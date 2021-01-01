短信营销软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
SMS 营销软件，也称为商业短信软件，使组织能够通过 SMS（短信服务）制定针对移动设备的营销计划并执行营销计划。该软件通过向客户的移动设备发送及时、定制的消息，帮助企业提高品牌忠诚度和互动。营销团队在活动消息中使用基于许可的订阅链接来定位潜在客户，并利用 MMS（多媒体消息服务）、民意调查、优惠券、调查和其他功能执行数字促销。借助短信群发功能，用户只需点击一下即可轻松发送大量促销短信，方便企业快速便捷地获取大量新用户。此外，销售和客户服务团队可以利用短信通信积极地与潜在客户和现有客户进行双向短信发送。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Sideline
sideline.com
从任何设备访问您的 Sideline 电话号码以进行在线消息传递。借助网络消息传递，您可以在舒适的桌面上通过短信保持联系。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Textline
textline.com
Textline 是一款商务短信应用程序，可让您通过计算机向客户发送短信。 SMS 是您团队最便捷的沟通渠道。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Heymarket
heymarket.com
通过 Heymarket 进行的商务短信使团队能够建立个性化的联系。立即尝试商业短信。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 为美国和加拿大的数千家企业提供易于使用的自助式群发短信服务。我们专注于通过积极的外展和参与帮助当地企业增长并保留收入。我们的短信解决方案，包括关键字、图片短信和文本聊天，还支持客户服务、催收和物流通信。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All（以前称为 Call-Em-All）通过我们的群发短信和自动呼叫服务快速传递重要消息。今天免费试用。
SimpleTexting
simpletexting.com
唯一的一体化短信服务。我们让发送短信营销活动或与客户进行一对一对话变得简单、快速且经济实惠。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
TextMagic
textmagic.com
商业短信营销软件。使用我们易于使用的短信营销软件改变客户体验。随时随地发送通知、警报、提醒、确认和短信营销活动。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以简单的方式发送商务短信。我们市场领先的商务短信服务将比以往更快、更有效地将您与客户联系起来。
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
Textdrip
textdrip.com
立即开始使用 Textdrip！探索我们的功能并了解为什么我们是满足您需求的最佳短信营销服务。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Salesmsg
salesmessage.com
双向商务短信软件可以轻松在线发送和接收短信。注册 14 天试用版。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Burst SMS
burstsms.com
快速简便的在线短信服务。 通过专业的 A2P 消息传递在接下来的 5 分钟内拓展您的业务。
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Attentive
attentive.com
用于增加移动用户并传递相关消息的创新平台。
Textable
textable.co
Textable 是一款 VoIP 短信应用程序，适用于 Bandwidth、Telnyx、Twilio、Flowroute、VoIPInnovations、Skyetel 等！我们还为托管服务提供商和 VoIP 运营商提供自有品牌选项。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Falkon SMS
falkonsms.com
释放短信营销的力量。 向您现有的固定电话、免费电话、MS Teams 和 VoIP 号码添加短信功能 — 使用现代商务短信即时联系您的客户并推动您的业务增长。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
SMS-Magic
sms-magic.com
SMS-Magic 是一个功能强大的 CRM 消息传递平台，可跨多个渠道（包括短信、WhatsApp 和 Facebook Messenger）实现更好的业务对话。 SMS-Magic 通过短信为 Salesforce、Zoho 或任何其他 CRM 上的通信策略提供支持 SMS-Magic for Salesforce：SMS-Magic 是顶级的、原生构建的 Salesforce 消息应用程序，可以帮助您的企业增加销售额、加强客户关系、并建立品牌知名度。功能： - 支持的渠道：SMS、Facebook Messenger、WhatsApp 和 MMS - 轻松安装和配置 - 交互式和自动消息...
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席...
Patch Customer Retention
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借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
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emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
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CartFox® 是一个注重结果的在线商店 SMS 营销平台。将废弃的购物车转化为利润，将一次性买家转化为忠实客户！平均 ROAS 为 4.500%，且无需订阅，通过在 Wordpress、Shopify、Magento 或 Prestashop 上安装 CartFox®，您的销售额将猛增。我们为电子商务企业提供完整的短信营销流程：从废弃购物车短信到购买后评论激励。
SMSCountry
smscountry.com
SMSCountry 是一个完整的批量短信解决方案，使您能够通过我们的平台、插件或多语言短信 API 发送任何类型的短信（OTP、交易和促销）。我们为您以及全球 60,000 多家使用我们平台的企业提供快速、个性化、安全和可靠的 SMS、WhatsApp 和语音消息传递，并提供响应式 24/7 客户支持，绝不会打扰您。通过按使用量付费的定价方式，您的企业通过 SMS、WhatsApp 和语音开发更好的客户体验所需的一切都可以在 SMSCountry 的保护下获得。如果您的客户群发生变化，SMSCountry 也会随您而变化。产品描述：SMSCountry 可帮助您轻松使用短信、语音和 What...
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激发客户参与度 该商务消息传递平台可让您直接在计算机上使用办公室电话号码发送短信，这样您就可以真正得到回复。
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自动化任务。推动销售。培养领导力。 Ringy 是一个完整的 CRM 解决方案，可在直观的界面中处理所有事务。
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Postscript 是 Shopify 商店的短信/彩信营销平台。发送营销活动、创建自动化并为您的商店带来新的收入。有保证的投资回报率。
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Kimoby 是一个现代化的、DMS 集成的自动化通信平台，可以轻松地与客户建立联系并转化为客户。推动经销商的服务绩效进入快车道。
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