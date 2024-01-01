社交媒体聆听工具 - 最热门应用

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社交媒体聆听工具提供了跨各种社交媒体平台监控、跟踪和收集相关内容的基本功能。这些工具对于社交媒体、营销和传播团队来说非常宝贵，有助于识别趋势、跟踪竞争对手和了解客户情绪。此外，研究人员利用这些工具来收集对社会趋势的见解，而媒体则利用它们来发现突发新闻报道。 社交媒体聆听软件使营销人员能够根据特定的用户人口统计数据个性化内容，确定有影响力的思想领袖，并及时回应正面和负面的提及。这些工具通常支持多种语言和地区的监控帖子，使企业能够针对当地受众定制广告。社交媒体聆听产品的主要目标包括提供人口统计洞察、评估社交媒体存在、减少负面提及、吸引用户以及提高品牌声誉。此外，从这些工具获得的数据通常可以补充社交媒体分析软件。 社交媒体聆听产品中常见的功能包括对各种语言和国家/地区的监控功能、情绪分析、趋势识别和影响者识别。此外，这些工具可以与社交媒体管理软件集成或作为社交媒体套件的一部分。 对于要归入社交媒体聆听类别的产品，它必须： * 聆听多个社交媒体平台上的具体提及。 * 识别与用户兴趣相关的热门话题或短语。 * 分析并报告客户对特定主题或品牌的看法。 * 有效地组织和管理客户信息以获得可行的见解。 * 确定相关社区或行业内有影响力的思想领袖和关键影响者。 满足这些标准的产品对于希望在社交媒体的动态领域中保持信息灵通、参与和响应的企业和组织至关重要。
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Tumblr
tumblr.com
Tumblr（风格化为 tumblr，发音为“tumbler”）是一家美国微博和社交网站，由 David Karp 于 2007 年创立，目前归 Automattic 所有。该服务允许用户将多媒体和其他内容发布到简短的博客中。用户可以关注其他用户的博客。博主还可以将他们的博客设为私有。对于博主来说，网站的许多功能都是通过“仪表板”界面访问的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 拥有超过 4.75 亿个博客。 截至 2016 年 1 月，该网站每月访问量超过 5 亿，到 2019 年 8 月降至不足 4 亿。
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Planoly
planoly.com
通过计算机和手机管理、计划和安排您的 Instagram 帖子。创建一个有凝聚力的 Instagram 源并管理多个 Instagram 帐户。
Sprout Social
sproutsocial.com
通过 Sprout Social 重新构想社交媒体如何发展您的业务。查看我们的社交媒体管理工具的实际应用。立即开始您自己的免费试用。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具。 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。
Sendible
sendible.com
在社交媒体上提升您的品牌故事。与您的客户和团队合作，在每个平台上规划、发布和衡量内容的成功。
Snoopreport
snoopreport.com
无需安装应用即可查看任何人的 Instagram 活动。使用 Snoopreport Instagram 活动跟踪器查看某人在 Instagram 上喜欢和关注的内容
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Sociality.io
sociality.io
团队管理社交媒体渠道所需的一切。 构建可扩展的协作工作流程来安排内容、分析绩效、管理参与度和监控竞争对手。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基于 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社交分析、社区参与和治理构建的社交媒体营销平台。
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常强大的社交媒体分析工具和社交媒体监控工具，受到全球品牌和机构的推荐。
Iconosquare
iconosquare.com
通过为您的团队提供的独家见解和一流的管理工具，扩大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影响力。开始 14 天免费试用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Exolyt
exolyt.com
领先的 TikTok 分析工具，可帮助企业分析 TikTok 帐户、获取富有洞察力的报告并导出数据。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Awario
awario.com
免费开始品牌监控！跟踪网络资源上的提及，分析您的竞争对手，监控您的利基影响者，并在社交网络上寻找潜在客户！
eclincher
eclincher.com
发现 eclincher，您唯一需要的社交媒体管理平台！征服社交媒体的压力并控制您的社交媒体营销任务！
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES 提供数据科学功能，为用户揭示信息智能，以获得推动行业创新和推动绩效的见解。
Statusbrew
statusbrew.com
在社交媒体上与客户进行大规模互动。 Statusbrew 是一款社交媒体参与工具，可统一您的社交收件箱、将您的团队聚集在一起并创建自动化工作流程。而且，还有更多。
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Mention
mention.com
获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Dataminr
dataminr.com
客户依靠 Dataminr 的人工智能平台来获取高影响事件和新兴风险的早期信号，从而充满信心地做出反应并更有效地管理危机
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是领先的影响者发现和分析 SaaS 平台，拥有全球最大的影响者数据库，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 亿影响者。 BrandMaxima 的功能包括影响者发现、影响者分析、影响者管理和推广、活动管理和活动报告。
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 挖掘互联网的每个角落，以查找有关任何人或任何事物的所有品牌提及。将其用于品牌和媒体监控、竞争对手间谍、声誉管理、网络和社交监听等等！
