软件测试工具 - 最热门应用

软件测试软件为开发团队提供了评估其软件开发和增强项目质量所需的方法和工具。这些工具可帮助团队确定软件是否可用、是否正确运行、是否满足其目标以及是否符合总体要求。此外，软件测试工具通常包括测试管理解决方案，例如错误跟踪和项目管理软件。一些解决方案提供了增强软件测试人员和开发人员之间协作的功能。 为了跟踪测试活动并分析结果，大多数解决方案都提供带有预定义指标和 KPI 的报告和仪表板。与其他测试工具或开发解决方案的集成也是一个关键功能。这种集成支持开发生命周期中的其他基本活动，例如构建自动化、持续交付和持续部署。
提交新应用
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Qase
qase.io
用于手动和自动测试的单一工作区。开发和质量保证团队的测试管理系统有助于提高软件测试工作。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用户测试工具，无需订阅或月费。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解，每位测试人员仅需 30 美元。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和移动应用程序持续测试云。访问网络浏览器、移动模拟器、模拟器和真实的移动设备。
Browserling
browserling.com
在线跨浏览器测试。
TestProject
testproject.io
所有人免费测试自动化。社区供电。 TestProject 是一个免费的端到端测试自动化平台，用于 Web、移动和 API 测试，由排名第一的测试自动化社区提供支持。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
UserZoom
userzoom.com
用户体验研究，做得对。借助 UserZoom 的用户体验洞察系统，您可以更深入、更快地挖掘，在整个产品开发生命周期中提供卓越的数字体验。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台结合了无代码测试自动化和专业 QA，可帮助您发布高质量的软件。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款适用于高性能网站和应用程序的云混合负载测试解决方案。对站点进行负载测试以查找瓶颈、提高稳定性并优化用户体验。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代移动应用程序和跨浏览器测试云 通过我们的下一代提供无与伦比的数字体验 AI驱动的测试云平台。确保在所有设备和浏览器上提供卓越的用户体验。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Userlytics
userlytics.com
利用我们最先进的用户研究平台和超过 160 万的全球小组来改善您的客户和用户体验。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一从头开始构建的无代码测试解决方案，不涉及任何脚本，可以有效地扩展测试自动化，并且不必在发布速度和产品质量之间进行选择。
Reflect
reflect.run
极快的自动化测试。 Reflect 使回归测试易于创建且易于维护。高增长团队使用 Reflect 来捕获错误，而不会减慢开发速度。
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是电子邮件测试软件，可让您捕获和测试电子邮件，帮助您构建、测试和展示您的产品。
Userback
userback.io
#1 可视化用户反馈平台 用户反馈 [@#!#+$?%] 很难。这就是为什么 20,000 多个软件团队选择 Userback 来自动化、简化和构建他们的反馈循环（从收集到关闭）。 - 通过上下文应用内视频和屏幕截图丰富反馈 - 优先考虑用户真正需要的功能和修复 - 集成到现有的工作流程和项目平台中
Autify
autify.com
Autify 是一个无代码测试自动化平台，允许任何人执行自动化测试。它使用人工智能 (AI) 来维护测试场景。
Momentum Suite
momentumsuite.com
跨平台端到端软件测试解决方案。我们正在创建一个游乐场，让您能够更多地关注可用性，而不是面临手动和单独的测试工作。
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird 是屏幕捕捉工具中的瑞士军刀。使录制屏幕、麦克风、相机、截图、显示即时重播变得非常容易。这比写某些电子邮件和召开会议要快得多。我们还构建了特定于团队的功能，例如用于报告错误的技术日志捕获、用于向潜在客户发送销售推介的文件附件或灵活的项目管理工具（如标签、受托人和集合）。
RemotiveLabs
remotivelabs.com
一种更简单的原型设计、测试和构建车辆软件的方法！与具有特定领域语言和锁定流程的传统工具相比，RemotiveLabs 降低了汽车软件开发的复杂性，促进硬件抽象并提供更灵活的环境。 - 使用所选的编程语言，例如Python、Rust、C++，通过gRPC API读写车辆信号数据。使用 LUA 脚本来转换（重命名、映射、合并或合成）以自定义频率发出的信号。 - 为 AAOS、ProtoPie、Unity 和类似的预期格式生成抽象层（例如 COVESA VSS、AAOS 车辆属性）。 - 我们支持常见的车辆网络协议，如 CAN、FlexRay、LIN 和汽车以太网 – 由 .dbc、.xml (fi...
