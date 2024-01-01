购物车软件 - 最热门应用 - 阿富汗

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
购物车软件使在线购物者能够在电子商务网站上选择要购买的商品、输入付款详细信息并提供送货信息以完成交易。该软件为企业提供了创造流畅客户体验的工具，同时还在后端处理付款收集和基本订单履行细节。此外，购物车软件可以计算税费和运费，确保客户在最终购买之前了解确切的总额。尽管购物车软件通常包含在综合电子商务平台中，但对于那些构建定制电子商务商店或使用功能有限的平台的人来说特别有益。它通常与电子商务平台和支付网关集成，为供应商和客户提供无缝体验。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以来，Big Cartel 已帮助世界各地的人们售出了超过 35 亿美元的作品。我们 100% 独立，致力于帮助创作者、艺术家、制造商和小品牌开设商店并开始做他们喜欢的事情谋生。我们是一个紧密团结的小团队，致力于让 Big Cartel 变得强大且易于使用。
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一个易于使用、功能强大的开源在线商店管理程序，可以从单个后端管理多个在线商店。只需填写表格并单击“保存”即可管理区域。有许多专业编写的扩展可用于根据您的需求自定义商店。 OpenCart 商店在安装后很快就可以接受订单。您所要做的就是为您安装它（任何网络主机都是免费的），从许多免费或低成本模板网站中选择一个模板，以及您的产品描述和照片，单击一些设置，然后您就可以了准备开始接受订单。我们的免费安装和快速入门章节向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或“店面”看起来非常专业，几乎一安装就可以出售。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子于 2009 年创立，其使命是通过帮助小型企业发展和当地社区发展来做出改变。现在，Marketing 360 位于科罗拉多州柯林斯堡和德克萨斯州奥斯汀，拥有超过 550 名团队成员，并拥有超过 20,000 个活跃的中小型企业客户。 Marketing 360 为小型企业提供从单一平台管理和发展业务所需的所有技术和人才，包括建立专业网站、接受和管理付款、管理潜在客户和客户、预约、监控评论的能力、管理社交媒体、联合企业列表、管理内容营销、开展多渠道数字广告活动等等。不再浪费时间和金钱在多种工具上来管理和发展您的业务。
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop 是一个功能丰富的电子商务平台，为全球各行各业的数千家各种规模的企业提供服务。该公司提供无与伦比的免费电子商务解决方案，为企业家提供创业和发展业务所需的一切。这种交钥匙电子商务体验包括帮助企业取得成功的强大工具 - 强大的网站构建器、产品和订单管理、客户营销工具、24/7/365 技术支持等等。客户可以从数十个专业设计的行业特定模板中进行选择，所有这些模板都适合移动设备、SEO 优化且高度可定制。 Shift4Shop 成立于 1997 年，是一家 Inc. 5000 强公司、Visa PCI 认证提供商和现代电子商务的先驱。
PrestaShop
prestashop.com
PrestaShop 是一家全球领先的电子商务公司，为 190 多个国家的客户提供服务。我们提供包容性、可定制、可扩展且支持良好的解决方案，使每个企业家能够完全拥有、控制和发展他们的在线商店。 PrestaShop 是 MBE Worldwide (mbecorporate.com) 的一部分，MBE Worldwide 是一个商业支持平台，在 52 个国家/地区拥有 3,150 多个商业解决方案中心。 2022 年，MBE 和 PrestaShop 共同为全球超过 100 万企业客户开启了商务大门。
SamCart
samcart.com
SamCart 是面向创作者的电子商务平台。超过 23,000 名创作者使用 SamCart 销售超过 20 亿美元的产品、商品和服务。 SamCart 通过包含 50 多个转换优化模板的库简化并加快了销售流程，使销售页面在任何设备上看起来都很棒。使用我们的拖放页面生成器轻松创建漂亮的销售页面。精美地展示单个产品，并让客户可以轻松地在订单中添加更多产品。 SamCart 的高级报告为创作者提供了运营在线业务所需的数据。创作者可以跟踪销售情况及其来源。他们可以查看哪些营销活动正在转化、跟踪订阅等等。创建者可以将他们的报告自动发送到他们的收件箱。 SamCart 强大的高级销售工具套件旨在提高转化...
