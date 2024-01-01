统计分析软件 - 最热门应用
统计分析软件产品是专门设计的应用程序，旨在帮助用户进行复杂的统计分析。这些软件产品配备了促进指定数据集的组织、解释和呈现的工具。通常，它们将数据管理功能与专门为统计分析而设计的功能合并在一起。一系列统计分析功能包括对回归分析、预测分析和统计建模等方法的支持。 统计分析软件工具主要由数据科学家和数学家使用，也可以包含行业特定的功能。这些定制功能可能适合科学研究、成本建模或健康科学，而其他功能则足够通用，可以跨不同行业或应用进行各种统计分析。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一体化分析和报告软件，旨在帮助市场研究人员快速查找和分享强大的数据故事。 1. 项目完成速度更快。 2. 处理通常外包的内部任务。 3. 简化生成引人入胜、自动更新的报告和仪表板。 4.加强质量控制。借助 Displayr，您将拥有一个用于分析、可视化、报告和仪表板的单一平台。无论是 MaxDiff、Conjoint、市场细分、客户反馈、品牌研究，还是自动更新、交互式仪表板以及尖端机器学习和文本编码等高级功能，Displayr 都具备。