Beta Testing
betatesting.com
BetaTesting 为全球超过 200,000 名用户的社区提供真实世界的测试服务。我们的平台允许初创公司和大公司设计测试，以通过单次或多周迭代收集反馈、错误报告、可用性视频和真实世界用户数据。我们的团队还提供全面的托管服务，包括测试设置和设计、项目管理和数据分析，以帮助我们的客户构建更好的硬件和软件产品。
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab 是一款面向手动 QA 工程师的尖端 Web 工具。轻松管理您的测试用例并将其与错误集成 追踪器集中在一处！
Original Software
originalsoftware.com
我们的企业测试平台受到数百家公司的信赖，可以降低错误和更新失败的风险，并节省高达 60% 的测试时间。通过一个强大的单一平台迈向未来，管理、捕获和自动化您的 ERP 和整个技术堆栈的测试。本地、云、自定义应用程序或绿屏 - 它可以对所有这些进行测试。
Testpad
testpad.com
Testpad 是一个非常简单的测试用例管理工具，它通过高效的清单方法重新发明了手动测试。比电子表格更方便。比重量级案例管理更敏捷。花更少的时间编写，更多的时间实际测试。
Testkube
testkube.io
Testkube 是一个测试编排平台，为您的所有测试工具以及测试定义、触发、扩展和报告提供单一管理平台。其结果是更高的构建质量、更低的成本和更快的上市时间。 Testkube 适用于构建云原生应用程序的中型和大型企业。
Functionize
functionize.com
Functionize 提供了一个智能测试平台，该平台融合了人工智能和机器学习技术，可自动执行艰苦的软件测试过程。我们与各种规模和技能的团队合作，通过云中的弹性规模测试来改进测试创建、消除测试不稳定并加速发布。通过采用机器学习方法来提高质量，Functionize 使企业能够更快地交付更高质量的软件。 Functionize 被 Gartner 列入敏捷和 DevOps 创新领域的酷供应商名单，并受到 Zillow、惠普、Farmers Insurance、Honeywell 和 Logitech 等领先企业的信赖。
Testuff
testuff.com
Testuff 是一家基于 SaaS 的测试管理服务提供商，用于管理和执行手动和自动软件测试以及报告缺陷。
TestGrid
testgrid.io
测试基础设施和端到端测试 Cloud TestGrid 提供安全且可扩展的测试基础设施，在云端或本地托管真实的移动设备和浏览器。借助 TestGrid，用户还可以执行端到端测试自动化，包括人工智能驱动的无代码测试、移动应用程序、跨浏览器、可视化 UI 测试等。大规模测试任何应用程序/网站，确保每次都能提供完美的数字体验。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton 是领先的企业移动应用程序测试平台，因此他们可以为客户提供无可挑剔的移动体验。 Kobiton 灵活的设备实验室管理和人工智能驱动的智能质量套件被全球超过 60,000 名开发人员和测试人员使用，以提供对移动应用程序最快速、最可靠的见解。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是第一个自主的端到端 (E2E) 回归测试解决方案，它通过数据驱动、机器主导的实时用户行为数据分析来持续构建、维护和发展 E2E 测试套件。它是唯一完全托管的解决方案，可以解决关键的测试覆盖率差距，消除较长的测试套件运行时间和生产中代价高昂的错误，并消除消耗大量工程资源的质量保证负担。
BugBug
bugbug.io
BugBug 是面向 QA、测试人员、开发人员和产品经理的低代码测试自动化解决方案。它为网站和 Web 应用程序提供端到端测试的完全自动化。该工具使用户能够自动化回归测试并降低通常与 IT 基础设施相关的成本。其直观的记录界面和简单的 UI 允许用户在 5 分钟内创建自动化测试。免费增值计划提供无限的本地测试运行和无限的用户数量。 BugBug 提供了高级功能，供您在需要时使用 - 运行自定义 JavaScript、创建自定义变量、使用自动选择器、智能等待以及智能单击和滚动等等。使用 BugBug 加快整个测试过程！
KTern.AI
ktern.com
KTern.AI 是 SAP Spotlight 合作伙伴，其愿景是激发和普及以 SAP 为中心的数字化转型即服务 (DXaaS)。借助 DXaaS 自动化平台，KTern.AI 确保企业客户和合作伙伴的 SAP 投资取得成功。 KTern.AI 是提供认知、行业云数字工作场所以及部落知识智能和数据驱动的超级自动化的全球领导者。 KTern.AI 简化了 SAP 评估、绿地、转换、SDT、升级和 AMS 项目、测试、自定义代码适应和变更影响挖掘方面的工作。 KTern.AI 在端到端 SAP 数字化转型周期中提供持续的自动化价值，从而将转型加速 7 倍，总体工作量减少 24%。 KTern.A...