Selldone
selldone.com
Selldone 是电子商务平台领域的先锋力量，总部位于充满活力的科技中心，体现了其创新精神。 Selldone 的成立宗旨是简化在线业务运营，现已迅速扩大其覆盖范围和影响力。该公司拥有专业的专家团队和丰富的电子商务创新历史，将自己定位为寻求在数字市场蓬勃发展的企业的关键参与者。 Seldone 以其革命性的优势脱颖而出
Olist
olist.com
专为那些在在线销售运营中寻求最佳技术、工具和集成的人士而设计。加速您的业务，在电子商务领域发展。
Airsquare
airsquare.com
使用我们功能齐全的商务软件，在世界任何地方在线和店内销售产品、门票和会员资格。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一个平台，您可以通过智能手机在几分钟内创建和管理自己的在线商店
ShopFactory
shopfactory.com
在您自己的计算机上构建您的电子商务网站和在线商店。在云中管理付款、订单、客户、运输和营销。威力惊人。超级容易使用。
Storenvy
storenvy.com
Storenvy 是一个在线商店社区，提供电子商务网络，使用户能够跨多个商店购物。
Checkout Page
checkoutpage.co
借助结账页面，您可以立即在您的网站上接受付款。为任何客户提供适用于任何设备的美妙结账体验。销售从实物商品到活动门票、从软件到数字下载的所有商品。设置结帐、电子邮件确认和自动化，全部由您自己完成。将结帐添加到您的网站或使用付款链接进行销售。它速度快、易于使用，几乎不需要任何技术专业知识。
Cartzy
cartzy.com
Cartzy 是一个一体化电子商务平台，让任何人都可以轻松开展在线业务。使用开箱即用的开箱即用的开办高度优化商店所需的所有应用程序创建。 Cartzy 受到世界各国 1000 名电子商务营销人员和卖家的信赖，它是由营销人员为营销人员打造的！
UltraCart
ultracart.com
UltraCart 是一种易于配置的购物车解决方案，提供完整的基于网络的管理，并且可以通过简单的链接集成到任何网站中。
Shoprocket
shoprocket.io
使用 Shoprocket 创建帐户并在 5 分钟内开始在任何地方销售。只需将我们的代码复制并粘贴到您的网站或博客中，或连接您的社交媒体帐户和市场。它也是世界上最快的购物车。
Storbie
storbie.com
Storbie 是独立零售商的电子商务平台。我们的存在是为了帮助小型企业在网上取得成功，我们专注于为药房和兽医诊所提供行业定制的网络解决方案。 Storbie 平台易于使用，无需任何编码知识。我们负责技术方面的工作，以便您可以专注于运营最佳的在线业务版本。 Storbie 适合所有独立零售商，但我们真正凭借专注的行业解决方案而大放异彩。我们与供应商和 POS 系统等主要合作伙伴合作，创建致力于帮助零售商取得成功的一揽子解决方案。 Storbie 供应商网络将制药、宠物和兽医行业的供应商和零售商连接起来，我们的智能集成使订单处理、付款和库存管理变得轻而易举。 Storbie 还是一个市场平台，允...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart 是一个购物车平台，使企业能够通过高转化率的购物车页面来增加收入。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是唯一一个因转化率极低而被迫诞生的高性能电子商务平台。您的商店销售额上次转化率达到 4%、6%、8%、10% 或更高是什么时候？ Checkout Champ 通过其革命性的定制结账、预购订单提升和智能一键追加销售技术，提高您的转化率和平均订单价值。 Checkout Champ 为您提供对结帐页面的全面定制和控制、购买前和购买后一键追加销售，从而为您的商店提供强大的支持，并且是第一大订阅计费平台，界面简单易用。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired 是英国领先的电子商务平台，允许商家使用我们提供的工具建立、启动和发展他们的在线商店。使用 ShopWired 商家可以打造漂亮的店面，通过多种销售渠道（网络、移动、社交媒体、市场和快闪店）进行销售。使用我们强大的管理系统，商家可以管理其在线业务的各个方面，访问强大的报告以增强营销和盈利能力，从而建立和发展成功的业务。 ShopWired 使用 Amazon 托管平台 AWS 提供的企业级托管和技术构建，具有可靠性和可扩展性。 ShopWired 为英国、美国和欧洲的数千家商店提供支持，其中包括 Superdrug、Wowcher、The Spectator Magazine...
Snipcart
snipcart.com
只需几分钟即可将购物车添加到您的网站。可与任何网站构建器、CMS 和框架配合使用。超过 20,000 家商家信任我们为其网站提供的电子商务解决方案。加入他们吧！
Tradift
tradift.com
Traift 是一家为坚定的企业提供电子商务解决方案的技术公司。 Traift 使企业可以轻松地在一个平台上接受付款、运送产品和管理销售。
Cococart
cococart.co
经营业务的最简单方法。 在一处管理您的订单、付款、营销等。 Cococart 是任何人在线销售任何商品的最简单方法。商家可以建立一个商店，无需代码、无需设计、无需下载应用程序。全球有 2 亿企业仍然使用 WhatsApp 或电话接受订单，但有了 Cococart，他们可以轻松建立一个网站。
HeadQ
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HeadQ 为您的客户提供无摩擦的购买体验，让他们配置产品、获取报价并直接从您的网站结账。
Shopaccino
shopaccino.com
用户友好的电子商务软件平台与移动应用程序。商家可以创建自己的网站并向 B2C 和 B2B（两者）客户销售产品。 API 与所有主要支付网关和运输公司集成。拥有营销工具，例如：自动邮寄放弃订单、吸引客户的奖励积分系统、持久购物车、基于客户位置的自动货币等。
Kentro.io
kentro.io
Kentro：电子商务的下一代 ERP 在电子商务运营需要敏捷性和效率的时代，Kentro 成为 NetSuite 或 SAP 等传统 ERP 系统的现代替代品。作为一款基于云的多渠道 ERP，Kentro 专为电子商务领域而设计，提供了一系列功能，可以以极低的成本和复杂性简化运营。为什么选择肯特罗？现代 ERP 解决方案：Kentro 专为电子商务时代而构建，以其直观的设计和先进的功能超越了老式系统。经济高效：以更实惠的价格体验 NetSuite 或 SAP 等高端 ERP 系统的强大功能。用户友好的界面：通过易于使用且高效的界面浏览您的电子商务操作。实时运营：通过实时库存管理、订单履行和供...