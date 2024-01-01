购物车软件 - 最热门应用 - 布隆迪

OpenCart

opencart.com

Opencart 是一个易于使用、功能强大的开源在线商店管理程序，可以从单个后端管理多个在线商店。只需填写表格并单击“保存”即可管理区域。有许多专业编写的扩展可用于根据您的需求自定义商店。 OpenCart 商店在安装后很快就可以接受订单。您所要做的就是为您安装它（任何网络主机都是免费的），从许多免费或低成本模板网站中选择一个模板，以及您的产品描述和照片，单击一些设置，然后您就可以了准备开始接受订单。我们的免费安装和快速入门章节向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或“店面”看起来非常专业，几乎一安装就可以出售。