Loadmill
loadmill.com
使用 AI API 驱动的方法简化测试自动化：重新定义 Web、移动和负载测试。端到端解决方案在整个测试自动化生命周期中利用 AI Loadmill 是测试自动化的完美解决方案。我们的平台消除了对物理设备的需求，使流程更加高效且更具成本效益。借助 Loadmill，QA 经理可以轻松实现移动、Web 和负载测试的自动化，并确保高质量的结果。告别设备依赖，转而使用 Loadmill 简化测试自动化。了解更多信息：https://www.loadmill.com 预订演示：https://www.loadmill.com/schedule-demo/ 网站 https://www.loadmill...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin 是世界上第一个数字体验 AI 平台，它结合了云托管和本地全球设备基础设施、测试自动化以及针对移动、网络、音频和视频的 ML 驱动的性能和体验质量分析。 HeadSpin 使工程、质量保证、运营和产品团队能够确保整个开发生命周期中跨交付渠道的最佳数字体验。了解更多信息，请访问 www.HeadSpin.io。全球设备基础设施允许对全球真实运营商和 WiFi 网络上数百个位置的数千台设备进行端到端测试和监控。无需 SDK。测试自动化和 API 无缝集成到 CI/CD 工作流程中，支持在发布前和发布后进行功能和性能测试。支持所有测试框架。性能、QoE 和机器学习 自动显示问题并指出...
TestLodge
testlodge.com
一个用户友好、高效的在线测试用例管理工具，可以以简单、简化的方式管理您的测试工作。 TestLodge 易于使用，让 QA 团队能够轻松管理他们的测试用例和测试运行。通过选择许多领先的问题跟踪器集成，您可以自动提出和更新问题，以实现团队间更顺畅的协作。
Cucumber
cucumber.io
Cucumber 将规范和测试文档合并为一个有凝聚力的整体。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先进的测试管理工具，适用于世界各地的 QA 团队。我们致力于让您的工作变得轻松，并在一个平台上提供您所需的一切。借助我们包罗万象的测试用例管理工具，加快测试和项目将变得轻而易举。 QA Touch 提供了一种自然直观的执行方法。我们知道适应新流程很烦人，因此我们精心设计了一款适合您的系统和工作方式的工具。分配和跟踪问题是一项内置功能，允许您在运行测试用例时发布问题，从而无需在软件之间传输。将测试用例从一个项目复制并移动到另一个项目，或者在项目内的模块之间复制和移动从未如此简单。该工具旨在帮助创造公平的竞争环境，并为公司提供一种真正与行业巨头竞争的手段，而无需掏腰包。借助...
mabl
mabl.com
mabl 是一个统一的、由人工智能驱动的测试自动化平台，使团队能够确保其最具创新性的功能的质量和意图，包括由生成式人工智能驱动的功能。通过针对 Web、移动、API、可访问性和性能的全面测试，mabl 为您提供拥抱下一代软件开发所需的可靠基础。
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由开发和 QA 专家构建的现代测试管理工具，促进了左移、BDD、TDD/ATDD 和持续测试等测试方法。它快速、用户友好、强大，并且与 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等无缝集成。 TestQuality 提供： - 基于 Web 的测试管理平台，用于高效软件测试 - 与问题和需求跟踪器、CI/CD 系统以及测试自动化平台（包括 GitHub、Jira、Jenkins 和 Selenium）无缝集成 - 简化测试用例的创建和管理测试运行 - 整个测试过程的简化协调 - 仪表板和活动报告，可轻松管理和跟踪测试、里程碑和项目 - 定制的待办事项列...
Endtest
endtest.io
构建、维护和执行测试可能非常复杂且耗时。 Endtest 低代码平台允许团队中的任何人为 Web 和移动应用程序构建高覆盖率测试，而无需高级 QA 工程经验。
Applitools
applitools.com
Applitools 是一个测试自动化平台，它使用人工智能帮助团队提供完美的数字体验，而无需传统测试实践的麻烦。借助 Applitools Eyes 和我们的下一代测试云 Ultrafast Grid，开发人员和 QA 工程师可以运行测试，以前所未有的速度和准确性快速验证前端功能、可访问性和视觉正确性。我们的视觉 AI 技术通过确保 Web 和移动应用程序在任何设备、浏览器、操作系统或本机应用程序上完全按照设计显示和运行，从而改变组织实现质量的方式。 Applitools 速度快，可以快速与任何 DevOps 环境集成，团队中的任何人都可以轻松使用，并且可以扩展到任何规模的组织，希望提高每个版...
