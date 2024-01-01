Social Network Platforms - 最热门应用

X

x.com

X（原 Twitter）是一种在线社交媒体和社交网络服务，由美国公司 X Corp. 运营，该公司是 Twitter, Inc. 的继任者。 Twitter 是美国的微博和社交网络服务，用户可以在其上发布称为“推文”的消息并与之互动。注册用户可以发布、点赞和转发推文，但未注册用户只能阅读推文。用户通过网站界面、短信服务 (SMS) 或其移动设备应用软件（“应用程序”）访问 Twitter。 Twitter, Inc. 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有超过 25 个办事处。推文最初限制为 140 个字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 语言的推文长度增加了一倍，达到 280 个...