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Oktopost
oktopost.com
B2B 社交媒体管理平台，用于管理、监控和衡量您的所有社交媒体活动。实现您的 B2B 营销目标。预订演示。
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khoros.com
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verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
FollowersAnalysis 是一款 Twitter 分析工具，可获取任何公共 Twitter 帐户的推文、关注者和关注数据，分析该数据并提供非常直观的分析。
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onlypult.com
您的社交媒体帮手 用于为 Instagram、其他社交媒体、博客和通讯工具安排帖子和分析的单一平台
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地点品牌的营销平台。我们帮助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企业通过每个营销渠道与当地受众建立联系。
Spica Media
spica.media
我们为您提供跨社交媒体、报纸、杂志、电视、广播和在线新闻的全面媒体监控，并提供有价值的分析和报告，帮助您提高绩效。
GetSocial
getsocial.io
80% 的分享是通过复制粘贴、消息应用程序和电子邮件进行的。 GetSocial 通过为 30 多个网络提供独特的社交小部件组合来解决此问题，以增加您的有机社交流量、有关共享活动的详细分析（包括暗社交）、自动发布工具以及革命性的 URL 缩短器（可在发布后跟踪 100% 的社交活动）第一次点击。您再也不用怀疑流量来源了！ GetSocial 是内容和社交营销人员的最佳解决方案。
NapoleonCat
napoleoncat.com
在社交媒体上吸引和支持客户。 管理、发布、分析、成长——通过一体化的社交媒体管理平台连接您的团队并理清您的工作流程。
Vyrill
vyrill.com
随着视频内容同比增长 400%，品牌和零售商面临着巨大的问题。你知道吗： * 每天在移动设备上观看视频的时间为 2.16 小时 * YouTube 上每分钟上传的视频超过 700 小时 * 每天在 YouTube 上观看的视频数量超过 5B+ * 85% 的购物者在购买产品前观看视频 * 购物者对视频评论的信任度比文字评论高 20 倍 您如何找到隐藏在这些视频中的重要产品和客户见解？ 想象一下要理解如此大量的视频内容需要多少资源、时间和精力。而且，由于所有这些视频都不可搜索 - 它们没有用。 这就是 Vyrill 训练机器大规模捕捉、观看和分析视频内容的原因。 Vyrill 帮助品牌和...
Quid
quid.com
Quid 处于人工智能驱动的消费者和市场情报的前沿。 Quid 的生成式人工智能为组织提供了对客户背景的无与伦比的全面洞察。除了捕获数据之外，Quid 还使组织能够通过未来的视角查看数据。 Quid 超越数据分析，预测未来趋势，将数据收集与预测准确性联系起来。 Quid 受到奥美、T-Mobile、汉莎航空和沃尔玛等全球最大公司的信赖，是深入了解客户和市场动态的首选合作伙伴。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力...
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SocialWeaver 可以轻松安排永不停歇的内容、提高参与度并倾听客户对您和竞争对手的印象。
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发现 Buzzmonitor：社交媒体监控、多渠道服务、帖子安排、分析、实时仪表板、影响者等。
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brandbastion.com
通过更好的对话来发展您的品牌。 通过社交媒体上更好的对话管理来保护您的品牌并培育繁荣的在线社区。
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newswhip.com
了解公众如何参与任何主题。 分析并报告超过 7 年的网络和社交媒体公众参与数据。
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跟踪您和竞争对手在微信和微博平台上的品牌提及情况。 检查估计覆盖率，分析提及情绪，跟踪评论、点赞、分享等。
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dynvibe.com
我们关注您所在类别的变革者并提供警报报告。我们监控 Changemakers 社区，以便尽早发现您的类别转变，我们将注意力集中在变革源头的个人上：在 Instagram、TikTok、Twitter 和 Youtube 上表达自己的变革者。我们的 AI 平台解密他们的行为 Dynvibe DETECT 收集数据来识别、分析、评估和跟踪 Changemakers 提到的主题。它还不断提醒我们的分析师有关主题演变中的异常事件。我们的分析师通过报告“传播”他们的专业知识。他们选择最具影响力的警报，并通过季度洞察报告为您解密。
Rankur
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Rankur 是一款经济实惠的社交媒体监控、在线声誉管理和品牌保护工具。 每 24 小时，Rankur 会处理超过 1 亿条博客文章、100 万条在线评论、50 万条主流新闻帖子，并分析来自 Facebook、Twitter、Instagram、YouTube 和 Google+ 等主要社交媒体网络的超过 1,000,000,000 位用户的消息。 超过 10,000 名订阅者使用 Rankur 来： * 用 10 种语言倾听并吸引客户； * 监控竞争对手； * 进行市场调查； * 发现顶级影响者和社区统治者； * 衡量社交媒体内容并报告指标。 Rankur 是一个基于独特网络爬虫的社交...
KWatch.io
kwatch.io
KWatch.io 监控社交媒体（Reddit、Twitter、黑客新闻...），并在检测到特定关键字时向您发送通知。然后将先进的人工智能应用于检测到的消息，以自动分析有关您的品牌、产品、竞争对手的情绪......
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socialhose.io
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