Cyara
cyara.com
屡获殊荣的 Cyara CX 保证平台可帮助公司加速客户体验开发，提高所有数字和语音渠道的质量，并确保端到端的客户旅程。 Cyara 平台支持客户体验的整个软件开发生命周期，从设计到功能和回归测试、用户验收测试、负载测试和生产监控。我们从客户的角度进行测试，确保您从用于提供体验的复杂技术中找出影响客户体验的问题。 www.cyara.com CX 保证平台的优势 单一平台 处理从设计到监控的全方位 CX 开发和保证需求。执行 CX 设计、CX 发现、功能回归测试、性能测试、监控和故障排除。在捕获设计和测试的协作环境中工作，使所有团队成员能够跨职能共享和重用脚本和数据。最高生产力 通过全自动化最...
Perfecto
perfecto.io
Perforce 的 Perfecto 是业界最值得信赖的 Web 和移动应用程序测试平台。拼凑的测试策略已成为过去，因为有了 Perfecto，用户可以在世界任何地方享受无缝、端到端的测试体验。利用企业级云在真实设备、虚拟设备或两者的组合上进行测试 - 无论哪一种最适合您的需求。错误检测比以往任何时候都更快，并且允许用户在周期中更早地检测和修复。 Perfecto 强大的智能报告功能有助于通过测试失败分析和漏报过滤快速识别问题。从 CI 进行自动化测试并将所有报告同步到一处。使用业界最全面、丰富的测试工件快速修复缺陷。网络虚拟化和用户模拟让您可以像用户一样进行测试，并减少逃逸缺陷的机会。扩大...
CodiumAI
codium.ai
为忙碌的开发人员生成有意义的测试使用 CodiumAI，您可以在 IDE 中获得建议的重要测试（而且也很简单！），这样您就可以智能编码，创造更多价值，并在推动时保持自信。代码，正如你的意思。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一个功能强大的开源测试自动化平台，开箱即用，只需几分钟即可为 Web 应用程序、移动应用程序和 API 创建测试。 Testsigma 的完整平台统一了传统分散测试堆栈的所有功能。 - 无需设置，直接在云端注册，或使用 docker 镜像进行本地部署 - 用简单的英语创建测试脚本或记录用户操作，自动转换为可编辑步骤 - 在各种浏览器和云上直接运行无基础设施测试设备 -检查执行后立即生成的逐步结果和详细报告 -AI 自动修复不稳定的元素和测试步骤，因此您无需维护它们 -与 Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他几种工具的一键集成- 使用支持各种自动化操作...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 最初是一个用于自动化测试的新一代测试管理系统。这是一个强大的解决方案，可以在一个地方同步您的自动化和手动测试并与团队有效协作。它使测试活动对所有队友 Dev、PM、BA 完全可见且透明。它专注于许多左移测试方法，并与自动化测试和 CI\CD 进行深度集成。直观的用户界面可以轻松创建测试用例、组织测试计划、管理测试运行和协调敏捷的连续测试流程。本机开箱即用的测试自动化集成使得将测试导入测试管理系统变得非常快速。内置的实时文档和协作功能只需一键点击即可为每个人提供透明的可见性。通过查看高级分析报告，轻松跟踪测试状态和覆盖范围并制定正确的方向。 Testomat.io 支持经...
