段的增长，他们的财务运营技术堆栈必须在灵活性和复杂性之间取得适当的平衡，灵活性使他们能够在不断变化的市场中快速转向，复杂性则支持他们扩展他们的业务、运营和货币化策略。无论您的要求有多复杂，Maxio 都将自动化您的整个订阅生命周期——从计费和开票到 ARR 管理，再到收入确认——所有这些都在一个统一的系统中，让您能够生成投资者喜爱的自定义报告。 Maxio 正在让...
Certinia
certinia.com
Certinia（以前称为 FinancialForce）提供了一个服务即业务平台，该平台支持并连接服务运营的各个方面，从服务评估和交付到客户成功管理以及财务规划和会计。该公司的专业服务自动化 (PSA)、客户成功和 ERP 解决方案在 Salesforce 领先的云平台上交付，提供了运行互联服务业务、智能交付和实现业务敏捷性的能力。 Certinia 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有办事处，并得到了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支持。欲了解更多信息，请访问 www.certinia.com。
Wingback
wingback.com
Wingback 提供用于 SaaS 定价和打包的工具和 API。我们的基础设施允许 SaaS 初创公司使用任何定价模型部署其产品的任何功能集。它使非技术团队能够实施定价和包装变更，并执行以产品为主导的增长活动，而无需工程参与。
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在几分钟内创建您的 D2C 视频商务平台，并保留您的订阅者数年。轻松而强大地管理订阅者旅程，跨设备，留住订阅者的有效工具
Rev.io
rev.io
Rev.io 为通信公司、无线和物联网提供商以及语音和网络 MSP 提供复杂的计费即服务 (BaaS)。 Rev.io 使客户能够利用业界最完整的报价到现金财务处理经验来管理复杂的订阅计费模型，从而有效地管理最终客户的订阅、使用、税收、计费和支付处理。 * 计费 * 使用率 * 税收 * 付款处理 * 佣金 * 收款 * 票务 * 工作流程 * 库存 * 数据分析
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
Recharge
rechargepayments.com
订阅优先品牌的增长解决方案。 超过 20,000 个最具创新性的电子商务品牌使用 Recharge 来扩大和留住客户群。
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
使用订阅管理软件加速收入增长。 促进公司的积极增长，同时通过更多的客户参与来提高激活率、转化率、保留率和帐户扩张率。
Ordway
ordwaylabs.com
用于扩展业务的计费和收入自动化平台，可简化公司对产品定价、发送发票、收取付款和确认收入的方式。该基于云的平台专为中小型企业市场而设计，消除了应收账款和收入确认功能中的手动解决方法，并位于应用程序/CRM 和会计系统之间。 REST API 优先方法意味着可以在对工程团队影响最小的情况下完成与现有系统的集成。