Cypress
cypress.io
Cypress 是一个前端自动化测试工具，专为现代网络而创建。它为浏览器中运行的任何内容提供更好、更快、更可靠的测试。 Cypress 基于全新架构构建，与正在测试的应用程序在相同的运行循环中运行 - 并且它可以在任何前端框架或网站上运行。开源 Cypress 应用程序可以很好地处理现代 JavaScript 框架。赛普拉斯云是一项托管服务，它聚合并应用过去赛普拉斯应用程序测试运行中的强大智能，以支持更好的 CI 故障调试工作流程、测试套件分析和智能 CI 编排功能，从而提高开发人员的速度，同时降低 CI 成本。
Kualitee
kualitee.com
Kualitee 是一个人工智能驱动的测试管理平台，可帮助团队简化测试流程并更快地交付高质量的软件。它提供了一套全面的功能，包括测试用例管理、测试执行、缺陷管理以及报告和分析。它的 Gen AI 引擎 Hootie 根据用户故事和测试场景生成测试用例。通过强大的可追溯性，Kualitee 可以轻松查找和修复错误，让您的软件变得最好。您可以选择云或本地计划，并与许多其他领先的软件工具集成。 Kualitee 具有高度可扩展性和可定制性，使其成为各种规模团队的理想选择。
Test IO
test.io
十多年来，Test IO 一直是数百个标志性品牌值得信赖的测试合作伙伴 - 紧密合作，为全球客户提供卓越的产品体验 - 同时还为超过 40 万（并且还在不断增长！）的多元化会员创造专业机会我们国际众测社区的成员。自 2019 年加入 NYSE: EPAM 以来，我们积极提升了质量工程和专业测试服务方面的能力，保持了我们作为众测和质量保证领域领导者的长期地位，同时还获得 Gartner 认可为应用程序测试服务领导者。
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球软件测试公司，在手动测试、测试自动化和融合软件测试方面提供经过验证的解决方案。我们独特的测试方法将人类和机器结合起来，帮助数字创新者大规模交付优质产品。在任何地点。在任何设备上。任何语言。通过任何付款方式。我们的客户包括苹果、亚马逊、微软、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界领先的跨国公司。世界上最具创新性和发展最快的公司也与 Testlio 合作进行软件测试，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。从应对复杂的挑战到提供卓越的结果，我们的人工智能增强解决方案为您提供成功所...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf 在短短 4 个月内为 80% 的用户流构建了自动化的端到端测试，每天 24 小时维护它们，并在我们的基础设施上提供无限的并行测试运行。我们是否提到我们保证零剥落？我们也这样做。从为期 90 天的试点开始，其中包括：全面的测试计划、您可以保留的用开源 Playwright 编写的自动化测试，以及在您选择的环境上无限制的测试运行。这是一个有用的列表，列出了您开箱即用的所有内容 - 无论是 100 次测试还是 100,000 次测试。 • 80% 用户流的端到端测试在 4 个月内实现自动化。测试是用开源 Playwright 编写的，您可以下载该软件，因此不存在供应商锁定。 • AA...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr 是一款基于云的现代测试管理软件，提供一系列功能来增强您的测试流程。使用富文本、表格和屏幕截图编写富有表现力的测试用例。使用全部或部分测试用例进行灵活的测试运行。与您的聊天和问题跟踪系统无缝集成。享受企业级功能，例如回收站、审计跟踪、双因素身份验证和单点登录以增强安全性。 Tuskr 生成详细的测试报告和富有洞察力的指标，提供更好的可见性并支持数据驱动的决策。我们提供适合小型团队和大型企业的慷慨的免费计划和灵活的定价选项。从我们的 30 天免费试用开始，包括示例数据，以便快速轻松地进行评估。我们专门的客户支持团队可确保提供令人耳目一新的客户体验，并致力于解决您的问题。体验 Tuskr...
UserPeek
userpeek.com
UserPeek 成为进行远程可用性测试的强大工具，提供了一个记录各种产品的真实用户体验的平台。这个直观的工具提供了未经过滤的用户旅程视图，其先进的标记和注释功能使其更加有效，简化并加速了用户体验评估。 UserPeek 的一个显着特点是其多元化且包容性的测试人员小组，经过精心策划，以反映广泛的目标人群。这使得能够全面了解用户行为和偏好。为了优化用户测试效率，UserPeek 包括自动语音到文本转录功能，可以立即理解用户反馈。 UserPeek 独特的精彩片段功能允许用户使用用户测试视频中的关键剪辑制作引人注目的演示文稿，从而促进关键用户交互和观察的简洁且有影响力的表示。 UserPeek 是...
Loop11
loop11.com
Loop11 是一个用户体验研究和测试平台，可自动执行用户研究以提供见解以改善数字用户体验。该平台允许您在任何网站或域（包括实时网站、原型、竞争对手的网站等）上快速设置和运行用户体验测试，并且可以在任何设备上使用。 Loop11 可以轻松地与用户互动，为用户研究人员、UX 设计师和产品经理提供见解，从而构建客户喜爱的更好产品。想尝试 Loop11 吗？然后创建一个免费帐户并享受 14 天的免费试用。